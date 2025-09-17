Xabi Alonso szerint ez nem történhet meg újra, Mbappé elárulta a titkát

Amilyen nehezen indult Kylian Mbappé karrierje a Real Madridnál, olyannyira nélkülözhetetlen eleme lett a fővárosiaknak a francia támadó, aki sorozatban a negyedik idényét kezdte góllal a Bajnokok Ligájában. A világbajnok futballista a Marseille elleni duplájával öt tétmeccs után hat találattal áll az idényben, nem mellesleg feljegyezhette az 50. gólját a Királyi gárdában.

A Real Madrid nehéz meccsen szerezte meg a három pontot (Fotó: Burak Akbulut/Anadolu)

– Éreznem kell a nyomást az olyan helyzetekben, mint a mai tizenegyesek. Szükségem van ezekre ahhoz, hogy a legjobbamat nyújtsam. Nagyon elégedett vagyok, hogy nem hibáztam és hozzájárultam a győzelemhez. Az ehhez hasonló teljesítmények benne vannak a Real Madrid DNS-ében. Bíznod kell magadban és a csapattársaidban, még akkor is, ha emberhátrányban vagytok. Körülötted mindenki a győzelmet tartja szem előtt, ezáltal még jobb teljesítményre sarkal, ma pedig senki nem stresszelt rá erre, így lett meg a siker – értékelt Mbappé a lefújás után.

A Real Madridnál ez nem fordulhat ismét elő

A mérkőzés legjobbjának megválasztott francia szavai is jól mutatják, nem volt könnyű dolga a BL rekordgyőztesének: Trent Alexander-Arnoldot sérülés miatt már a mérkőzés elején le kellett cserélni, majd a Marseille megszerezte a vezetést, és bár még az első félidőben összejött az egyenlítés, Dani Carvajal kiállítása nagyon nehéz helyzetbe hozta a spanyolokat.

– Nagyon sok minden történt ezen a meccsen. Fél órán keresztül fantasztikusak voltunk, nagy nyomást helyeztünk az ellenfélre, rengeteg lehetőségünk volt. Meg kellett volna szereznünk a vezetést, erre mi kaptunk gólt. Kiegyenlítetté vált a játék, nem alakítottunk már ki annyi helyzetet, de jó érzés volt látni, hogyan teljesítettünk a kiállításig.

Ez a mi hibánk volt, dolgoznunk kell azon, hogy ne történjen meg újra.

A Bajnokok Ligája szellemiségéből merítettünk, ezt csak a Bernabéuban lehet megtalálni. Utána megszereztük a második gólt, jól védekeztünk tíz emberrel is, és végül nagyon fontos győzelmet arattunk – mondta Xabi Alonso.

Bár a Marseille helytállt a Santiago Bernabéuban, Roberto De Zerbi nem volt elégedett.

Nagyon dühös vagyok, megnyerhettük volna ezt a meccset.

– Sok új játékosunk van, nem egyszerű ilyen gyorsan beépíteni őket, és hozzászoktatni a játékunkhoz. Ugyanakkor elmondtam a csapatomnak, elég jók voltunk ahhoz, hogy sokkal többet is kihozhattunk volna ebből az összecsapásból. Ezzel nem kritizálni akarom őket, csupán érzékeltetni, hogy akár nyerhettünk is volna. Fájdalmas volt számomra, hogy a piros lap után nem tudtuk húsz-harminc méterrel feljebb tolni a sorainkat, megragadni a lehetőséget és megnyerni a meccset – tette hozzá az olasz szakember.