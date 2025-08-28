Rendkívüli

Kőkemény lépést jelentett be a kormány válaszul az ukrán provokációra

A statisztika alapján a Fradi mehetne a BL alapszakaszába – de nem a számok döntöttek

A Ferencváros labdarúgócsapata idegenben 3-2-re legyőzte az azeri bajnok Qarabagot a Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásának visszavágóján, ám 5-4-es összesítéssel így is búcsúzott a sorozattól, és ősszel az Európa-liga főtábláján szerepelhet. Holott a Fradi szinte minden mutatóban felülmúlta legyőzőjét, a statisztikai adatok összesítése alapján mindenképpen a zöld-fehéreknek kellene várniuk a csütörtöki BL-sorsolást. Egy biztos, az azeri bajnok ellen kijött, mennyire sebezhető az FTC védelme.

Molnár László
2025. 08. 28. 6:10
A Fradi győzelemmel zárta a BL-selejtezőket, ám a folytatás az Európa-liga lesz a zöld-fehéreknek Fotó: fradi.hu/Molnár Ádám
Az FTC 3-2-re nyert Azerbajdzsánban a Qarabag ellen, de 5-4-es összesítéssel kiesett a BL-selejtezőből, így az Európa-liga főtábláján szerepelhet majd. Ezt lehet csűrni-csavarni, de a Fradi hatalmas esélyt szalasztott el ahhoz, hogy ősztől az El-himnusz helyet a Bajnokok Ligája himnuszát hallgassák a nézők a Groupama Arénában minimum négy mérkőzés előtt. Mindenesetre a sok fanyalgó méltó választ kapott Robbie Keane csapatától, hiszen az FTC a bakui teljesítménye alapján egyértelműen megérdemelte volna a továbbjutást, amit az Üllői úton packázott el az odavágón. Az azeri csapat 2017 után második BL-főtáblás szereplésére készülhet, míg az európai kupaősszel zsinórban hetedik alkalommal találkozhatunk a Ferencvárossal, mégpedig a 2024/25-ös idényhez hasonlóan az Európa-liga alapszakaszában. Ennek sorsolását pénteken 13 órától rendezik.

Sajnos a Fradi védelme sebességben képtelen volt felvennia versenyt az azeri bajnok játékosaival
Sajnos a Fradi védelme sebességben képtelen volt felvenni a versenyt az azeri bajnok játékosaival       Fotó: frad.hu/Micheller Szilvia

A Fradi zsinórban hetedik alkalommal játszhat európai kupasorozat főtábláján

A Ferencváros révén 13. alkalommal jutott magyar labdarúgócsapat főtáblára európai kupasorozatban, a zöld-fehéreknek kilencedszer sikerült ez a bravúr. Immár egymás utáni nyolcadik idényben van magyar együttes a főtáblán, az elmúlt évek eredményei:

  • Bajnokok Ligája
  • 2020 Ferencváros
  • Európa-liga 
  • 2018 Fehérvár (még Vidi FC néven)
  • 2019, 2021, 2022 és 2024 Ferencváros
  • Konferencialiga
  • 2023 Ferencváros

A fenti sorozat most sem szakad meg, hiszen a Ferencváros az egymást követő hetedik idényben is főtáblás (Európa-liga), korábban ez egyetlen magyar csapatnak sem sikerült. Ráadásul a zöld-fehérek a legutóbbi három kiírásban már a tavaszt is megélték, ám az egyenes kieséses szakasz első körében eddig minden alkalommal kiestek.

A Fradihoz idén még csatlakozhat az ETO FC is, ha megőrzi előnyét a Rapid Wien elleni Kl-selejtezőn.

Robbie Keane dicsérte a csapatát, és igaza volt abban, hogy minden fontos szegmensben jobb volt ellenfelénél a Fradi
Robbie Keane dicsérte a csapatát, és igaza volt abban, hogy minden fontos szegmensben jobb volt ellenfelénél a Fradi      Fotó: Fradi.hu/Micheller Szilvia

Robbie Keane szavait tökéletesen alátámasztják a Qarabag ellen vívott két meccs statisztikai adatai

– Gratulálok a Qarabagnak, megérdemelten jutott tovább, de ma minden mutatóban mi voltunk a jobb csapat – idézi a Fradi honlapja az ír szakvezetőt.

Nos, megnéztük, vajon Robbie Keane jól érzékelte-e mindezt. Az első, Üllői úton megvívott találkozón az azeri bajnok szinte mindenben felülmúlta a Ferencvárost, így senki sem csodálkozott azon, hogy végül 3-1-re megnyerte az odavágót. Mint utólag kiderült, sajnos ez döntött ebben a párharcban.

Ferencváros–Qarabag 1-3

  • labdabirtoklás: 44% – 56%
  • összes lövés/kaput eltaláló: 12/4 – 11/4
  • passzok: 74%-os hatékonyság (335-ből 247 jó) – 81% (437/356)
  • szabálytalanságok: 20 – 8
  • szerelések: 69%-os hatékonyság (9 sikeres 13 kísérletből) – 70% (7/10)

Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy teljesen egyet kell értenünk abban Hajdú B. Istvánnal, hogy a Fradi jelenlegi leggyengébb pontja a védelem, amely főleg az azeri bajnok elleni párharcban mutatta meg, valójában milyen lassú, esetenként igencsak körülményes. Nagyon rossz volt látni, hogy a sérüléséből visszatérő Ötvös Bence – aki a szeptemberi vb-selejtezőkön a válogatottban is bemutatkozhat – mennyire képtelen volt a bakui visszavágón a lépést tartani a fürge azeri csatárokkal.

Qarabag–Ferencváros 2-3

  • labdabirtoklás: 40% – 60%
  • összes lövés/kaput eltaláló: 10/2 – 17/6
  • passzok: 73%-os hatékonyság (283-ból 208 jó) – 80% (399/319)
  • szabálytalanságok: 14 – 21
  • szerelések: 50%-os hatékonyság (4 sikeres 8 kísérletből) – 65% (15/23)

Tökéletesen látható a számokból, hogy a Fradi egyrészt sokat javult önmagához képest egy hét alatt, másrészt tényleg mindenben felülmúlta a Qarabagot. Ráadásul több párharcot nyert meg, és ugyanannyi labdát szerzett, mint ellenfele. 

Varga Barnabás a Fradi legeredményesebbje a BL-selejtezőkön, hiszen hat meccsen hat gólt szerzett
Varga Barnabás a Fradi legeredményesebbje a BL-selejtezőkön, hiszen hat meccsen hat gólt szerzett    Fotó: fradi.hu/Molnár Ádám

Varga társgólkirály, a csapatnak azért az El-főtáblával is csurrant-cseppent

Nem véletlen, hogy amíg a játékosok egyéni értékelése esetében az odavágón a legjobb tíz játékos között nyolc azeri és csak két fradista volt megtalálható, addig ez az arány teljesen megfordult, ugyanis Bakuban nyolc Fradi- és csak két Qarabag-játékos volt a legjobbak között. Érdekesség, hogy a Fradiból csak Varga Barnabás szerepelt a top 10-ben mindkét alkalommal. A zöld-fehérek gólgyárosa hat találattal zárta a 6 BL-selejtezőt és a sorozat ezen szakaszában társgólkirályként végzett.

Noha az igazán nagy pénzt ezúttal is a Bajnokok Ligája főtáblája jelentette volna – azonnali 18,62 millió eurót ért volna –, ám azért nem panaszkodhatnak a zöld-fehérek klubvezetői amiatt, hogy a csapat ismételten „csak" az Európa-liga alapszakaszába jutott el. Ugyanis azért 4,29 millió eurót kap az FTC, mert bejutott a BL-rájátszásba, míg ehhez jön az a 4,31 millió euró, hogy ősszel az Európa-liga főtábláján még biztosan nyolc meccset játszik. Azaz az alapszakasz megkezdése előtt 8,6 millió euró már a kasszában van.

