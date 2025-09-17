A történelmet író Arsenal menedzsere a csodacserét dicsérte a BL-siker után

A győzelemnek köszönhetően az Arsenal lett a BEK/BL történetének első együttese, amely sorozatban hatszor nyert spanyol csapatok ellen: a keddi összecsapást megelőzően a Sevillát kétszer, a Gironát egyszer, majd a Real Madridot megint csak kétszer múlta felül a Mikel Arteta-gárda.

Gabriel Martinelli ezzel a góllal szerzett vezetést az Arsenalnak (Fotó: Cesar Manso/AFP)

– Micsoda remek helyszín futballmeccset játszani!

Meg kell, hogy mondjam, az egyik legjobb atmoszférát tapasztaltam meg, amelynek valaha részese voltam.

Tudtuk, hogy az első húsz-huszonöt perc nagyon kemény lesz, intenzív, rengeteg párharccal. Ezután elkezdtünk felnőni a feladathoz, a második félidőben már sokkal folyékonyabb volt a játék, dominánsabbak voltunk és ezáltal veszélyesebbek – idézi Artetát a klub hivatalos oldala.

A baszk szakember külön kiemelte Gabriel Martinellit, aki Leandro Trossard-hoz hasonlóan csereként gólt szerzett és gólpasszt adott.

– Nagyon megérdemelte. Csodálom Gabit, a hozzáállását, a pozitivitását, hogy mi mindenre hajlandó a csapatért. Biztos voltam benne, hogy így fog reagálni a kritikákra, kiváló a mentalitása, hajlandó a tanulásra és mindig sokat követel magától. Remélhetőleg ez a pillanat visszaadja az önbizalmát, mert kiváló játékot láthattunk tőle.

Az Arsenal nyerőembere kihasználta az esélyt

A brazilt megválasztották a mérkőzés legjobbjának, teljessé téve a szép estét számára.

– Nagyon boldog vagyok a győzelem, valamint a gólom és gólpasszom miatt. Nehéz itt játszani, de a csapat kiválóan teljesített. A második félidőben többször adódott nagyobb terület előttünk, amikor beálltam, ezt próbáltam kihasználni – értékelt Martinelli.

A Bilbao csapatkapitánya, Inaki Williams csalódottan értékelt.

– Az eredmény nem tükrözi, hogyan alakult a mérkőzés. Jól futballoztunk, de az Arsenal az egyik favoritja a sorozatnak. Mindent kiadtunk magunkból, az utolsó leheletünkig küzdöttünk. Tisztában voltunk vele, hogy a világklasszis játékosok pillanatok alatt eldönthetnek meccseket, és éppen ez történt.

Az Arsenal hazai pályán az Olympiakosz, a Bilbao idegenben a Borussia Dortmund ellen folytatja a Bajnokok Ligáját.