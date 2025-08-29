Sztáredzők lapáton Törökországban, Mourinho csak az egyik áldozat

Alighogy megkezdte a második idényét a török Fenerbahcénál, máris menesztették José Mourinhót. Csupán hat meccset játszott eddig az isztambuli csapat, de elfogyott a türelem. A Fener szerdán 1-0-ra kikapott a Benficától, és ezzel nem jutott be a Bajnokok Ligája csoportkörébe, ezután lépett a klub vezetősége.
A klub hivatalos közleménye a szokásos udvariassági formulákat betartva így szól: „Közös megegyezéssel elváltak útjaink José Mourinhótól. Köszönjük eddigi erőfeszítéseit, és sok sikert kívánunk további pályafutásához.”
Már rég feszült volt a Fenerbahce és Mourinho viszonya
A háttérben azonban feszültségek gyülekeztek. Mourinho a nyári átigazolási időszak alatt élesen kritizálta a klub vezetőségét:
Ha a Bajnokok Ligája ennyire létfontosságú volt a klubnak, akkor valamit tenni kellett volna az átigazolási időszakban a Feyenoord és a Benfica elleni meccsek között. Nem gondolom, hogy a Fenerbahcénak egyáltalán volt átigazolási listája
– fakadt ki a tréner.