Szoboszlai eladásáról beszélt Slot, aki Kerkez riválisával kapcsolatban lehűtötte a kedélyeket

A Liverpool szerdán az Atlético Madrid ellen kezdi meg idei BL-szereplését. Arne Slot vezetőedző szavaiból következtethetünk arra, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is játszani fog a mérkőzésen. Virgil van Dijk is beszélt a két magyar játékosról, alapvetően Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot is dicsérte.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 19:47
Szoboszlai Dominik és Virgil van Dijk a Liverpool utóbbi meccsein egymás mellett szerepeltek a védelemben, a BL-ben is ez lehet a helyzet Fotó: AFP/Peter Parks
Szerdán a Liverpool is megkezdi szereplését a Bajnokok Ligája idei kiírásában. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata az Atlético Madrid ellen, hazai pályán játszik. Arne Slot vezetőedző szerint a Liverpool is a Bajnokok Ligája esélyesei közé tartozik. A holland szakember alapján Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kezdőcsapatba kerülésében is bízhatunk. Virgil van Dijk megjegyezte: Szoboszlai világklasszis jobbhátvéd.

L-R Liverpool's Milos Kerkez and Liverpool's Virgil van Dijk are in action during The FA Community Shield match between Crystal Palace and Liverpool at Wembley Stadium in London, England, on August 10, 2025. (Photo by Action Foto Sport/NurPhoto) (Photo by Action Foto Sport / NurPhoto via AFP)
Virgil van Dijk szerint Kerkez Milos még tanulja, mit jelent a Liverpool játékosának lenni, de Arne Slot szavai arra utalnak, hogy Kerkez az Atlético ellen is játszhat. Fotó: NurPhoto via AFP/Action Foto Sport

Slot arról is beszélt: van esély rá, hogy az Atlético ellen a rekordösszegért igazolt Alexander Isak bemutatkozik a Liverpoolban, de az biztos, hogy a kilencven percet még nem fogja végigjátszani a svéd támadó.

 

Slot szerint Szoboszlai százmillió eurót ér

Isak mellett a szintén több mint százmillió euróért vásárolt Florian Wirtz sem tündökölt eddig a Liverpool mezében, bár utóbbi esetében ezt Slot kicsit másképp látja.

– A csapból is az folyik, hogy 450 millióért igazoltunk játékosokat, de azt mindenki elfelejti, hogy háromszázmilliót kerestünk eladásokból. Ráadásul az újak olyan futballisták mellé érkeztek, akik szintén ennyit érnek.

Ha holnap eladjuk Szoboszlai Dominikot, ő is százmilliót érne.

– Wirtz folyamatosan tagja volt annak a csapatnak, amely jobban kezdett, mint amire számítani lehetett. Négyből négy bajnokit nyertünk, győztünk a Newcastle otthonában és az Arsenal ellen is, tavaly egyik sem sikerült – fogalmazott Arne Slot.

 

Kerkez Milos kikerül a Liverpool kezdőjéből?

Szoboszlai mellett Kerkez Milos is egész idényben tagja volt a Liverpool kezdőcsapatának, ám a legutóbbi bajnokin Slot már az első félidőben lecserélte a magyar balhátvédet. Amikor viszont az egyik újságíró Kerkez posztriválisáról, a szerinte a magyar futballista helyére nagyszerűen beszállt Andy Robertsonról kérdezett, a Liverpool vezetőedzője lehűtötte a kedélyeket.

– Robertson jól játszott, de nem gondolnám, hogy briliáns volt. Milos is jól kezdett – ő sem briliánsan –, aztán le kellett cserélni. Örülök, hogy Andy is itt van a keretben – Slot szavaiból inkább az érződik, hogy a Burnley elleni, rosszul sikerült találkozó ellenére továbbra is Kerkezt tartja első számú balhátvédjének.

 

Van Dijk: Szoboszlai világklasszis jobbhátvéd

Szoboszlairól Slot elmondta, hogy jobbhátvédként és középpályásként is szerepet kaphat az Atlético Madrid ellen, majd észbe kapva gyorsan hozzátette a kötelező frázist, hogy ha játszik, de addigra már vélhetően elárulta magát, hogy a magyar válogatott csapatkapitányát kezdeti majd. Virgil van Dijk beszélt arról, hogy Szoboszlai hogyan teljesített beugróként a jobbhátvéd helyén, s Kerkez Milos beilleszkedése is szóba került.

Szoboszlai nagyszerűen kezdte a szezont. Olyan pozícióban játszott, amelyik talán nem a kedvence, de szerintem világklasszis teljesítményt nyújtott ott, úgyhogy az idény további részére is kiváló opciót jelent.

– Kerkez fantasztikus, agresszív, energikus játékos, akinek persze még tanulnia kell, hogyan játszunk, és milyen intenzív a Liverpool futballistájának lenni a pályán és azon kívül egyaránt. Ez nem könnyű, de neki menni fog – mondta Van Dijk.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Belföldi híreink

Külföldi híreink

