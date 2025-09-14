KecskemétKTEÚjpestMagyar Kupa

A Kecskemét hosszabbítás után kiejtette az Újpestet a Magyar Kupából + videó

A labdarúgó Mol Magyar Kupában a legjobb 32 közé jutásért a kecskeméti Széktói Stadionban mérkőzött meg a KTE és az Újpest. A másodosztályú gárda szakadó esőben fogadta élvonalbeli ellenfelét. Izgalmasan, rögtön kapufával, majd gyors gólváltással indult a találkozó, aminek első félidejét követően vezetett a Kecskemét. A második játékrész hasonlóan élvezetes játékot és újpesti egyenlítést hozott, a rendes játékidőben nem jutottak dűlőre a felek. Végül a 109. percben Banó-Szabó gólja döntött a KTE javára (3-2), kiesett a 11-szeres kupagyőztes Újpest.

Tóth Norbert
2025. 09. 14. 19:08
A Kecskemét kiütötte az Újpestet.
Hihetetlen dráma után a Kecskemét jutott tovább (Fotó: Árvai Károly)
Furcsán hangozhat, de az idény eddigi eredménysora alapján kijelenthető, örülhetett annak az Újpest, hogy nem hazai pályán kellett játszania kupamérkőzését. Az UTE eddig minden meccsét elveszítette a Szusza Ferenc Stadionban: a Paks, a Kisvárda és az MTK is három ponttal tudott távozni. Ezzel szemben idegenben két győzelem es egy döntetlen az újpestiek mérlege. A Kecskemét öt forduló kétszer nyert, és az NB II 11. helyén áll. A rossz szereplés következtében Gera Zoltán helyét Tímár Krisztián vette át.

A Kecskemét a negyedik elsőosztályú csapatot búcsúztatta.
Felborult a papírforma. (Fotó: Kecskeméti TE)

 

Gyors gólváltással indult a mérkőzés

Szakadó eső fogadta a csapatok a kecskeméti Széktói Stadionban. Ez azonban nem tűnt zavaró tényezőnek, ugyanis az első perctől egymásnak estek a felek. Czékus beadása után Pálinkás 7 méterről bólintott, a labda a lécről vágódott ki. Folytatódott a kecskeméti nyomás, újabb rohamok jöttek: Eördögh a jobboldalon hagyta le őrzőjét, középre tett labdájába bele is értek, éppen hogy elcsorgott keresztbe a kapu előtt.  A KTE szabadrúgáshoz jutott a 6. percben: a kapu elé szálló labdát Belényesi fejelte középre, Derekas pedig egy fantasztikusan kivitelezett félollós mozdulattal talált be. A lövése a kapufáról vágódott be, a kapus csak szemmel követte (1-0).

 

Az Újpest gyorsan, egész pontosan három perccel később, az első helyzetéből egyenlíteni tudott. A vendégek sakk-mattot adtak a hazai védelemnek, Bese középre gurítását a korábbi kecskeméti játékos, Horváth Krisztofer értékesítette, belsővel passzolt a hálóba (1-1).

Az egalizálás után a újpestiek kerültek többször helyzetbe: előbb Medeíros lövését blokkolta Szabó, a labda olyan gellert kapott, hogy kis híján a kapu másik felében kötött ki. Az ebből következő szöglet után nagy kavarodás alakult ki, többször adódott lehetőség az UTE előtt, de nem sikerült betalálni. A 38. percben Szabó Alex gólja ismét a Kecskemétet juttatta előnyhöz: Merényi tökéletesen talált a szabadrúgásból, a remekül érkező Szabó pedig 10 méterről, védhetetlen fejelt a felsőbe, az újpesti kapus mozdulni sem tudott (2-1).

Egy perccel később kis híján még jobban elléptek a hazaiak, ám Pálinkás lövését nagy bravúrral védeni tudta Banai. Pálinkás kapufájával indult, Medeíros kapufájával zárult az első félidő: a visszajátszáson látszott, hogy a portugál bődületes távoli bombáját a kapus tolta lécre. A labda éppen a gólvonal elé vágódott.

Nem jutottak dűlőre a felek

Az 53. percben érkezett a második félidő első igazán komoly helyzete: a kecskemétiek játékosa, Merényi lőhetett 13 méterről, azonban célt tévesztett. Néhány perccel később teljesen fellazult hátul az Újpest, kontrázhatott a KTE, ám Pálinkás centerezésébe bele tudtak érni, így a lilák nem tudták lövéssel befejezni a kecsegtető lehetőséget. Fél óra volt még ekkor hátra a találkozóból. Annyi veszély rejtőzött a kecskeméti játékosokban, hogy már a saját kapujukat is veszélyeztették: az újpesti szöglet után több fejen is megpattant a labda, ami végül a kapus zsákmánya lett. Medeíros a mérkőzésen az Újpest egyik legveszélyesebb embere volt, teljesítményét a 70. percben egy parádés góllal koronázta meg: 22-23 méterről, ballal, védhetetlenül zúdította a labdát a kapuba (2-2).

A középkezdés után azonnal előnybe kerülhetett volna ismét a Kecskemét, ám Banai védeni tudott. A szöglet után óriási volt a kavarodás, de minden lövést blokkolni tudtak az újpestiek. A 75. percben előnybe került UTE, először a meccsen. Ám a VAR elvette, ugyanis Beridze lesen tartózkodott, hiába lőtt szép gólt. A meg nem adott gól után teljesen átvette az irányítást az Újpest, sorban jöttek a kisebb-nagyobb helyzetek, ám a rendes játékidőben már semmit sem tudtak gólra váltani.

Drámai kecskeméti továbbjutás

A 100. percben Győrfi beadása utána Bolyki fejelt, Banai óriási bravúrral mentette meg az Újpestet attól, hogy harmadik alkalommal is hátrányba kerüljön. Több komoly helyzet egyik oldalon sem nem adódott a hosszabbítás első felében. A fordulást követően harmadszor is előnybe került a Kecskemét: a 109. percben előbb Banai bravúrral védett, majd a kipattanót Banó-Szabó lőtte a ficakba, pontosan a kapufák találkozásához, a labda a gólvonal mögé pattant (3-2).

Ahogy várható volt felpörgött az UTE, miután hátrányba került, ám nem tudott ismét betalálni. Búcsúzott a 11-szeres kupagyőztes, megérdemelten jutott tovább a Kecskemét.

Mol Magyar Kupa 3. forduló, Kecskemét, Széktói Stadion. Vezette: Káprály
Kecskeméti TE (NB II) – Újpest FC (hu.) 3-2 (2-1)
Gólszerzők: Derekas (6.), Szabó A. (38.), Banó-Szabó (109.) illetve Horváth K. (9.), Medeíros (70.)

 

Volt párharc, amely félbeszakadt

Vasárnap tovább négy kupamérkőzést rendeztek. A Martfű és a Dombóvár 3-3-ra zárt, így következhetett a hosszabbítás, ám a heves esőzés miatt félbeszakadt a meccs. Később folytatták, a büntetők a Martfű javára döntöttek. A Mezőörs 1-0-ra legyőzte a Komáromot, a Pilis 5-2-re nyert Sárváron, a Kelen–Tarpa párharc pedig tizenegyespárbaj után dől el, és a Kelen ünnepelhette a továbbjutást.

 

