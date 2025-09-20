Gulácsi Péter1. FC KölnRB LeipzigBundesliga

Megszakadt Gulácsi Péter remek sorozata, de most ezt aligha bánja

Az egyre jobb formába lendülő RB Leipzig vette el a Köln veretlenségét a Bundesliga 4. fordulójának szombati mérkőzésén. A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felállt lipcseiek 3-1-re győztek a magyar kapus emlékezetes meccsén.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 20:45
Gulácsi Péter ezúttal kapott gólt, de így is simán nyert az RB Leipzig Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON
Azok után, hogy az előző idény a csalódást jelentő hetedik hellyel ért véget, az új évad sem kezdődött jól az RB Leipzignek, mert az első meccsen 6-0-ra elintézte a csapatot a címvédő Bayern München. Azóta azonban kapaszkodnak felfelé Gulácsi Péterék, két mérkőzést is kapott gól nélkül hoztak le, innen várták a még veretlen Köln elleni találkozót.

Van mit ünnepelniük a lipcseieknek, az RB Leipzig egyre jobb formában van
Van mit ünnepelniük a lipcseieknek, az RB Leipzig egyre jobb formában van Fotó: DPA/Jan Woitas

 

A magyar kapus fontos meccsre készült, a 250.-re a lipcseiek mezében . A kedve szerint alakult az összecsapás eleje, a 19 éves Assan Ouedraogo révén az RB Leipzig szerzett vezetést a 13. percben. Azonban az is gyorsan eldőlt, hogy Gulácsi remek, kapott gólok nélküli sorozata nem folytatódik, mert a Köln egyenlítő gólja sem váratott sokat magára, Jan Thielmann a 23. percben vette be a hazaiak kapuját, Willi Orbán is lemaradt az ellenfél portyázó védőjéről.

A Lipcse a félidő hajrájában döntötte el a meccset: előbb Christoph Baumgartner látványos sarkazása után Romulo Cardoso talált be közelről, majd David Raum is beköszönt.

A második félidő első felében a Köln mindent beleadott a szépítésért, ám a mezőnyfölényét nem tudta ziccerekre váltani, aztán láthatóan elfáradtak a vendégek. Az RB Leipzignek pedig megfelelt a 3-1-es eredmény.

Újra nyert, dobogón az RB Leipzig

Volt mit ünnepelniük a hazaiaknak, közel egy éve nem történt meg, hogy a lipcseiek egymás után három meccset megnyertek volna. Arról nem is beszélve, hogy a második helyről, amely – átmenetileg legalábbis – Gulácsiékat illeti meg, nagyon szép lehet a kilátás. A Köln a tabella 4. helyére csúszott vissza.

Bundesliga, 4. forduló

péntek

  • VfB Stuttgart–St. Pauli 2-0 (1-0)

szombat

  • FC Augsburg–FSV Mainz 1-4 (0-2)
  • Hamburger SV–Heidenheim 2-1 (1-0)
  • TSG Hoffenheim–Bayern München 1-4 (0-1)
  • Werder Bremen–SC Freiburg 0-3 (0-1)
  • RB Leipzig–1. FC Köln 3-1 (3-1)

vasárnap

  • Eintracht Frankfurt–Union Berlin 15.30
  • Bayer Leverkusen–Borussia Mönchengladbach 17.30
  • Borussia Dortmund–VfL Wolfsburg 19.30

 

 

