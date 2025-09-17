Rendkívüli

A történelmet író Arsenal menedzsere a csodacserét dicsérte a BL-siker után

Győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligáját az Arsenal, amely 2-0-ra nyert az Athletic Bilbao otthonában. A mérkőzés után Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere kiemelte Gabriel Martinellit, aki csereként beállva góllal és gólpasszal járult hozzá a sikerhez.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 6:05
Mikel Arteta győzelemnek örülhetett Bilbaóban Fotó: Cesar Manso Forrás: AFP
A győzelemnek köszönhetően az Arsenal lett a BEK/BL történetének első együttese, amely sorozatban hatszor nyert spanyol csapatok ellen: a keddi összecsapást megelőzően a Sevillát kétszer, a Gironát egyszer, majd a Real Madridot megint csak kétszer múlta felül a Mikel Arteta-gárda.

Gabriel Martinelli ezzel a góllal szerzett vezetést az Arsenalnak
Gabriel Martinelli ezzel a góllal szerzett vezetést az Arsenalnak (Fotó: Cesar Manso/AFP)

– Micsoda remek helyszín futballmeccset játszani!

Meg kell, hogy mondjam, az egyik legjobb atmoszférát tapasztaltam meg, amelynek valaha részese voltam.

Tudtuk, hogy az első húsz-huszonöt perc nagyon kemény lesz, intenzív, rengeteg párharccal. Ezután elkezdtünk felnőni a feladathoz, a második félidőben már sokkal folyékonyabb volt a játék, dominánsabbak voltunk és ezáltal veszélyesebbek – idézi Artetát a klub hivatalos oldala.

A baszk szakember külön kiemelte Gabriel Martinellit, aki Leandro Trossard-hoz hasonlóan csereként gólt szerzett és gólpasszt adott.

– Nagyon megérdemelte. Csodálom Gabit, a hozzáállását, a pozitivitását, hogy mi mindenre hajlandó a csapatért. Biztos voltam benne, hogy így fog reagálni a kritikákra, kiváló a mentalitása, hajlandó a tanulásra és mindig sokat követel magától. Remélhetőleg ez a pillanat visszaadja az önbizalmát, mert kiváló játékot láthattunk tőle.

Az Arsenal nyerőembere kihasználta az esélyt

A brazilt megválasztották a mérkőzés legjobbjának, teljessé téve a szép estét számára.

– Nagyon boldog vagyok a győzelem, valamint a gólom és gólpasszom miatt. Nehéz itt játszani, de a csapat kiválóan teljesített. A második félidőben többször adódott nagyobb terület előttünk, amikor beálltam, ezt próbáltam kihasználni – értékelt Martinelli.

A Bilbao csapatkapitánya, Inaki Williams csalódottan értékelt.

– Az eredmény nem tükrözi, hogyan alakult a mérkőzés. Jól futballoztunk, de az Arsenal az egyik favoritja a sorozatnak. Mindent kiadtunk magunkból, az utolsó leheletünkig küzdöttünk. Tisztában voltunk vele, hogy a világklasszis játékosok pillanatok alatt eldönthetnek meccseket, és éppen ez történt.

Az Arsenal hazai pályán az Olympiakosz, a Bilbao idegenben a Borussia Dortmund ellen folytatja a Bajnokok Ligáját.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ


PSV Eindhoven (holland)–Union Saint-Gilloise (belga) 1-3
Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol) 0-2
Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia) 2-1
Benfica (portugál)–Qarabag (azeri) 2-3
Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) 4-4
Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol) 1-0

A mérkőzések jegyzőkönyveit ide, majd az adott meccsre kattintva tekintheti meg!

Szerdai program 
Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi) 18.45 
Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) 18.45 (Tv: Sport2) 
Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) 21.00 (Tv: Sport1) 
Bayern München (német)–Chelsea (angol) 21.00 (Tv: Sport2) 
Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 21.00 
Ajax (holland)–Internazionale (olasz) 21.00

Csütörtöki program 
FC Bruges (belga)–Monaco (francia) 18.45 (Tv: Sport2) 
Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen 18.45 (német) 
Manchester City (angol)–Napoli (olasz) 21.00 (Tv: Sport1) 
Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török) 21.00 
Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah) 21.00 
Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) 21.00 (Tv: Sport2)

 

 

