Slot elmondta az igazat Kerkez lecseréléséről, és megválaszolta a nagy kérdést

A Liverpool megnyerte a negyedik mérkőzését is a Premier League új idényében, de a Burnley elleni 1-0-s siker csak nagy nehézségek árán jött össze. A Vörösöket irányító Arne Slot elmagyarázta, mi okozott gondot a csapatának, illetve Kerkez Milos korai lecseréléséről és Alexander Isak állapotáról is beszélt.

2025. 09. 15. 4:58
Az eredmények jönnek, de Arne Slot új Liverpoolja még nem állt össze Fotó: AFP/Andy Buchanan
Nem volt még olyan mérkőzése a Liverpoolnak ebben az idényben, amelyiket könnyedén megnyerte volna. Vasárnap délután éppen a Burnley állította nagy kihívás elé a címvédőt, mondhatni két buszt is leparkolt a kapuja elé, Szoboszlai Dominikék pedig egyszerűen nem tudtak mit kezdeni a kiválóan teljesítő védelemmel. Végül egy hiba döntötte el a meccset: Hannibal Mejbri karja messze volt a testétől, így találta el a könyökét egy beadás, és Michael Oliver játékvezető azonnal a büntetőpontra mutatott. Mohamed Szalah bevágta a tizenegyest, Slot gárdája ismét a hosszabbításban szerezte a győztes gólt, amellyel aztán 1-0-s sikernek örülhetett a Burnley otthonában, és négy forduló után 12 ponttal vezeti a Premier League-et.

Alexander Isak a svéd válogatottban már játszott, de Arne Slot még nem vetette be őt
Alexander Isak a svéd válogatottban már játszott, de Arne Slot még nem vetette be őt Fotó: TT NEWS AGENCY/Jonas Ekstromer

Arne Slotot kissé aggasztja, hogy mindig a mérkőzések utolsó pillanatáig kell várni a Liverpool mindent eldöntő találataira.

– Tudom, hogy rettentő nehéz helyzeteket kialakítani egy olyan csapat ellen, amely az összes játékosával a saját tizenhatosán belül védekezik. Egyébként ez nagyon jó taktika a részükről, mert majdnem szereztek ezzel egy pontot, szóval semmi rosszat nem akarok mondani erről, csak igyekszem rámutatni, mennyire nehéz a Premier League-csapatok ellen játszani, nekik is nagyon jó játékosaik vannak. Ha mindannyian visszazárnak védekezni, és nem próbálnak meg hátulról építkezni, hanem inkább a kapusuk minden alkalommal előrevágja a labdát, mi pedig nem találunk be pontrúgásból, akkor egyetlen út marad: akciógólt szerezni, amit elég nehéz összehozni, ha tizenegy játékoson kell átverekedni magunkat a tizenhatosukon belül.

A holland menedzser elismerte, alig voltak helyzeteik a mérkőzésen, ez alapján a döntetlen reális eredmény lett volna. De közben kitartóan küzdött a csapata, végül már az összes elérhető, azaz hat-hét támadó felfogású játékossal rohamozott a gárda, részben talán ennek, és mint azt Slot hozzátette, a szerencsének is köszönhető a győzelem.

Slot ezért cserélte le Kerkezt

A lecserélt játékosok egyike Kerkez Milos volt, bár akkor még nem ez a cél lebegett az edző szeme előtt, hanem az, hogy elkerülje, a Liverpool tíz emberrel fejezze be a találkozót. Kerkez műesésért összeszedett egy sárga lapot, és kinézett neki egy másik is a meccsen.

– Nemcsak a sárga lap miatt cseréltem le, hanem azért is, mert utána is volt egy olyan szituáció, amikor nem szabálytalankodott, a játékvezető mégis lefújta az esetet. Ilyesmi bármikor megtörténhet, ilyen a futball. Viszont a szurkolók és az ellenfél játékosai is azzal mentek oda a játékvezetőhöz, hogy ha ez szabálytalanság volt, egy sárgát is megérne. Ez persze nevetséges lett volna, ugyanakkor megvolt a kockázat. És az egyetlen módja az lett volna, hogy elveszítsük a meccset, ha emberhátrányba kerülünk. Egyébként maximum döntetlen lett volna a vége, vereség nem, mert ők gyakorlatilag egyszer sem jutottak el a tizenhatosunkig – vélekedett Slot, aki nem akart kockáztatni. 

Ez nehéz volt Milosnak, mert általában nem kell valakit lecserélni csak azért, mert sárga lapot kapott, de most úgy láttam, ez volt a legjobb döntés.

Mikor mutatkozhat be Isak a Liverpoolban?

A délután másik fő kérdése Alexander Isak helyzete volt. Bár a rekordigazolás hétfőn játszott 19 percet a svédek Koszovó ellen 2-0-ra elveszített vb-selejtezőjén, a Liverpool keretébe nem került be. Slot elmondása szerint a támadó már intenzív edzéseket végez, de többhetes elmaradása van a társaihoz képest, olyan, mintha az átigazolásával egy időben kezdődött volna meg neki az előszezon. Ezért ez most az „alapozás” időszaka, és eltart egy darabig, míg eljut arra a szintre, hogy bírja a kettős terhelést.

– Először heti egy meccsre készítjük fel a játékosokat, majd fokozatosan növeljük a terhelést, hogy képesek legyenek legalább heti két mérkőzést játszani. Most Alex ettől a szinttől még messze van – nem áll készen arra, hogy heti három meccset lejátsszon, kilencven percekkel. Használhattuk volna ma öt percre, aztán szerdán tízre, majd tizenötre, de mi nem hisszük, hogy ez a megfelelő módja annak, hogy felépítsük őt – magyarázta a Liverpool vezetőedzője. – Szóval most szerdán vagy szombaton már képes lesz legalább 45 percet játszani, talán kicsit többet is. De ha szerdán 45 percet játszik, senki ne számítson arra, hogy szombaton is 45 vagy több percet fog – a testét erre még nem készítettük fel, legalábbis a mi véleményünk szerint.

A már említett szerdai mérkőzés a Bajnokok Ligája-nyitány lesz a Liverpoolnak, 21 órakor az Atlético Madridot fogadja az angol bajnok, szombaton 13.30-kor pedig az Everton elleni városi derbi következik, szintén hazai pályán.

 

 

 

