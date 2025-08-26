Rendkívüli

Gera ZoltánTimár KrisztiánKecskemétNB II

Az újabb megalázó vereség után kirúgták Gera Zoltánt, már az utódját is biztosra lehet venni

A Budafok elleni verség már a harmadik volt a Kecskemétnek a labdarúgó NB II-ben öt forduló alatt. Az előző idényben még az első osztályban futballozó lila-fehérek ezért menesztették Gera Zoltán vezetőedzőt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 16:00
Gera Zoltán távozott a Kecskemét kispadjáról
Gera Zoltán távozott a Kecskemét kispadjáról Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Nehezen indult az új idény Kecskeméten. Az NB I-ből kieső gárda élén maradt Gera Zoltán vezetőedző, de a játékoskeret teljesen kicserélődött. Csak mostanáig 13 érkezőről beszélhetünk. A KTE az első két bajnokit elvesztette a másodosztályban. Előbb a Szeged, majd a Vasas győzte le a csapatot. Ezt követően úgy nézett ki, hogy Gera együttese felveszi az NB II ritmusát – 1-0-s győzelem Zuglóban, 3-1-es siker a Videoton ellen –, de nem. Múlt vasárnap az eddig nyeretlen, mindössze egy gólt szerző Budafok hazai pályán simán, 2-0-ra legyőzte a Kecskemétet.

Gera Zoltán (balra) és Csizmadia Csaba is távozott a Kecskemét kispadjáról
Gera Zoltán (balra) és Csizmadia Csaba is távozott a Kecskemét kispadjáról. Fotó: Facebook/Kecskeméti TE

Gera Zoltán sorsát a vasárnapi vereség pecsételte meg

A budafoki találkozó után Gera szűkszavúan értékelt, belátta, hogy a BMTE volt a jobb csapat, a KTE pedig a saját dolgát is megnehezítette: öngól, illetve egy hatalmas védelmi hiba vezetett a vereséghez. Mint utóbb kiderült, ez volt Gera Zoltán utolsó mérkőzése a Kecskemét kispadján. 

Kedden délelőtt a magyar sajtóban pletyka szintjén már lehetett hallani, hogy a Kecskemét vezetősége értekezletet tart, ahol Gera sorsa lesz a téma. 

A döntés délutánra megszületett. Már nem Gera Zoltán a KTE vezetőedzője, vele együtt Csizmadia Csaba is távozott.

A közleményben írják, „az elmaradt közös sikerek után ugyanakkor értékelni kellett a csapat szereplését, ezt követően kulturáltan, barátságban elváltak a felek útjai.” 

Ő válthatja Gerát a kispadon

A Bács-Kiskun vármegyei csapat kispadjára a legesélyesebb jelölt Tímár Krisztián, aki az előző idény az NB I-ből kieső Videoton éléről távozott, korábban a Nyíregyházával ért el szép eredményeket. A klub egyelőre nem jelentette be Tímárt, de a bejegyzést azzal zárta, hogy a héten erre sor fog kerülni. A Kecskemét a válogatott szünet előtti fordulóban az éllovas Budapesti Honvédot fogadja vasárnap.

A Vasas után a Kecskemét is megugorhatatlan feladat volt Gerának

A korábbi kiváló futballista 2024 őszén érkezett a Kecskemét kispadjára Szabó István helyére. A 98-szoros válogatott középpályással sem jött össze a bennmaradás az első osztályban, a KTE az utolsó helyen esett ki. Gera korábban a korosztályos válogatottat irányította, ahonnan azonban a Vasas hívása miatt távozott. Utólag elmondható, nem volt egy jó váltás, alig fél év után, onnan is menesztették. Érdekesség, hogy ahogy a Kecskeméttől, úgy az angyalföldi csapattól is augusztusban, az adott idény legelején távozott. 

