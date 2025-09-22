Gulácsi PéterMaarten VandevoordtRB LeipzigBundesliga

Gulácsi interjújának következményei lesznek, nagy feszültséget szülhet Lipcsében

Miután az elmúlt hétvégén lejátszotta a 250. meccsét a Bundesligában, a német Sky 90 nevű tévéshow vendégeként adott interjút Gulácsi Péter. Az RB Leipzig magyar kapusa többek között a jövőjéről is nyíltan és őszintén beszélt, egyúttal nyomást helyezett a klubjára az idény végén lejáró szerződése ügyében. Gulácsi Péter bejelentése komoly belső feszültséget szülhet Lipcsében, ahol a rivális kapus, Maarten Vandevoordt ügynöke már így is csinálja a balhét.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 10:29
Gulácsi Péter kijelentette, hogy szeretne szerződést hosszabbítani a Lipcsével Fotó: UWE ANSPACH Forrás: DPA
Gulácsi Péter 35 évesen sem lassít, továbbra sem lehet kiszorítani őt az RB Leipzig kapujából. A magyar válogatottságot már lemondó kapus szombaton a Köln ellen 3-1-re megnyert meccsen a 250. mérkőzésén lépett pályára a Bundesligában, ezzel Dárdai Pál és Szalai Ádám után ő a harmadik magyar futballista, aki elérte ezt a mérföldkövet a német élvonal történetében. A Lipcse szintjén már a legendák közé emelkedő Gulácsi Németországban a Sky 90 tévéshow vendégeként adott interjút, amiben komoly bejelentést is tett.

Gulácsi Péter továbbra is a Lipcse kezdő kapusa, és szeretne új szerződést kapni
Gulácsi Péter továbbra is a Lipcse kezdő kapusa, és szeretne új szerződést kapni (Fotó: UWE ANSPACH / DPA)

Mint ismert, a magyar kapus jelenlegi szerződése az idény végén, 2026 nyarán lejár a klubbal. Gulácsi most kijelentette, hogy neki szándékában áll hosszabbítani, azaz a továbbiakban is a Lipcse játékosa kíván lenni.

– Még van egy év a szerződésemből, de a klubnál éppen fiatalítás zajlik, én pedig már nem vagyok a legfiatalabb – ismerte el Gulácsi Péter, majd a lényegre tért: – A családom és én is nagyon boldogok vagyunk Lipcsében. Nagyon örülnék, ha a mostani idény után is folytathatnám itt a csapatnál.

Gulácsi tehát nem kertelt, bejelentette, hogy részéről semmi akadálya a szerződéshosszabbításnak, sőt nagyon is a kedvére való lenne. Ezzel óhatatlanul nyomást helyezett a klubra, ugyanis továbbra is a Lipcse egyik legfontosabb játékosa, akit, ha maradni akar, nem lehet csak úgy se szó, se beszéd, elengedni.

Gulácsi Péter bejelentése belső feszültséget szülhet Lipcsében

Ahogy Gulácsi is fogalmazott, a Lipcse fiatalítási projektet hajt végre, aminek a kapusposzt frissítése is a része volt. Világos tervet vázoltak fel a klub vezetői, amikor tavaly nyáron 10 millió euróért megvették Genkből a belga válogatott kerettag Maarten Vandevoordtot, aki még csak 23 éves, azaz 12 évvel fiatalabb Gulácsinál.

A terv az volt, hogy az előző idényben a belga betanul, beilleszkedik Gulácsi mögött, ami meg is valósult, Vandevoordt hat Bundesliga-, négy Német Kupa- és két BL-meccsen védett is. A következő lépés az lett volna, hogy a mostani idényben a belga előrelép első számú kapusnak, míg Gulácsi az utolsó évében ott van mögötte biztosítékként. Ezt azonban keresztülhúzta a nyáron kinevezett új vezetőedző, Ole Werner, aki saját hatáskörben eldöntötte, hogy továbbra is Gulácsi lesz a kezdő kapus.

A rivális kapus ügynöke már így is csinálja a balhét

Az elmúlt időszakban számtalanszor elhangzott Lipcsében, hogy a kapuban Vandevoordté a jövő, ám ezek a belga szemében már üres szavakként csenghetnek, és ha Gulácsi szerződését meghosszabbítják, az tovább szíthatja a belső feszültséget.

Gulácsi friss kijelentése után a helyi lap, a Leipziger Volkszeitung a következő megállapításra jutott:

„Ez a kijelentés valószínűleg elsősorban Gulácsi kijelölt utódját, Maarten Vandevoordtot készteti gondolkodásra. A belga kapusnak már ebben a szezonban át kellett volna vennie a helyét, de Ole Werner edzői stábja a rutinos magyart választotta, ami belső vitákat is szült. Többek között Vandevoordt ügynöke is megjelent az edzőközpontban.”

Miről beszélt még Gulácsi Péter? Harry Kane is szóba került

A Sky 90 adásában Gulácsi Péter természetesen más témákat, érdekességeket is érintett, íme néhány ezek közül:

  • Felidézte, hogy karrierje során mindig képes volt visszatérni és jó teljesítménnyel bizonyítani, még akkor is, ha nyilvánosan kételkedtek benne.
  • Pályafutása legnehezebb időszakának a 2022-es keresztszalag-szakadását nevezte meg.
  • Az elmúlt tíz évben sok meghatározó személyiséggel is dolgozott együtt. Különösen fontosak voltak számára Ralf Rangnick, az egykori sportigazgató, valamint Marco Rose, a korábbi edzője.
  • Mesélt az angol harmadosztályú Tranmere Roversnél eltöltött időszakról, ahová április közepén sürgősségi kölcsönként érkezett. A liverpooli kiscsapat éppen a kiesés ellen küzdött. Az utolsó öt mérkőzésen Gulácsi közreműködésével három győzelmet és egy döntetlent sikerült elérniük, így elkerülték a kiesést.
  • A meccsek előtt bevett rituáléi vannak, de volt, hogy túlzásba vitte a babonákat. Egy Bayern München elleni meccs előtt a feleségével körbeautózták a stadiont, ami után a meccs embere lett. Ezután sokáig minden mérkőzése előtt megtette ugyanezt, de egy ponton rájött, hogy ez már sok.
  • Gulácsi szerint Harry Kane a világ legjobb kilencese. A Bayern München csatárát abszolút világklasszisnak és nagyon intelligensnek tartja, akit nehéz szerelni, nagyszerű az időzítése a tizenhatoson belül.

