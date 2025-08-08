Az ETO vegyes érzésekkel utazik haza Svédországból

A győriek idegenbeli Konferencialiga-szereplése nem indult jól: az AIK Stockholm 21 perc alatt kétgólos előnyre tett szert. A hajrában aztán Vitális Milán egy védhetetlen, távoli lövéssel szépített, így az ETO helyzete nem reménytelen a győri visszavágón.

Az ETO FC 2-1-s vereséget szenvedett Stockholmban a Konferencialiga 3. fordulójában. Fotó: TT NEWS AGENCY/CHRISTINE OLSSON

A mérkőzés után a Vitális Milán a közmédiának adott interjút, ahol elsősorban a csapat helytállását emelte ki:

Összességében elégedettek vagyunk, hiszen egy nagyon jó csapat ellen sikerült ilyen eredményt elérnünk idegenben. Kezünkben volt a meccs, de elképesztően veszélyesen kontrázott az AIK, mindkét gólt ebből kaptuk. Erre oda kell figyelni, és akkor lesz esélyünk a visszavágón

– nyilatkozta a 23 éves középpályás, aki betegsége után először lépett ismét pályára.

– Betegségből jöttem vissza, azt, hogy ilyen hamar visszatérhettem, a feleségemnek és a családomnak köszönhetem. Nekik is ajánlom a gólomat, nagyon remélem, hogy ezzel a csapatnak és magamnak is lendületet adtam. A gólomat megelőző szögletnél nagyon üresen voltam, éreztem, hogy jól jön a labda. Hál’ Istennek pont előrefelé sikerült átvennem, s pont úgy pattant, hogy a kis résen át tudtam lőni – mesélt góljáról a nyáron a DAC-tól végleg szerződtetett játékos.

A középpályás kiemelte: most pont ennyi játékperc kellett számára a fokozatos visszatéréshez, de bízik benne, hogy hétvégén már a bajnokságban is pályára léphet – akár kezdőként is. A svédek által teremtett atmoszférát nem teherként, hanem ösztönzőként élték meg, és biztos abban, hogy hazai pályán, a győri közönség támogatásával még jobb teljesítményre lesznek képesek.

Vitális szerint, ha sikerül kijavítaniuk a mai hibákat – főleg az átmeneteknél –, és aktívabbak lesznek támadásban, akkor nem lehet probléma a visszavágón.

A csapat nehezen vette fel a Konferencialiga ritmusát

A találkozó után Borbély Balázs vezetőedző is értékelte a látottakat, és hangsúlyozta: vegyes érzései vannak, mert bár vereséget szenvedtek, több szempontból is biztató volt a csapat teljesítménye. Elmondása szerint az első fél órában nem tudták felvenni a nemzetközi ritmust, amit az AIK könyörtelenül ki is használt, és gyors kontrákból gólokat szerzett. Ugyanakkor kiemelte, hogy a szünetben sikeresen rendezték a sorokat, a második játékrészben pedig már egy sokkal összeszedettebb, szervezettebb ETO-t láthatott a közönség.