Török futball magyar slágerre: Isztambul, hogyha este a sok fény kigyúl...

A török labdarúgás kívülről ragyog: telt házas stadionok, világsztár igazolások, szenvedélyes szurkolótáborok. Ráadásul úgy tűnik, ismét közel a nemzetközi áttörés – nem elérhetetlen, hogy 2008 után ismét két csapatot delegálhasson a SüperLig a Bajnokok Ligája (BL) főtáblájára. A látszat azonban csalóka – a török futball gazdasági alapjai gyengék, a klubok többsége az állami támogatás nélkül semmire sem menne, a tőzsdei árfolyamok és a pénzügyi mérlegek is a valóság árnyékos oldalát mutatják.

Sallai Rolandnak is kemény küzdelmet kell vívnia a török futballban, a Galatasaray ismét tényező lehet a BL-ben Fotó: MUHAMMED ENES YILDIRIM / ANADOLU

Gazdasági háttér – a török futball mint díszlet

Törökországban a labdarúgás nem pusztán sport, hanem látványos politikai és társadalmi színpad. A három nagy isztambuli klub – a Galatasaray, a Fenerbahce és a Besiktas – országos identitásképző erővel bír, a stadionokban zajló „ünnepek” képesek ideiglenesen feledtetni a hétköznapok nehézségeit. Csakhogy a török futball mögötti monetáris háttér egyre ingatagabb. A török gazdaság mélyrepülése a COVID-19 járvány idején gyorsult fel: a kormány a pandémia idején olcsó hitelekkel és jelentős minimálbér-emelésekkel próbálta élénkíteni a gazdaságot, ami ugyan rövid távon segítséget jelentett a lakosságnak, de tartós, magas inflációt indított el. Recep Tayyip Erdogan elnök hosszú ideig tartott unortodox gazdaságpolitikája, amelyben a jegybank a magas infláció ellenére is alacsony kamatszintet tartott fenn, tovább gyengítve a török lírát és elbizonytalanítva a befektetőket. Az így bekövetkező pénzromlás üteme 2025-ben még mindig 47 százalék körül van, miközben a líra a járvány előtti értékéhez képest több mint 80 százalékot veszített az amerikai dollárral szemben.

Ez a makrogazdasági környezet közvetlenül érinti a török futballt is. A helyi topklubok összesített adósságállománya 2025-ben meghaladja az 1,14 milliárd eurót, amelynek jelentős része devizában áll fenn. A gyenge líra miatt a külföldi játékosoknak és edzőknak euróban vagy dollárban fizetett bértömeg, valamint az átigazolási díjak fedezése egyre nehezebb, miközben a klubok továbbra is nagy összegeket költenek sztárigazolásokra a szurkolói és politikai nyomás miatt. Az állam különböző támogatási és adósságrendezési programokkal igyekszik életben tartani a rendszert. Mindez részben a 2032-es labdarúgó Európa-bajnokság rendezési jogának elnyerésével is összefügg: a cél, hogy a hazai futball a következő években legalább a látszat szintjén versenyképes és fenntartható maradjon.

Az állami szerepvállalás tárgyiasult szimbóluma, hogy a Kasimpasa stadionja Recep Tayyip Erdogan nevét viseli.

Állam segítség nélkül súlyos eladósodás

A török futball évek óta nem a piaci logika mentén működik, hanem erősen támaszkodik az állami beavatkozásra. A kormány közvetve és közvetlenül is mentőövet dob a kluboknak: bankok nyújtanak kedvezményes vagy átütemezett hiteleket, infrastruktúra-fejlesztésekre pedig bőkezű támogatások érkeznek az állami, illetve részben állami cégeken keresztül. A stadionépítési hullám, amely szinte minden élvonalbeli együttest érintett, részben politikai legitimációs eszközként is funkcionált – a modern létesítmények látványos beruházások, de önmagukban nem termelnek bevételt.