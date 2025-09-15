„Kínos volt, amit Kerkez csinált” – záporoznak a kritikák a védő felé

Kerkez Milos a nyári átigazolása óta folyamatosan a Liverpool kezdőcsapatában kap helyet a korábban évekig kulcsember Andy Robertson rovására. Az angol bajnoknál azonban még láthatóan időre van szüksége, még nem sikerült összecsiszolódnia az új társakkal, egyelőre nem tudta megcsillogtatni a tudását, amivel nevet szerzett magának a Bournemouth játékosaként.

Kerkez Milos ekkor még nem tudta, hogy szenvedős meccs vár rá a Burnley ellen Fotó: PA Wire/Richard Sellers / PA Wire

A liverpooli mélypont a Burnley ellen 1-0-ra megnyert bajnokin jött el. Ezúttal is kezdett, azonban már a 22. percben sárga lapot kapott műesésért. A hazai közönség ezután minden alkalommal kifütyülte őt, ha nála volt a labda, ezt hallva Arne Slot már a 38. percben úgy döntött, hogy lehívja a pályáról a balhátvédet, akinek aztán el is magyarázta, miért volt szükség Andy Robertson becserélésére, aki láthatóan bizonyítani akarta, hogy ott van a helye a pályán, azonnal megeresztett egy lövést.

Gyenge próbálkozás Kerkeztől

Nem csak Slot volt kritikus Kerkezzel, az angol portálok sem kímélték a magyar válogatott játékost:

Liverpool Echo (4-es osztályzat, a társak közül senki sem kapott 6-osnál rosszabbat): „Egy műeséssel próbált tizenegyest kiharcolni, nagyon gyenge próbálkozás volt, ami ráadásul sárga lapot ért. A védekezésben olykor bizonytalannak tűnt, miközben a támadásokhoz nem igazán járult hozzá. Még a szünet előtt lecserélték, hogy elkerüljék a kiállítást.”

Ezzel a portál a Liverpool egykori balhátvédjére utalt, aki bár öt évet töltött el az angoloknál, nem tudta megvetni a helyét a kezdőcsapatban, BL-győztesként, de észrevétlenül távozott a csapattól.