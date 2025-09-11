Már az első liverpooli edzését követően szétszedik a szurkolók Isakot

Rendkívüli

A koszovói, igencsak meglepő 2-0-s svéd vereséget követően a nyári átigazolási szezon rekordere – 145 millió eurót fizetett érte a Liverpool – nem éppen a legjobb kedvében teljesítette az első edzését új csapatában. Alexander Isak azonban olyan szeretetben részesült már az első tréning után a szurkolóktól, hogy ilyen fogadtatásról álmodik minden játékos. A csatárt természetesen mindenki a Liverpool kezdőcsapatába követeli.

2025. 09. 11.
Miután visszatért a svéd válogatottbeli szereplésből, a nyári átigazolási szezon egyik „sztárja", és szerdán azonnal elkezdte az edzéseket a Liverpool AXA edzőközpontjában, máris a középpontba került. A 145 millió euróért megvett Alexander Isak első liverpooli tréningjét hatalmas érdeklődés követte, a szurkolók valamennyi mozdulatát kielemezték a közösségi médiában. A Vörösök hivatalos honlapján látható fotók és videók alapján elmondhatjuk, nem lesz gond a svéd csatár beilleszkedésével.

Alexander Isak mindent beleadott első liverpooli edzésén
Alexander Isak mindent beleadott első liverpooli edzésén    Fotó: liverpoolfc.com

A szurkolók máris a Premier League címvédőjének kezdőjébe követelik Isakot

A 25 éves támadó már az első edzésen megvillantotta klasszisát, hiszen az egymás közötti játék alkalmával többször is betalált az „ellenfél" hálójába. Az már egy edzés alapján jól látszott, hogy Isak csatasorba állítása igencsak jó hatással lehet majd a Liverpool támadójátékára.

Alexander Isak statisztikája a Premier League-ben

  • 86 meccs, 54 gól, 10 gólpassz
  • 2022-23-as szezon: 22 meccs, 10 gól, 1 gólpassz
  • 2023-24-es szezon: 30 meccs, 21 gól, 3 gólpassz
  • 2024-25-ös szezon: 34 meccs, 23 gól, 6 gólpassz
  • Angol Ligakupa
  • 11 meccs, 4 gól, 1 gólpassz
Az egymás közötti játékban Isak többször is betalált a szurkolók nagy örömére     Fotó: liverpoolfc.com

A klub szurkolói már most lelkesek, a legtöbben már 

a hétvégi, Burnley elleni, idegenben lejátszandó bajnokin a kezdőbe követelik Isakot, 

valamint abban is megegyezik a drukkerek véleménye, hogy ő az elmúlt átigazolási időszak legnagyobb fogása a Mersey partján. A csatár rövid nyilatkozatban kijelentette, lezárt fejezetnek tekinti a nyáron történteket.

– Nem mindenkinek van teljes képe az ügyről, de ez a futball része. Nem tudok mindent irányítani, ami elhangzik vagy megjelenik, de 

boldog vagyok, hogy a Liverpool játékosa lettem. Ez volt az álmom, és büszke vagyok, hogy itt lehetek. 

Nem akarok részletekbe menni, számomra ez lezárt fejezet – fogalmazott Isak.

Az már Arne Slot „gondja", hogy a sok sztár között hol találja majd meg Isak helyét a csapatában. Ugyanis a Vörösök által szintén a nyáron megszerzett befejezőcsatár, Ekitiké gólokkal jelezte, bizony igényt tart az elsőszámú center szerepkörére.

Isak első edzése a Liverpoolban:

