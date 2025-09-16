Meghökkentő liverpooli vélemény Szoboszlai és Florian Wirtz kapcsolatáról

A helyzet továbbra is változatlan, a Liverpool a legutóbbi meccsén, a Burnley ellen 1-0-ra megnyert bajnokin is úgy állt fel, hogy Florian Wirtz szerepelt a tízes poszton, Szoboszlai Dominik pedig az előző idénybeli szerepköre helyett előbb jobbhátvéd volt, majd a középpályán is megfordult visszavontabb szerepben. Így megy ez, amióta a Liverpool a nyáron 120 millió euróért leigazolta a németet: Wirtz a tízes, Szoboszlai meg betömködi a lyukakat Arne Slot csapatában.

Szoboszlai Dominik a Burnley ellen Gerrard-minőségű teljesítményt nyújtott, de csak Florian Wirtz miatt ugrott szintet? Fotó: MTI/AP/ Jon Super

Sokan ettől féltették a magyar játékost, amikor kiderült, hogy a német futball gyémántja érkezik Liverpoolba az ő előző idénybeli posztjára, de eddig egyértelműen Szoboszlai jött ki jobban a dologból. Miközben Wirtz még mindig nem mutatott extrát, becsülettel robotol, de a várva várt varázslat, a meccseket eldöntő megmozdulások elmaradnak tőle, Szoboszlai a kényszerszerepekben is a csapat vezére: övé lett a hónap gólja és a hónap játékosa címre is jelölt volt a Premier League-ben.

Szoboszlai megmozdulásai a Burnley ellen:

Dominik Szoboszlai vs Burnley



Rb and Midfield. pic.twitter.com/uyGHfPAnWy — Savvy (@lfcsavvy) September 14, 2025

Most a liverpooli oldal, az Anfield Watch elemezte Szoboszlai helyzetének megváltozását Florian Wirtz érkezése miatt, és érdekes, némely esetben meghökkentő megállapításokra jutott. Íme néhány ezek közül:

„Az egyik legfelkapottabb európai játékost szerezték meg (Szoboszlai személyében 2023-ban – a szerk.), de sokáig nem igazán láthattuk, miért volt ekkora a felhajtás körülötte.”

„A német (Wirtz – a szerk.) képes lehet igazi vezér lenni tízes szerepkörben, amire Szoboszlai nem volt képes.”

„A Liverpool végre megkapja azt a valódi világklasszis játékost, akiért 70 millió eurót fizetett (Szoboszlairól van szó – a szerk.). Ez az, amire vártunk.”

Szoboszlai csak most bizonyítja, hogy megérte a pénzét

Az Anfield Watch gondolatmenete onnan indul, hogy még Jürgen Klopp 2023 nyarán kezdte meg a Liverpool átalakítását, aminek a legfontosabb része a középpálya komplett megújítása volt. Ekkor érkezett Szoboszlai Dominik (70 millió), Alexis Mac Allister (42 millió), Ryan Gravenberch (40 millió) és Endo (20 millió).

A lap szerint Mac Allister és Gravenberch eddig is kimagasló volt, az előző idényben mindketten bekerültek a Premier League álomcsapatába (Szoboszlaival ellentétben). Sőt még a kiegészítőembernek számító Endo is bőven megérte az érte kifizetett alacsonyabb összeget. Ezzel szemben a magyar középpályás bár jól és hasznosan futballozott, nem tudott igazi vezér lenni, noha ő volt messze a legdrágább vétel közülük.

Ez változott meg a mostani idényben, amikor Szoboszlai az Anfield Watch szerint a Burnley ellen is kiváló volt, pedig két poszton is helyt kellett állnia (jobbhátvéd és nyolcas).