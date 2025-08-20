Eldőlni látszik a Real Madrid sztárjának sorsa? Xabi Alonso tette sokatmondó

Xabi Alonso több kulcsjátékosával sem számolhatott: Jude Bellingham vállműtéte, Eduardo Camavinga bokasérülés, Endrick és Ferland Mendy is elülső keresztszalag-sérülés miatt hiányozott. A Real új vezetőedzője Antonio Rüdigert sem nevezhette a keddi meccskeretbe, ugyanis a német védő hatmeccses eltiltását tölti miután a tavaszi Barcelona ellen 3-2-re elvesztett Király-kupa-döntő után neki akart menni a bírónak . Az új igazolások közül Alexander-Arnold, Huijsen és Carreras is a Real Madrid kezdőjében kapott helyet, Mastantuono csereként szállt be. A mérkőzést Kylian Mbappé büntetőből szerzett találata döntötte el.

Kylan Mbappé szállította a három pontot a Real Madridnak. (Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto)

Nem zavarta az újakat a Real Madrid mezének nyomása

A mérkőzés kapcsán elmondta Xabi Alonso, hogy voltak jó dolgok, de bőven akadnak még javítanivalók.

Hosszú az út. Hiányzott belőlünk egy kis frissesség, de a győzelem megnyugvást ad nekünk. Elemeznünk kell a dolgokat, hogy javíthassunk

– mondta a Marcának, majd kitért a debütánsokra is. A négy új igazolás – Alexander-Arnold, Huijsen, Carreras és Mastantuono – először lépett pályára tétmeccsen a Real Madrid színeben, csakúgy, mint Fran García.

Nem zavarta őket sem a mez, sem a Bernabéu nyomása. Mindenki jól teljesített, egyáltalán nem voltak idegesek. Mindenki talpra állt, aki játszott a klubvilágbajnokságon, és Franco, aki szintén ma debütált, olyan játékosok, akik évekig itt lesznek velünk.

Rodrygo még a harmadik számú opció sem volt

Már bő egy hónappal ezelőtt is arról szóltak a hírek, miszerint Rodrygo helyzete igencsak kérdőjeles a Real Maridnál. A 24 éves brazil támadó Xabi Alonso érkezésével látványosan háttérbe szorult: a klubvilágbajnokságon hat mérkőzés alatt mindössze 95 percet játszott. A beIN Sports korábbi információi szerint arról írt, hogy az új vezetőedző már nem bízik a támadóban.

Xabi Alonso az Osasuna elleni mérkőzés után Rodygóról is beszélt, aki egyetlenegy percet sem kapott tőle.

Semmi sem történik. A klubvilágbajnokság egy más kontextus volt, de már mögöttünk van. Számítok rá, ez csak egy egyszeri meccs volt. Viszont ha három hónap múlva is így áll a dolog, az már más történet lesz

– fogalmazott a tréner, sejtelmesen a brazil jövőjére is utalva.