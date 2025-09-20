Gulácsi Péteren múlik az RB Leipzig történelmi rekordja

Az első fordulóbeli hatalmas pofont követően – a Bayern München 6-0-ra ütötte ki a lipcseieket – alaposan magához tért az RB Leipzig, amely két, kapott gól nélküli összecsapáson gyűjtötte be a három-három pontot, így jelenleg a 8. helyen várja a Bundesliga 4. fordulóját. Gulácsi Péter különösen izgatott lehet, ugyanis a 35 éves magyar kapus jelentős mérföldkőhöz érhet el a szombat esti, Köln elleni bajnokin. A válogatottságot lemondó hálóőr ugyanis éppen a 250. alkalommal húzhatja magára a lipcseiek mezét, míg a kezdőcsapatban a magyar válogatott Willi Orban biztosan ott lesz a kapus mellett.

Gulácsi Péter szombat este 250. alkalommal védheti bajnokin az RB Leipzig kapuját (Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen)

Gulácsi a lipcseiek történelmi rekordjának fő letéteményese lehet

A magyar kapus még 2015. július elsején érkezett meg a csapathoz, amikor a lipcseiek 3 millió euróért szerezték meg a játékjogát az RB Salzburgtól. Gulácsi tíz esztendeje Stefan Ilsanker és Nils Quaschner társaságában igazolt Lipcsébe, és 2016. február 7-én debütált az Eintracht Braunschweig ellen a Bundesliga 2-ben, amikor a 33. percben állt be a megsérülő Fabio Coltorti helyett.

Gulácsi Péter lipcsei statisztikája

2015/16-os szezon

osztályzatainak átlaga: 6,6, meccsek száma: 14, védési hatékonyság: 71,4%, kapott gól nélküli meccsek: 2

2016/17-es szezon

osztályzatainak átlaga: 6,5, meccsek száma: 33, védési hatékonyság: 60,6%, kapott gól nélküli meccsek: 9

2017/18-as szezon

osztályzatainak átlaga: 6,6, meccsek száma: 33, védési hatékonyság: 64,4%, kapott gól nélküli meccsek: 6

2018/19-es szezon

osztályzatainak átlaga: 6,9, meccsek száma: 33, védési hatékonyság: 76,7%, kapott gól nélküli meccsek: 14

2019/20-as szezon

osztályzatainak átlaga: 6,8, meccsek száma: 32, védési hatékonyság: 72,1%, kapott gól nélküli meccsek: 10

2020/21-es szezon

osztályzatainak átlaga: 6,7, meccsek száma: 33, védési hatékonyság: 64,7%, kapott gól nélküli meccsek: 15

2021/22-es szezon

osztályzatainak átlaga: 6,7, meccsek száma: 33, védési hatékonyság: 70,4%, kapott gól nélküli meccsek: 9

2022/23-as szezon

osztályzatainak átlaga: 6,6, meccsek száma: 6, védési hatékonyság: 60,0%, kapott gól nélküli meccsek: 2

2023/24-es szezon

osztályzatainak átlaga: 7,1, meccsek száma: 13, védési hatékonyság: 80,0%, kapott gól nélküli meccsek: 5

2024/25-ös szezon

osztályzatainak átlaga: 6,9, meccsek száma: 30, védési hatékonyság: 72,5%, kapott gól nélküli meccsek: 14

2025/26-os szezon

osztályzatainak átlaga: 6,6, meccsek száma: 3, védési hatékonyság: 60,0%, kapott gól nélküli meccsek: 2

A fenti adatokból kiderül, hogy Gulácsi az eddigi 249 meccséből 88 találkozón őrizte meg a góltól a hálóját. Amennyiben ez szombat este a Köln ellen is összejönne egy sikerrel, akkor a Leipzig történelmet írna, hiszen olyanra még nem volt példa, hogy a csapat háromszor egymás után úgy nyerjen, hogy közben gólt sem kap.