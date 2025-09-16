Szoboszlai eladásáról beszélt Slot, aki Kerkez riválisával kapcsolatban lehűtötte a kedélyeket

Szerdán a Liverpool is megkezdi szereplését a Bajnokok Ligája idei kiírásában. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata az Atlético Madrid ellen, hazai pályán játszik. Arne Slot vezetőedző szerint a Liverpool is a Bajnokok Ligája esélyesei közé tartozik. A holland szakember alapján Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kezdőcsapatba kerülésében is bízhatunk. Virgil van Dijk megjegyezte: Szoboszlai világklasszis jobbhátvéd.

Virgil van Dijk szerint Kerkez Milos még tanulja, mit jelent a Liverpool játékosának lenni, de Arne Slot szavai arra utalnak, hogy Kerkez az Atlético ellen is játszhat. Fotó: NurPhoto via AFP/Action Foto Sport

Slot arról is beszélt: van esély rá, hogy az Atlético ellen a rekordösszegért igazolt Alexander Isak bemutatkozik a Liverpoolban, de az biztos, hogy a kilencven percet még nem fogja végigjátszani a svéd támadó.

Slot szerint Szoboszlai százmillió eurót ér

Isak mellett a szintén több mint százmillió euróért vásárolt Florian Wirtz sem tündökölt eddig a Liverpool mezében, bár utóbbi esetében ezt Slot kicsit másképp látja.