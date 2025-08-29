Sztáredzők lapáton Törökországban, Mourinho csak az egyik áldozat

A török sajtó szerint ez a kijelentés volt az utolsó csepp a pohárban, és a vezetőség egyhangúan a menesztés mellett döntött. Annál is inkább, mert a török sztárcsapat nyáron olyan játékosokat igazolt, mint Nélson Semedo és az Aston Villa korábbi tehetsége, John Durán, hogy visszahódítsa a török bajnoki címet, de Mourinho ezt elégtelennek tartotta.

Mourinho első teljes szezonjában a Fenerbahce semmilyen trófeát nem nyert.

Második lett a Galatasaray mögött a bajnokságban,

a Török Kupából a negyeddöntőben,

az Európa Ligából pedig a tizenhat között esett ki.

A portugál mágus vissztér a Manchester Unitedhez?

A vezetőség brit sajtóhírek szerint már júniusban Londonban tárgyalt Mourinhóval a lehetséges szakításról, de végül még kapott egy kis türelmet a 62 éves portugál. A végzetét azonban nem kerülhette el.

Máris megkezdődtek a találgatások, hogy Mourinho talán visszatér a Manchester Unitedhez, ahol a honfitársa, Rúben Amorim helyzete egyre tarthatatlanabb a Grimsby elleni kudarc óta. Éppenséggel Ole Gunnar Solskjaer lehetne a segédje...

Solskjaer ideje még gyorsabban lejárt a Besiktasnál

Ole Gunnar Solskjaer sem tudott gyökeret verni Törökországban: a Besiktas már a szezon elején menesztette. A döntés hátterében az állt, hogy a csapat a Konferencialiga selejtezőjében alulmaradt a svájci Lausanne ellen, 2-1-es összesítéssel. A mindent eldöntő gólt az Arsenalnál nevelkedett Nathan Butler-Oyedeji szerezte.