Eldőlni látszik a Real Madrid sztárjának sorsa? Xabi Alonso tette sokatmondó

A Real Madrid kedden este az Osasuna ellen kezdte meg idei szereplését a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. Xabi Alonso először ülhetett La Liga-meccsen a királyi gárda kispadján, 1-0-s győzelemmel mutatkozott be. A spanyol tréner beszélt pozitívumokról és negatívumokról is a meccs után, de abban biztos volt, hogy ez a siker stabilitást ad a Real Madridnak. Az értékelésben szóba kerültek az új igazolások, valamint Rodrygo helyzete is.

Xabi Alonso több kulcsjátékosával sem számolhatott: Jude Bellingham vállműtéte, Eduardo Camavinga bokasérülés, Endrick és Ferland Mendy is elülső keresztszalag-sérülés miatt hiányozott. A Real új vezetőedzője Antonio Rüdigert sem nevezhette a keddi meccskeretbe, ugyanis a német védő hatmeccses eltiltását tölti miután a tavaszi Barcelona ellen 3-2-re elvesztett Király-kupa-döntő után neki akart menni a bírónak . Az új igazolások közül Alexander-Arnold, Huijsen és Carreras is a Real Madrid kezdőjében kapott helyet, Mastantuono csereként szállt be. A mérkőzést Kylian Mbappé büntetőből szerzett találata döntötte el.

Győzelemmel kezdte az idény a Real Madrid
Kylan Mbappé szállította a három pontot a Real Madridnak. (Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto)

 

Nem zavarta az újakat a Real Madrid mezének nyomása

A mérkőzés kapcsán elmondta Xabi Alonso, hogy voltak jó dolgok, de bőven akadnak még javítanivalók. 

Hosszú az út. Hiányzott belőlünk egy kis frissesség, de a győzelem megnyugvást ad nekünk. Elemeznünk kell a dolgokat, hogy javíthassunk

– mondta a Marcának, majd kitért a debütánsokra is. A négy új igazolás – Alexander-Arnold, Huijsen, Carreras és Mastantuono – először lépett pályára tétmeccsen a Real Madrid színeben, csakúgy, mint Fran García.

Nem zavarta őket sem a mez, sem a Bernabéu nyomása. Mindenki jól teljesített, egyáltalán nem voltak idegesek. Mindenki talpra állt, aki játszott a klubvilágbajnokságon, és Franco, aki szintén ma debütált, olyan játékosok, akik évekig itt lesznek velünk.

 

Rodrygo még a harmadik számú opció sem volt

Már bő egy hónappal ezelőtt is arról szóltak a hírek, miszerint Rodrygo helyzete igencsak kérdőjeles a Real Maridnál. A 24 éves brazil támadó Xabi Alonso érkezésével látványosan háttérbe szorult: a klubvilágbajnokságon hat mérkőzés alatt mindössze 95 percet játszott. A beIN Sports korábbi információi szerint arról írt, hogy az új vezetőedző már nem bízik a támadóban.

Xabi Alonso az Osasuna elleni mérkőzés után Rodygóról is beszélt, aki egyetlenegy percet sem kapott tőle.

Semmi sem történik. A klubvilágbajnokság egy más kontextus volt, de már mögöttünk van. Számítok rá, ez csak egy egyszeri meccs volt. Viszont ha három hónap múlva is így áll a dolog, az már más történet lesz

– fogalmazott a tréner, sejtelmesen a brazil jövőjére is utalva.

A Marca arról ír, hogy Brahim Díaz, Mastantuono és Gonzalo García is előnyt élvezhet Xabi Alonsónál, így egyre inkább nyitva áll az ajtó Rodrygo távozása előtt.

A spanyol lap kiemelte, hogy Brahim Díaz mindent beleadott a küzdelembe, lelkesedése és küzdőszelleme messze elnyomta Rodrygót, aki sokkal kevesebett mutatott mind az Egyesült Államokban, mind a klubvilágbajnokságon. A brazil poszttársa ezt kihasználta, és világossá tette, hogy kulcsjátékos akar lenni ebben az új Real Madridban.

Rodrygo számára pedig egyre szűkül a tér: nem ő volt a kezdő, nem ő volt az első csere a támadószekcióban, hanem Mastantuono, és még nem is a második ember volt, akire számított Xabi Alonso a padról beszállva, hanem Gonzalo García.

