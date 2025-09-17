Rendkívüli

Xabi Alonso szerint ez nem történhet meg újra, Mbappé elárulta a titkát

Ha nehezen is, de győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája-alapszakaszt a Real Madrid, amely 2-1-re felülmúlta a Marseille-t. A Real Madrid részéről a sikerhez elengedhetetlen lelkierőt és mentalitást emelték ki, míg a franciák az elszalasztott lehetőség miatt keseregnek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 4:50
Xabi Alonso sokat köszönhet Kylian Mbappénak Fotó: Thomas Coex Forrás: AFP
Amilyen nehezen indult Kylian Mbappé karrierje a Real Madridnál, olyannyira nélkülözhetetlen eleme lett a fővárosiaknak a francia támadó, aki sorozatban a negyedik idényét kezdte góllal a Bajnokok Ligájában. A világbajnok futballista a Marseille elleni duplájával öt tétmeccs után hat találattal áll az idényben, nem mellesleg feljegyezhette az 50. gólját a Királyi gárdában.

A Real Madrid nehéz meccsen szerezte meg a három pontot
A Real Madrid nehéz meccsen szerezte meg a három pontot (Fotó: Burak Akbulut/Anadolu)

– Éreznem kell a nyomást az olyan helyzetekben, mint a mai tizenegyesek. Szükségem van ezekre ahhoz, hogy a legjobbamat nyújtsam. Nagyon elégedett vagyok, hogy nem hibáztam és hozzájárultam a győzelemhez. Az ehhez hasonló teljesítmények benne vannak a Real Madrid DNS-ében. Bíznod kell magadban és a csapattársaidban, még akkor is, ha emberhátrányban vagytok. Körülötted mindenki a győzelmet tartja szem előtt, ezáltal még jobb teljesítményre sarkal, ma pedig senki nem stresszelt rá erre, így lett meg a siker – értékelt Mbappé a lefújás után.

A Real Madridnál ez nem fordulhat ismét elő

A mérkőzés legjobbjának megválasztott francia szavai is jól mutatják, nem volt könnyű dolga a BL rekordgyőztesének: Trent Alexander-Arnoldot sérülés miatt már a mérkőzés elején le kellett cserélni, majd a Marseille megszerezte a vezetést, és bár még az első félidőben összejött az egyenlítés, Dani Carvajal kiállítása nagyon nehéz helyzetbe hozta a spanyolokat.

– Nagyon sok minden történt ezen a meccsen. Fél órán keresztül fantasztikusak voltunk, nagy nyomást helyeztünk az ellenfélre, rengeteg lehetőségünk volt. Meg kellett volna szereznünk a vezetést, erre mi kaptunk gólt. Kiegyenlítetté vált a játék, nem alakítottunk már ki annyi helyzetet, de jó érzés volt látni, hogyan teljesítettünk a kiállításig.

Ez a mi hibánk volt, dolgoznunk kell azon, hogy ne történjen meg újra.

A Bajnokok Ligája szellemiségéből merítettünk, ezt csak a Bernabéuban lehet megtalálni. Utána megszereztük a második gólt, jól védekeztünk tíz emberrel is, és végül nagyon fontos győzelmet arattunk – mondta Xabi Alonso.

Bár a Marseille helytállt a Santiago Bernabéuban, Roberto De Zerbi nem volt elégedett.

Nagyon dühös vagyok, megnyerhettük volna ezt a meccset. 

– Sok új játékosunk van, nem egyszerű ilyen gyorsan beépíteni őket, és hozzászoktatni a játékunkhoz. Ugyanakkor elmondtam a csapatomnak, elég jók voltunk ahhoz, hogy sokkal többet is kihozhattunk volna ebből az összecsapásból. Ezzel nem kritizálni akarom őket, csupán érzékeltetni, hogy akár nyerhettünk is volna. Fájdalmas volt számomra, hogy a piros lap után nem tudtuk húsz-harminc méterrel feljebb tolni a sorainkat, megragadni a lehetőséget és megnyerni a meccset – tette hozzá az olasz szakember.

A Real Madrid a 200. sikerét aratta a legrangosabb európai kupában, ráadásul Mbappé második találata a Real 700. gólja volt a sorozatban, így több szempontból is emlékezetes marad a mérkőzés a spanyol sztárcsapat számára.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

PSV Eindhoven (holland)–Union Saint-Gilloise (belga) 1-3
Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol) 0-2
Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia) 2-1
Benfica (portugál)–Qarabag (azeri) 2-3
Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) 4-4
Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol) 1-0

A mérkőzések jegyzőkönyveit ide, majd az adott meccsre kattintva tekintheti meg!

Szerdai program 
Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi) 18.45 
Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) 18.45 (Tv: Sport2) 
Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) 21.00 (Tv: Sport1) 
Bayern München (német)–Chelsea (angol) 21.00 (Tv: Sport2) 
Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 21.00 
Ajax (holland)–Internazionale (olasz) 21.00

Csütörtöki program 
FC Bruges (belga)–Monaco (francia) 18.45 (Tv: Sport2) 
Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen 18.45 (német) 
Manchester City (angol)–Napoli (olasz) 21.00 (Tv: Sport1) 
Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török) 21.00 
Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah) 21.00 
Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) 21.00 (Tv: Sport2)

 

 

