A statisztika alapján a Fradi mehetne a BL alapszakaszába – de nem a számok döntöttek

Az FTC 3-2-re nyert Azerbajdzsánban a Qarabag ellen, de 5-4-es összesítéssel kiesett a BL-selejtezőből, így az Európa-liga főtábláján szerepelhet majd. Ezt lehet csűrni-csavarni, de a Fradi hatalmas esélyt szalasztott el ahhoz, hogy ősztől az El-himnusz helyet a Bajnokok Ligája himnuszát hallgassák a nézők a Groupama Arénában minimum négy mérkőzés előtt. Mindenesetre a sok fanyalgó méltó választ kapott Robbie Keane csapatától, hiszen az FTC a bakui teljesítménye alapján egyértelműen megérdemelte volna a továbbjutást, amit az Üllői úton packázott el az odavágón. Az azeri csapat 2017 után második BL-főtáblás szereplésére készülhet, míg az európai kupaősszel zsinórban hetedik alkalommal találkozhatunk a Ferencvárossal, mégpedig a 2024/25-ös idényhez hasonlóan az Európa-liga alapszakaszában. Ennek sorsolását pénteken 13 órától rendezik.
A Fradi zsinórban hetedik alkalommal játszhat európai kupasorozat főtábláján
A Ferencváros révén 13. alkalommal jutott magyar labdarúgócsapat főtáblára európai kupasorozatban, a zöld-fehéreknek kilencedszer sikerült ez a bravúr. Immár egymás utáni nyolcadik idényben van magyar együttes a főtáblán, az elmúlt évek eredményei:
- Bajnokok Ligája
- 2020 Ferencváros
- Európa-liga
- 2018 Fehérvár (még Vidi FC néven)
- 2019, 2021, 2022 és 2024 Ferencváros
- Konferencialiga
- 2023 Ferencváros
A fenti sorozat most sem szakad meg, hiszen a Ferencváros az egymást követő hetedik idényben is főtáblás (Európa-liga), korábban ez egyetlen magyar csapatnak sem sikerült. Ráadásul a zöld-fehérek a legutóbbi három kiírásban már a tavaszt is megélték, ám az egyenes kieséses szakasz első körében eddig minden alkalommal kiestek.
A Fradihoz idén még csatlakozhat az ETO FC is, ha megőrzi előnyét a Rapid Wien elleni Kl-selejtezőn.
Robbie Keane szavait tökéletesen alátámasztják a Qarabag ellen vívott két meccs statisztikai adatai
– Gratulálok a Qarabagnak, megérdemelten jutott tovább, de ma minden mutatóban mi voltunk a jobb csapat – idézi a Fradi honlapja az ír szakvezetőt.
Nos, megnéztük, vajon Robbie Keane jól érzékelte-e mindezt. Az első, Üllői úton megvívott találkozón az azeri bajnok szinte mindenben felülmúlta a Ferencvárost, így senki sem csodálkozott azon, hogy végül 3-1-re megnyerte az odavágót. Mint utólag kiderült, sajnos ez döntött ebben a párharcban.