Nagy a baj Szoboszlaiék BL-ellenfelénél, a százmilliós klasszis nem utazott el Liverpoolba

A labdarúgó Bajnokok Ligájában az alapszakasz első fordulójának egyik csúcsmeccse lesz szerdán a Liverpool és az Atlético Madrid összecsapása. A spanyolok ma öt alapemberük nélkül indultak útnak: José María Giménez, Álex Baena, Thiago Almada, Julián Álvarez és Johnny Cardoso sem állhat Diego Simeone rendelkezésére. Minden a Liverpool mellett szól.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 12:49
Julian Alvarez szombaton remekül játszott Villarreal elleni mérkőzésen Forrás: AFP
A Liverpool a Premier League-ben mind a négy meccsét megnyerte, a tabella élén áll, míg az Atlético Madrid a La Ligában ugyancsak négy forduló után a 11. helyet foglalja el, Diego Simeone alakulata csak öt pontot gyűjtött. A múlt hét végén az Atlético ugyan megszerezte az első győzelmét, hazai pályán 2-0-ra nyert a Villarreal ellen, de a második félidőre Julián Álvarez a térdfájdalmai miatt már nem jött ki a pályára, és ma nem is utazott el Liverpoolba. A százmillió euró értékű argentin támadó kiesése nagy veszteség: az Atléticóban magasan ő a legértékesebb játékos.

Julián Álvarez nem játszhat a Liverpool ellen
Julián Álvarez nem játszhat a Liverpool ellen. Fotó: NurPhoto/Alberto Gardin 

Az Atlético öt kulcsembere nem léphet pályára a Liverpool ellen

Nem játszhat Szoboszlai Dominikék ellen Johnny Cardoso sem, aki a hétfői edzésen szenvedett bokasérülést. Azt már korábban lehetett tudni, hogy José María Giménez, Álex Baena és Thiago Almada sem lesz bevethető a Liverpool ellen, így Simeone öt kulcsjátékosára sem számíthat. A korábban ugyancsak sérüléssel bajlódó szlovák válogatott védő, Dávid Hancko – aki szombaton csereként pályára lépett – végül elutazhatott társaival.

A csapat kedd reggel indult el a majadahondai edzőközpontból, majd a barajasi repülőtérről 11.15-kor szállt fel a járata. Az Atlético Liverpoolban az Innside Hotelben száll meg, este Diego Simeone sajtótájékoztatót tart, amelyet edzés követ az Anfield gyepén.

Az Atlético Madrid meccskerete: Oblak, Musso, Esquivel, Llorente, Molina, Pubill, Le Normand, Hancko, Lenglet, Ruggeri, Javi Galán, Koke, Gallagher, Barrios, Giuliano, Nico González, Griezmann, Carlos Martín, Raspadori, Sorloth, Rayane és Taufik.

Amint arról beszámoltunk, a Liverpool kezdőcsapatából Kerkez Milos a vasárnapi kínos szereplése miatt várhatóan kimarad, Szoboszlai Dominik pedig a jobbhátvéd posztjáról visszatérhet a középpályára.

 

  Az Atlético Madrid–Villarreal találkozó összefoglalója a YouTube-linkre kattintva megtekinthető:

