Slot elmondta az igazat Kerkez lecseréléséről, és megválaszolta a nagy kérdést

Nem volt még olyan mérkőzése a Liverpoolnak ebben az idényben, amelyiket könnyedén megnyerte volna. Vasárnap délután éppen a Burnley állította nagy kihívás elé a címvédőt, mondhatni két buszt is leparkolt a kapuja elé, Szoboszlai Dominikék pedig egyszerűen nem tudtak mit kezdeni a kiválóan teljesítő védelemmel. Végül egy hiba döntötte el a meccset: Hannibal Mejbri karja messze volt a testétől, így találta el a könyökét egy beadás, és Michael Oliver játékvezető azonnal a büntetőpontra mutatott. Mohamed Szalah bevágta a tizenegyest, Slot gárdája ismét a hosszabbításban szerezte a győztes gólt, amellyel aztán 1-0-s sikernek örülhetett a Burnley otthonában, és négy forduló után 12 ponttal vezeti a Premier League-et.

Alexander Isak a svéd válogatottban már játszott, de Arne Slot még nem vetette be őt Fotó: TT NEWS AGENCY/Jonas Ekstromer

Arne Slotot kissé aggasztja, hogy mindig a mérkőzések utolsó pillanatáig kell várni a Liverpool mindent eldöntő találataira.

– Tudom, hogy rettentő nehéz helyzeteket kialakítani egy olyan csapat ellen, amely az összes játékosával a saját tizenhatosán belül védekezik. Egyébként ez nagyon jó taktika a részükről, mert majdnem szereztek ezzel egy pontot, szóval semmi rosszat nem akarok mondani erről, csak igyekszem rámutatni, mennyire nehéz a Premier League-csapatok ellen játszani, nekik is nagyon jó játékosaik vannak. Ha mindannyian visszazárnak védekezni, és nem próbálnak meg hátulról építkezni, hanem inkább a kapusuk minden alkalommal előrevágja a labdát, mi pedig nem találunk be pontrúgásból, akkor egyetlen út marad: akciógólt szerezni, amit elég nehéz összehozni, ha tizenegy játékoson kell átverekedni magunkat a tizenhatosukon belül.

A holland menedzser elismerte, alig voltak helyzeteik a mérkőzésen, ez alapján a döntetlen reális eredmény lett volna. De közben kitartóan küzdött a csapata, végül már az összes elérhető, azaz hat-hét támadó felfogású játékossal rohamozott a gárda, részben talán ennek, és mint azt Slot hozzátette, a szerencsének is köszönhető a győzelem.

Slot ezért cserélte le Kerkezt

A lecserélt játékosok egyike Kerkez Milos volt, bár akkor még nem ez a cél lebegett az edző szeme előtt, hanem az, hogy elkerülje, a Liverpool tíz emberrel fejezze be a találkozót. Kerkez műesésért összeszedett egy sárga lapot, és kinézett neki egy másik is a meccsen.