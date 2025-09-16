Szoboszlai Dominikflorian wirtzLiverpool FC

Meghökkentő liverpooli vélemény Szoboszlai és Florian Wirtz kapcsolatáról

Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz kapcsolatát elemezte a Liverpool híreire szakosodott angol oldal, az Anfield Watch. A lap szerint a Liverpool egy csapással két legyet ütött a nyáron, amikor 120 millió euróért leigazolta a németet, ugyanis ezzel a magyar futballista teljesítménye is ugrásszerűen javult. A gondolatmenet végkövetkeztetése, hogy a Liverpool egyszerre tett szert két világklasszisra, Szoboszlai ugyanis Wirtz miatt érett azzá.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 5:00
Szoboszlai Dominik ebben az idényben már világklasszis teljesítményt nyújt, de Liverpoolban azt állítják, ehhez Florian Wirtz is kellett Fotó: Peter Powell Forrás: MTI/EPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A helyzet továbbra is változatlan, a Liverpool a legutóbbi meccsén, a Burnley ellen 1-0-ra megnyert bajnokin is úgy állt fel, hogy Florian Wirtz szerepelt a tízes poszton, Szoboszlai Dominik pedig az előző idénybeli szerepköre helyett előbb jobbhátvéd volt, majd a középpályán is megfordult visszavontabb szerepben. Így megy ez, amióta a Liverpool a nyáron 120 millió euróért leigazolta a németet: Wirtz a tízes, Szoboszlai meg betömködi a lyukakat Arne Slot csapatában.

Szoboszlai Dominik a Burnley ellen Gerrard-minőségű teljesítményt nyújtott, de csak Florian Wirtz miatt ugrott szintet?
Szoboszlai Dominik a Burnley ellen Gerrard-minőségű teljesítményt nyújtott, de csak Florian Wirtz miatt ugrott szintet? Fotó: MTI/AP/ Jon Super 

Sokan ettől féltették a magyar játékost, amikor kiderült, hogy a német futball gyémántja érkezik Liverpoolba az ő előző idénybeli posztjára, de eddig egyértelműen Szoboszlai jött ki jobban a dologból. Miközben Wirtz még mindig nem mutatott extrát, becsülettel robotol, de a várva várt varázslat, a meccseket eldöntő megmozdulások elmaradnak tőle, Szoboszlai a kényszerszerepekben is a csapat vezére: övé lett a hónap gólja és a hónap játékosa címre is jelölt volt a Premier League-ben.

Szoboszlai megmozdulásai a Burnley ellen:

Most a liverpooli oldal, az Anfield Watch elemezte Szoboszlai helyzetének megváltozását Florian Wirtz érkezése miatt, és érdekes, némely esetben meghökkentő megállapításokra jutott. Íme néhány ezek közül:

  • „Az egyik legfelkapottabb európai játékost szerezték meg (Szoboszlai személyében 2023-ban – a szerk.), de sokáig nem igazán láthattuk, miért volt ekkora a felhajtás körülötte.”
  • „A német (Wirtz – a szerk.) képes lehet igazi vezér lenni tízes szerepkörben, amire Szoboszlai nem volt képes.”
  • „A Liverpool végre megkapja azt a valódi világklasszis játékost, akiért 70 millió eurót fizetett (Szoboszlairól van szó – a szerk.). Ez az, amire vártunk.”

Szoboszlai csak most bizonyítja, hogy megérte a pénzét

Az Anfield Watch gondolatmenete onnan indul, hogy még Jürgen Klopp 2023 nyarán kezdte meg a Liverpool átalakítását, aminek a legfontosabb része a középpálya komplett megújítása volt. Ekkor érkezett Szoboszlai Dominik (70 millió), Alexis Mac Allister (42 millió), Ryan Gravenberch (40 millió) és Endo (20 millió).

A lap szerint Mac Allister és Gravenberch eddig is kimagasló volt, az előző idényben mindketten bekerültek a Premier League álomcsapatába (Szoboszlaival ellentétben). Sőt még a kiegészítőembernek számító Endo is bőven megérte az érte kifizetett alacsonyabb összeget. Ezzel szemben a magyar középpályás bár jól és hasznosan futballozott, nem tudott igazi vezér lenni, noha ő volt messze a legdrágább vétel közülük.

Ez változott meg a mostani idényben, amikor Szoboszlai az Anfield Watch szerint a Burnley ellen is kiváló volt, pedig két poszton is helyt kellett állnia (jobbhátvéd és nyolcas).

Mint írják, mindenből kivette a részét: 

  • több védekező akciót hajtott végre, mint bárki más a csapatból (9), 
  • passzainak 90 százaléka pontos volt, 
  • ezek közül közük hét hosszú passz volt (a legtöbb a mezőnyjátékosok között),
  • tíz passzt adott a támadó harmadban (a negyedik legtöbbet),
  • hat lövése is volt, mind távolról, amivel még inkább beszorította az ellenfelet.

Ez már Gerrard-szerű teljesítmény, de mi köze ennek Florian Wirtzhez?

Az Anfield Watch odáig megy Szoboszlai dicséretében, hogy a Liverpool egyik legnagyobb legendájához, Steven Gerrardhoz méri a mostani formáját.

„Ez igazi Steven Gerrard-féle teljesítmény: bárhová beállítod, azonnal a csapat szolgálatába állítja a játékát. Mindenhol veszélyt jelent, passzokkal és lövésekkel is, és képes az eseményeket befolyásolni. Ez hiányzott eddig Szoboszlai játékából, ez a magabiztos vezérszerep” – írják.

Mindez pedig nem lenne így, ha a Liverpool nem igazolja le Florian Wirtzet, húzzák alá a végkövetkeztetésben:

„Úgy tűnik, Florian Wirtz érkezése egy szinttel feljebb emelte Szoboszlai játékát azáltal, hogy fokozta a versenyt, és az eredmény: még egy világklasszis játékos.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekCharlie Kirk

Tort ülnek a halottgyalázók, a digitális nekrofílek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A szél által sokfelől összefújt söpredék most igazán kitett magáért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.