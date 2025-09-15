Rendkívüli

A magyarok többsége nem kér a Tisza-csomagból

Kerkez MilosLiverpoolBurnleyPremier ­League

„Kínos volt, amit Kerkez csinált” – záporoznak a kritikák a védő felé

Kerkez Milos alighanem nem fog meleg szívvel visszaemlékezni a Burnley elleni mérkőzésre, amelyet bár 1-0-ra megnyert vasárnap a Liverpool, neki nem sok játékperc jutott. Arne Slot már az első félidőben lecserélte a magyar védőt, és a szigetországban egyetértenek ezzel a döntéssel. Liverpoolban pedig abban reménykednek, hogy Kerkez mihamarabb megtalálja a helyét az új csapatában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 5:25
Kerkez Milos helyére Andy Robertson állt be a Liverpool Burnley elleni bajnokiján Fotó: PA Wire/Richard Sellers
Kerkez Milos a nyári átigazolása óta folyamatosan a Liverpool kezdőcsapatában kap helyet a korábban évekig kulcsember Andy Robertson rovására. Az angol bajnoknál azonban még láthatóan időre van szüksége, még nem sikerült összecsiszolódnia az új társakkal, egyelőre nem tudta megcsillogtatni a tudását, amivel nevet szerzett magának a Bournemouth játékosaként.

Kerkez Milos ekkor még nem tudta, hogy szenvedős meccs vár rá a Burnley ellen
Kerkez Milos ekkor még nem tudta, hogy szenvedős meccs vár rá a Burnley ellen Fotó: PA Wire/Richard Sellers / PA Wire

A liverpooli mélypont a Burnley ellen 1-0-ra megnyert bajnokin jött el. Ezúttal is kezdett, azonban már a 22. percben sárga lapot kapott műesésért. A hazai közönség ezután minden alkalommal kifütyülte őt, ha nála volt a labda, ezt hallva Arne Slot már a 38. percben úgy döntött, hogy lehívja a pályáról a balhátvédet, akinek aztán el is magyarázta, miért volt szükség Andy Robertson becserélésére, aki láthatóan bizonyítani akarta, hogy ott van a helye a pályán, azonnal megeresztett egy lövést.

Gyenge próbálkozás Kerkeztől

Nem csak Slot volt kritikus Kerkezzel, az angol portálok sem kímélték a magyar válogatott játékost:

  • Liverpool Echo (4-es osztályzat, a társak közül senki sem kapott 6-osnál rosszabbat): „Egy műeséssel próbált tizenegyest kiharcolni, nagyon gyenge próbálkozás volt, ami ráadásul sárga lapot ért. A védekezésben olykor bizonytalannak tűnt, miközben a támadásokhoz nem igazán járult hozzá. Még a szünet előtt lecserélték, hogy elkerüljék a kiállítást.”
  • Liverpool.com (4, a legrosszabb a liverpooliak közül): „Az első félidőben sárgát kapott műesésért (egy kifejezetten gyenge próbálkozás volt a játékvezető megtévesztésére), ezután már vékony jégen táncolt. Egyszer egy nagyszerű beadással veszélyeztetett, de ezen kívül nem sokat tett hozzá a játékhoz. Kockázatos lett volna a pályán hagyni, különösen a csúszós körülmények között.”
  • This is Anfield (5, ezzel a legrosszabb liverpooli): „Kerkez nem kezdte meggyőzően a liverpooli időszakát, és ezt a 38 percet is szeretné gyorsan elfelejteni. Egy kínos műesésért sárgát kapott a tizenhatoson belül, emiatt Slot még az első félidő vége előtt lecserélte. Összességében kiszámíthatatlan teljesítményt nyújtott. Okosabban kell játszania, hogy ne Alberto Morenóhoz kelljen hasonlítgatnunk őt.”

Ezzel a portál a Liverpool egykori balhátvédjére utalt, aki bár öt évet töltött el az angoloknál, nem tudta megvetni a helyét a kezdőcsapatban, BL-győztesként, de észrevétlenül távozott a csapattól.

Visszatérve Kerkezhez, azt már sosem tudjuk meg, hogy piros lap nélkül lehozta volna-e a meccset, de a lecserélésével eldőlt, hogy a 21 éves védő nem marad le első liverpooli derbijéről, amelyre szombaton 13.30-kor kerül sor az Anfielden.

Szoboszlai a jobbak között

Szoboszlai Dominik eközben végigjátszotta a mérkőzést, és veszélyes lövéssel is jelentkezett. Őt ismét a legjobbak közé sorolta a szigetországi sajtó:

  • Liverpool Echo (7-es osztályzat, ami Ryan Gravenberch 8-asa után a második legjobb a mezőnyben). Magyarázatként azt fűzték hozzá, hogy volt néhány sikeres labdaszerzése, de jobbhátvédként nem tudott hozzájárulni a támadásokhoz. Később viszont átkerült a középpályára, akkor már nagyobb hatással volt a csapat játékára.
  • Liverpool.com (7): „Két igazi jobbhátvéd is ült a kispadon, mégis a magyar játékos kezdett ezen a poszton. Itt nem sokat tett hozzá a játékhoz, bár néhányszor jól helyezkedett, hogy megállítsa az ellentámadásokat. Ezúttal a középpályán sokkal jobb teljesítményt nyújtott.”
  • This is Anfield (8, Gravenberch mellett a legjobb osztályzat): „Az Arsenal elleni remeklése után Szoboszlai ismét jobbhátvédként kezdett. A Liverpool nyolcasa ezúttal is megbízhatóan teljesített ezen a poszton, de nem olyan látványosan, mint legutóbb. A második félidőre Conor Bradley becserélésével a középpályára került, és egy életerős, távoli lövéssel majdnem vezetést szerzett. Összesen hat lövéssel próbálkozott a meccsen, többel, mint bárki más.”

 

Nógrádi György
idezojelekUSA

Nógrádi György: Sehol nem csökkenő feszültségek

Nógrádi György avatarja

Az elmúlt hét eseményei – Jelenleg Moszkva és Kijev közvetlen kétoldalú párbeszéde gyakorlatilag kizárt.

