Gulácsi interjújának következményei lesznek, nagy feszültséget szülhet Lipcsében

Gulácsi Péter 35 évesen sem lassít, továbbra sem lehet kiszorítani őt az RB Leipzig kapujából. A magyar válogatottságot már lemondó kapus szombaton a Köln ellen 3-1-re megnyert meccsen a 250. mérkőzésén lépett pályára a Bundesligában, ezzel Dárdai Pál és Szalai Ádám után ő a harmadik magyar futballista, aki elérte ezt a mérföldkövet a német élvonal történetében. A Lipcse szintjén már a legendák közé emelkedő Gulácsi Németországban a Sky 90 tévéshow vendégeként adott interjút, amiben komoly bejelentést is tett.

Gulácsi Péter továbbra is a Lipcse kezdő kapusa, és szeretne új szerződést kapni (Fotó: UWE ANSPACH / DPA)

Mint ismert, a magyar kapus jelenlegi szerződése az idény végén, 2026 nyarán lejár a klubbal. Gulácsi most kijelentette, hogy neki szándékában áll hosszabbítani, azaz a továbbiakban is a Lipcse játékosa kíván lenni.

– Még van egy év a szerződésemből, de a klubnál éppen fiatalítás zajlik, én pedig már nem vagyok a legfiatalabb – ismerte el Gulácsi Péter, majd a lényegre tért: – A családom és én is nagyon boldogok vagyunk Lipcsében. Nagyon örülnék, ha a mostani idény után is folytathatnám itt a csapatnál.

Gulácsi tehát nem kertelt, bejelentette, hogy részéről semmi akadálya a szerződéshosszabbításnak, sőt nagyon is a kedvére való lenne. Ezzel óhatatlanul nyomást helyezett a klubra, ugyanis továbbra is a Lipcse egyik legfontosabb játékosa, akit, ha maradni akar, nem lehet csak úgy se szó, se beszéd, elengedni.

Gulácsi Péter bejelentése belső feszültséget szülhet Lipcsében

Ahogy Gulácsi is fogalmazott, a Lipcse fiatalítási projektet hajt végre, aminek a kapusposzt frissítése is a része volt. Világos tervet vázoltak fel a klub vezetői, amikor tavaly nyáron 10 millió euróért megvették Genkből a belga válogatott kerettag Maarten Vandevoordtot, aki még csak 23 éves, azaz 12 évvel fiatalabb Gulácsinál.

A terv az volt, hogy az előző idényben a belga betanul, beilleszkedik Gulácsi mögött, ami meg is valósult, Vandevoordt hat Bundesliga-, négy Német Kupa- és két BL-meccsen védett is. A következő lépés az lett volna, hogy a mostani idényben a belga előrelép első számú kapusnak, míg Gulácsi az utolsó évében ott van mögötte biztosítékként. Ezt azonban keresztülhúzta a nyáron kinevezett új vezetőedző, Ole Werner, aki saját hatáskörben eldöntötte, hogy továbbra is Gulácsi lesz a kezdő kapus.