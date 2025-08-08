KonferencialigaBorbély BalázsVitális MilánAIK StockholmETO FC

Az ETO vegyes érzésekkel utazik haza Svédországból

Az ETO FC Vitális Milán bombagólja ellenére 2-1-s vereséget szenvedett az AIK Stockholm ellen a Konferencialiga selejtezőjének 3. fordulójában, a párharc csütörtöki Svédországban rendezett első mérkőzésén. A győriek gólszerzője, valamint a vezetőedző, Borbély Balázs a vereség ellenére biztatónak látják a csapat teljesítményét, és optimistán várják a visszavágót.

C. Kovács Attila
2025. 08. 08. 5:10
Borbély Balázs
Borbély Balázs Forrás: Metropol
A győriek idegenbeli Konferencialiga-szereplése nem indult jól: az AIK Stockholm 21 perc alatt kétgólos előnyre tett szert. A hajrában aztán Vitális Milán egy védhetetlen, távoli lövéssel szépített, így az ETO helyzete nem reménytelen a győri visszavágón. 

Az ETO FC 2-1-s vereséget szenvedett Stockholmban a Konferencialiga 3. fordulójában.
Az ETO FC 2-1-s vereséget szenvedett Stockholmban a Konferencialiga 3. fordulójában. Fotó: TT NEWS AGENCY/CHRISTINE OLSSON

A mérkőzés után a Vitális Milán a közmédiának adott interjút, ahol elsősorban a csapat helytállását emelte ki:

Összességében elégedettek vagyunk, hiszen egy nagyon jó csapat ellen sikerült ilyen eredményt elérnünk idegenben. Kezünkben volt a meccs, de elképesztően veszélyesen kontrázott az AIK, mindkét gólt ebből kaptuk. Erre oda kell figyelni, és akkor lesz esélyünk a visszavágón 

– nyilatkozta a 23 éves középpályás, aki betegsége után először lépett ismét pályára.

– Betegségből jöttem vissza, azt, hogy ilyen hamar visszatérhettem, a feleségemnek és a családomnak köszönhetem. Nekik is ajánlom a gólomat, nagyon remélem, hogy ezzel a csapatnak és magamnak is lendületet adtam. A gólomat megelőző szögletnél nagyon üresen voltam, éreztem, hogy jól jön a labda. Hál’ Istennek pont előrefelé sikerült átvennem, s pont úgy pattant, hogy a kis résen át tudtam lőni – mesélt góljáról a nyáron a DAC-tól végleg szerződtetett játékos. 

A középpályás kiemelte: most pont ennyi játékperc kellett számára a fokozatos visszatéréshez, de bízik benne, hogy hétvégén már a bajnokságban is pályára léphet – akár kezdőként is. A svédek által teremtett atmoszférát nem teherként, hanem ösztönzőként élték meg, és biztos abban, hogy hazai pályán, a győri közönség támogatásával még jobb teljesítményre lesznek képesek.

Vitális szerint, ha sikerül kijavítaniuk a mai hibákat – főleg az átmeneteknél –, és aktívabbak lesznek támadásban, akkor nem lehet probléma a visszavágón.

A csapat nehezen vette fel a Konferencialiga ritmusát

A találkozó után Borbély Balázs vezetőedző is értékelte a látottakat, és hangsúlyozta: vegyes érzései vannak, mert bár vereséget szenvedtek, több szempontból is biztató volt a csapat teljesítménye. Elmondása szerint az első fél órában nem tudták felvenni a nemzetközi ritmust, amit az AIK könyörtelenül ki is használt, és gyors kontrákból gólokat szerzett. Ugyanakkor kiemelte, hogy a szünetben sikeresen rendezték a sorokat, a második játékrészben pedig már egy sokkal összeszedettebb, szervezettebb ETO-t láthatott a közönség.

Beszélt arról is, hogy a jobb oldalon kevésbé rutinos játékosok kaptak szerepet, ezért a félidőben változtatásra volt szükség. Stefan Vladoiu beállásával sikerült stabilizálni azt az oldalt.

Borbély szerint voltak lehetőségeik az egyenlítésre, de sajnálta, hogy ezek kimaradtak, mert úgy érzi, döntetlenszagú volt a találkozó. Véleménye szerint az idegenbeli vereség ellenére is reális esélyük van a továbbjutásra, és bízik benne, hogy hazai pályán, a győri közönség támogatásával sikerül kicsikarni a továbbjutást.

Nehéz visszavágók várnak a magyar csapatokra

Mint ismert, a másik magyar csapat, a Paks az ukrán Polisszja Zsitomir ellen 3–0-s vereséget szenvedett Eperjesen, így számukra is nehéz visszavágó vár.

Az ETO FC és a Csongvai Áronnal felálló AIK Stockholm visszavágóját jövő csütörtökön rendezik Győrben. A párharc győztese a Bolla Bendegúzt foglalkoztató osztrák Rapid Wien, vagy a Keresztes Krisztiánt is soraiban tudó skót Dundee United ellen játszhat a Konferencialiga rájátszásában.

Konferencialiga, selejtező, 3. forduló, első mérkőzés: 

AIK Stockholm (svéd)–ETO FC,  Stockholm, Strawberry Aréna, jv: Schlager D., gólszerzők: Besirovic (7.), Celina (21.), illetve Vitális (78.)

A mérkőzés összefoglalója:

 

 

