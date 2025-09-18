José MourinhoSL Benficakinevezés

Hivatalos: José Mourinho ott lett edző, ahol pár hete a veresége a kirúgásához vezetett

A portugál labdarúgó-bajnokságban szereplő Benfica bejelentette, hogy José Mourinho a csapat új vezetőedzője, miután a klub a kedd esti 3-2-es Bajnokok Ligája-vereség után menesztette posztjáról Bruno Lagét. A 62 éves szakember 2000-ben rövid ideig már ült a Benfica kispadján, most több mint húsz év külföldi edzősködés után tér vissza hazájába. A kinevezés pikantériája, hogy éppen a Benfica otthonában veszítette el előző állását a Fenerbahcénál José Mourinho, ugyanis a portugálok ütötték el őt és együttesét a BL-szerepléstől.

Tóth Norbert
2025. 09. 18. 16:52
Jose Mourinho, Fenerbahce SK Coach, in action during UEFA Champions League 2025/26 Play-offs 2nd leg between SL Benfica and Fenerbahce SK at Estadio da Luz in Lisbon, Portugal. 27/08/2025 (Photo by / )
José Mourinho a Benfica új edzője (Fotó: Brazil Photo Press via AFP/Bruno de Carvalho)
Real Madrid, Manchester United, Internazionale, Chelsea, AS Roma, Porto, Benfica, Tottenham Hotspur vagy éppen Fenerbahce. Számos ország patinás városának patinás klubjait irányíthatta több mint 30 évre visszanyúló edzői pályafutása során José Mourinho. A portugál sztáredző karrierje során két Bajnokok Ligája-trófea mellett többek között három angol, két olasz és egy spanyol bajnoki címet is nyert. Négyszer választották meg az Év edzőjének. Hogyha minden elismerését és trófeáját fel szeretnénk sorolni, az nagyon sokáig tartana.

Törökország után Portugália, azon belül a Benfica – hazatér José Mourinho
Törökország után Portugália, azon belül a Benfica – hazatér José Mourinho (Fotó: AFP/Anadolu/Serhat Cardas)

A Benfica szavazott először bizalmat neki

Hogyha José Mourinho vezetőedzői karrierjéről beszélünk, mindenki a Portót említi, mint portugál együttest, amit irányított. Ám 2000-ben rövid ideig ült a Benfica kispadján is, annak idején Jupp Heynckest követte a vezetőedzői poszton.

A csapattal vezették is a bajnokságot, de a tulajdonosváltást követően Mourinho mégis lemondott vezetőedzői pozíciójáról. 

Számos történelmi tett fűződik José Mourinho nevéhez

Szinte páratlan az a pályafutás, ami José Mourinho mögött áll. Sokan elfelejtették korábbi sikereit, ugyanis évek óta leszálló ágban van a portugál karrierje. Mourinho még Barcelonában kezdett segédedzőként – csakúgy, mint Pep Guardiola. Vezetőedzőként az első felnőtt élvonalbeli klubja a Benfica volt.

A Porto, a Chelsea és az Inter együtteseivel is történelmet írt: 2004-ben óriási meglepetésre Bajnokok Ligája-győzelemre vezette a portugál együttest. Majd a londoniaknál rekordok sorozatát felállítva 50 év után megszerezték újabb élvonalbeli bajnoki címüket, 95 pontot gyűjtve és mindössze 15 gólt kapva. Aztán az Internazionale vezetőedzőjeként olyat tett 2010-ben, amire más olasz klub sem volt még képes: triplázni tudott. A Serie A és az Olasz Kupa mellett a BL-t is elhódította.

A világ egyik, ha nem a legnagyobb klubjának hívására nem tudott nemet mondani: a Real Madridnál folytatta. Három idényen keresztül irányította a madridiakat, ám a hőn áhított cél, a BL-győzelem nem jött össze. A Spanyol Szuperkupa elhódításával a portugál lett az első edző, aki négy különböző országban is megnyert minden lehetséges hazai kupát.

Innentől lejtmenetbe került Mourinho pályafutása. Ugyan a Chelsea-hez való visszatérése alkalmával nyert még egy angol bajnoki címet, de közel sem idézte korábbi korszakát, nem is vált el szépen a tréner és a klub útja. A Manchester United, a Tottenham Hotspur, az AS Roma és a Fenerbahce élén sem ért el átütő sikereket a sztáredző.

Hogy nem ért el átütő sikereket, azt a saját mércéjéhez és imázsához mérten szabad mondani, ugyanis azért csak nyert egy Konferencialigát a Romával, vagy éppen egy FA-kupát a Manchester Uniteddel.

Nem tartott sokáig a török kaland

Alighogy megkezdte a második idényét a török Fenerbahcénál, máris menesztették José Mourinhót. A portugál csupán hat meccsen irányította az isztambuli csapatot a nyári szünetet követően, de el is fogyott a türelem vele szemben. A Fener kikapott a Benfica otthonában, így nem jutott be a Bajnokok Ligája alapszakaszába, a lisszaboni vereség után pedig rögtön lépett a klub vezetősége.

A török klub kispadján 62 alkalommal ült Mourinho, 37 győzelem mellett 14 döntetlen és 11 vereség volt a mérlege. Az előző bajnoki idényt a második helyen zárta a Fenerbahce, 11 ponttal lemaradva a Galatasaraytól.

Bruno Lage menesztése után José Mourinho a Benfica új vezetőedzője

A selejtező utolsó fordulójában a Ferencvárost búcsúztató Qarabag története első főtáblás sikerét aratta a BL-ben a Benfica 3-2-es legyőzésével. Ez pedig Bruno Lage állásába került

A portugál gigásznál nem is vártak sokat az új edző kinevezésével: José Mourinho veszi át a sasok irányítását.

A sztártréner több mint húsz év külföldi edzősködés után tér vissza hazájába, és már szombat este, az AFS vendégeként sorra kerülő bajnokin bizonyíthat.

  • A portugál pályafutását a szakmai tudás és sikerek mellett a páratlan karakteréből adódó emlékezetes pillanatok is végigkísérték:

