Hivatalos: José Mourinho ott lett edző, ahol pár hete a veresége a kirúgásához vezetett

Real Madrid, Manchester United, Internazionale, Chelsea, AS Roma, Porto, Benfica, Tottenham Hotspur vagy éppen Fenerbahce. Számos ország patinás városának patinás klubjait irányíthatta több mint 30 évre visszanyúló edzői pályafutása során José Mourinho. A portugál sztáredző karrierje során két Bajnokok Ligája-trófea mellett többek között három angol, két olasz és egy spanyol bajnoki címet is nyert. Négyszer választották meg az Év edzőjének. Hogyha minden elismerését és trófeáját fel szeretnénk sorolni, az nagyon sokáig tartana.

Törökország után Portugália, azon belül a Benfica – hazatér José Mourinho (Fotó: AFP/Anadolu/Serhat Cardas)

A Benfica szavazott először bizalmat neki

Hogyha José Mourinho vezetőedzői karrierjéről beszélünk, mindenki a Portót említi, mint portugál együttest, amit irányított. Ám 2000-ben rövid ideig ült a Benfica kispadján is, annak idején Jupp Heynckest követte a vezetőedzői poszton.

A csapattal vezették is a bajnokságot, de a tulajdonosváltást követően Mourinho mégis lemondott vezetőedzői pozíciójáról.

Számos történelmi tett fűződik José Mourinho nevéhez

Szinte páratlan az a pályafutás, ami José Mourinho mögött áll. Sokan elfelejtették korábbi sikereit, ugyanis évek óta leszálló ágban van a portugál karrierje. Mourinho még Barcelonában kezdett segédedzőként – csakúgy, mint Pep Guardiola. Vezetőedzőként az első felnőtt élvonalbeli klubja a Benfica volt.

A Porto, a Chelsea és az Inter együtteseivel is történelmet írt: 2004-ben óriási meglepetésre Bajnokok Ligája-győzelemre vezette a portugál együttest. Majd a londoniaknál rekordok sorozatát felállítva 50 év után megszerezték újabb élvonalbeli bajnoki címüket, 95 pontot gyűjtve és mindössze 15 gólt kapva. Aztán az Internazionale vezetőedzőjeként olyat tett 2010-ben, amire más olasz klub sem volt még képes: triplázni tudott. A Serie A és az Olasz Kupa mellett a BL-t is elhódította.

A világ egyik, ha nem a legnagyobb klubjának hívására nem tudott nemet mondani: a Real Madridnál folytatta. Három idényen keresztül irányította a madridiakat, ám a hőn áhított cél, a BL-győzelem nem jött össze. A Spanyol Szuperkupa elhódításával a portugál lett az első edző, aki négy különböző országban is megnyert minden lehetséges hazai kupát.

Innentől lejtmenetbe került Mourinho pályafutása. Ugyan a Chelsea-hez való visszatérése alkalmával nyert még egy angol bajnoki címet, de közel sem idézte korábbi korszakát, nem is vált el szépen a tréner és a klub útja. A Manchester United, a Tottenham Hotspur, az AS Roma és a Fenerbahce élén sem ért el átütő sikereket a sztáredző.

Hogy nem ért el átütő sikereket, azt a saját mércéjéhez és imázsához mérten szabad mondani, ugyanis azért csak nyert egy Konferencialigát a Romával, vagy éppen egy FA-kupát a Manchester Uniteddel.