Sztáredzők lapáton Törökországban, Mourinho csak az egyik áldozat

Ugyanazon a napon menesztették José Mourinhót a Fenerbahcétól és Ole Gunnar Solskjaert a Besiktastól. A török topklubok nem tűrték tovább a kudarcokat: a portugál tréner a Bajnokok Ligája, a norvég pedig a Konferencialiga selejtezőjében bukott el. Angliában már szárnyra kapott a pletyka: Mourinho visszatérhet a Manchester Unitedhez.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 10:36
Jose Mourinho vajon hol folytatja? 62 évesen még aligha vonul vissza Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
Alighogy megkezdte a második idényét a török Fenerbahcénál, máris menesztették José Mourinhót. Csupán hat meccset játszott eddig az isztambuli csapat, de elfogyott a türelem. A Fener szerdán 1-0-ra kikapott a Benficától, és ezzel nem jutott be a Bajnokok Ligája csoportkörébe, ezután lépett a klub vezetősége.

(FILES) Fenerbahce's Portuguese coach Jose Mourinho reacts to the referee after receiving a red card during the UEFA Europa League, 1st round day 3 football match between Fenerbahce SK and Manchester United at the Sukru Saracoglu Stadium in Istanbul on October 24, 2024. Turkish club Fenerbahçe, eliminated on August 28, 2025 in the Champions League play-offs against Benfica, announced on August 29, 2025 that it was parting ways with its Portuguese coach José Mourinho. (Photo by Ozan KOSE / AFP)
Jose Mourinho mintha kiprovokálta volna a Fenerbahce vezetőinek döntését. Gyorsan kirúgták. Fotó: AFP

A klub hivatalos közleménye a szokásos udvariassági formulákat betartva így szól: „Közös megegyezéssel elváltak útjaink José Mourinhótól. Köszönjük eddigi erőfeszítéseit, és sok sikert kívánunk további pályafutásához.”

 

Már rég feszült volt a Fenerbahce és Mourinho viszonya

A háttérben azonban feszültségek gyülekeztek. Mourinho a nyári átigazolási időszak alatt élesen kritizálta a klub vezetőségét:

Ha a Bajnokok Ligája ennyire létfontosságú volt a klubnak, akkor valamit tenni kellett volna az átigazolási időszakban a Feyenoord és a Benfica elleni meccsek között. Nem gondolom, hogy a Fenerbahcénak egyáltalán volt átigazolási listája

– fakadt ki a tréner.

A török sajtó szerint ez a kijelentés volt az utolsó csepp a pohárban, és a vezetőség egyhangúan a menesztés mellett döntött. Annál is inkább, mert a török sztárcsapat nyáron olyan játékosokat igazolt, mint Nélson Semedo és az Aston Villa korábbi tehetsége, John Durán, hogy visszahódítsa a török bajnoki címet, de Mourinho ezt elégtelennek tartotta.

Mourinho első teljes szezonjában a Fenerbahce semmilyen trófeát nem nyert.

A portugál mágus vissztér a Manchester Unitedhez?

A vezetőség brit sajtóhírek szerint már júniusban Londonban tárgyalt Mourinhóval a lehetséges szakításról, de végül még kapott egy kis türelmet a 62 éves portugál. A végzetét azonban nem kerülhette el.

Máris megkezdődtek a találgatások, hogy Mourinho talán visszatér a Manchester Unitedhez, ahol a honfitársa, Rúben Amorim helyzete egyre tarthatatlanabb a Grimsby elleni kudarc óta. Éppenséggel Ole Gunnar Solskjaer lehetne a segédje...

 

Solskjaer ideje még gyorsabban lejárt a Besiktasnál

Ole Gunnar Solskjaer sem tudott gyökeret verni Törökországban: a Besiktas már a szezon elején menesztette. A döntés hátterében az állt, hogy a csapat a Konferencialiga selejtezőjében alulmaradt a svájci Lausanne ellen, 2-1-es összesítéssel. A mindent eldöntő gólt az Arsenalnál nevelkedett Nathan Butler-Oyedeji szerezte.

Ole Gunnar Solskjaer a Besiktasnál sem tudta bizonyítani, hogy alkalmas lenne edzőnek
Ole Gunnar Solskjaer a Besiktasnál sem tudta bizonyítani, hogy alkalmas lenne edzőnek. Fotó: Anadolu

A klub vezetése mindössze egy rövid közleményben tudatta, hogy köszöni a norvég munkáját, és sok sikert kíván a továbbiakban. A török média és a szurkolók azonban nem kímélték Solskjaert: kinevezését már eleve sokan megkérdőjelezték, a kiesés pedig végleg megerősítette az ellenzők álláspontját.

A Manchester United korábbi menedzserének ez újabb fájdalmas kudarc, amely árnyékot vet legendás játékosmúltjára. Rövid törökországi kitérője bizonyítja, hogy edzőként még sokat kell tanulnia.

 

