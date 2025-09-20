Gulácsi PéterjubileumRB LeipzigKölnBundesliga

Gulácsi Péteren múlik az RB Leipzig történelmi rekordja

A három kör után még veretlen és harmadik helyen álló Köln lesz az RB Leipzig vendége a német labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójának szombat esti mérkőzésén. A találkozó két szempontból is érdekes a magyar szurkolóknak, ugyanis ezen a meccsen állhat 250. alkalommal Gulácsi Péter a lipcseiek kapujában, valamint ha lehozza kapott gól nélkül a bajnokit, egy komoly rekord főszereplője is lehet.

Molnár László
2025. 09. 20. 13:12
Gulácsi Péter bravúrjaira nagy szükség lesz a Köln ellen
Gulácsi Péter bravúrjaira nagy szükség lesz a Köln ellen Fotó: MIDORI IKENOUCHI Forrás: Midori Ikenouchi/Hasan Bratic
Az első fordulóbeli hatalmas pofont követően – a Bayern München 6-0-ra ütötte ki a lipcseieket – alaposan magához tért az RB Leipzig, amely két, kapott gól nélküli összecsapáson gyűjtötte be a három-három pontot, így jelenleg a 8. helyen várja a Bundesliga 4. fordulóját. Gulácsi Péter különösen izgatott lehet, ugyanis a 35 éves magyar kapus jelentős mérföldkőhöz érhet el a szombat esti, Köln elleni bajnokin. A válogatottságot lemondó hálóőr ugyanis éppen a 250. alkalommal húzhatja magára a lipcseiek mezét, míg a kezdőcsapatban a magyar válogatott Willi Orban biztosan ott lesz a kapus mellett.

Gulácsi Péter szombat este 250. alkalommal védheti bajnokin az RB Leipzig kapuját
Gulácsi Péter szombat este 250. alkalommal védheti bajnokin az RB Leipzig kapuját (Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen)

Gulácsi a lipcseiek történelmi rekordjának fő letéteményese lehet

A magyar kapus még 2015. július elsején érkezett meg a csapathoz, amikor a lipcseiek 3 millió euróért szerezték meg a játékjogát az RB Salzburgtól. Gulácsi tíz esztendeje Stefan Ilsanker és Nils Quaschner társaságában igazolt Lipcsébe, és 2016. február 7-én debütált az Eintracht Braunschweig ellen a Bundesliga 2-ben, amikor a 33. percben állt be a megsérülő Fabio Coltorti helyett.

Gulácsi Péter lipcsei statisztikája

  • 2015/16-os szezon 
  • osztályzatainak átlaga: 6,6, meccsek száma: 14, védési hatékonyság: 71,4%, kapott gól nélküli meccsek: 2
  • 2016/17-es szezon 
  • osztályzatainak átlaga: 6,5, meccsek száma: 33, védési hatékonyság: 60,6%, kapott gól nélküli meccsek: 9
  • 2017/18-as szezon
  • osztályzatainak átlaga: 6,6, meccsek száma: 33, védési hatékonyság: 64,4%, kapott gól nélküli meccsek: 6
  • 2018/19-es szezon 
  • osztályzatainak átlaga: 6,9, meccsek száma: 33, védési hatékonyság: 76,7%, kapott gól nélküli meccsek: 14
  • 2019/20-as szezon 
  • osztályzatainak átlaga: 6,8, meccsek száma: 32, védési hatékonyság: 72,1%, kapott gól nélküli meccsek: 10
  • 2020/21-es szezon 
  • osztályzatainak átlaga: 6,7, meccsek száma: 33, védési hatékonyság: 64,7%, kapott gól nélküli meccsek: 15
  • 2021/22-es szezon 
  • osztályzatainak átlaga: 6,7, meccsek száma: 33, védési hatékonyság: 70,4%, kapott gól nélküli meccsek: 9
  • 2022/23-as szezon 
  • osztályzatainak átlaga: 6,6, meccsek száma: 6, védési hatékonyság: 60,0%, kapott gól nélküli meccsek: 2
  • 2023/24-es szezon 
  • osztályzatainak átlaga: 7,1, meccsek száma: 13, védési hatékonyság: 80,0%, kapott gól nélküli meccsek: 5
  • 2024/25-ös szezon 
  • osztályzatainak átlaga: 6,9, meccsek száma: 30, védési hatékonyság: 72,5%, kapott gól nélküli meccsek: 14
  • 2025/26-os szezon 
  • osztályzatainak átlaga: 6,6, meccsek száma: 3, védési hatékonyság: 60,0%, kapott gól nélküli meccsek: 2 

A fenti adatokból kiderül, hogy Gulácsi az eddigi 249 meccséből 88 találkozón őrizte meg a góltól a hálóját. Amennyiben ez szombat este a Köln ellen is összejönne egy sikerrel, akkor a Leipzig történelmet írna, hiszen olyanra még nem volt példa, hogy a csapat háromszor egymás után úgy nyerjen, hogy közben gólt sem kap. 

Bundesliga, 4. forduló, remélhetőleg magyar szereplőkkel

A címvédő és listavezető, három forduló alatt 14 gólt szerző Bayern München a Bajnokok Ligája alapszakaszát is sikerrel indította, szerda este 3-1-re verte otthon a Konferencialigában címvédő, klubvilágbajnok Chelsea-t, szombaton pedig a Hoffenheim vendége lesz. A magyar válogatott két szeptemberi világbajnoki selejtezőjétől sérülés miatt távolmaradt Schäfer András együttese, az Union Berlin ezúttal vasárnap lép pályára, mégpedig az előző idény bronzérmesének, az Eintracht Frankfurtnak a stadionjában. Dárdai Bence és a Wolfsburg is BL-induló csapattal csap össze, a Juventusszal kedden 4-4-es döntetlent játszó, a Bundesligában még szintén veretlen Borussia Dortmund fogadja a VfL-t a vasárnap esti zárómeccsen.

péntek:

VfB Stuttgart–St. Pauli 2-0

szombat:

FC Augsburg–FSV Mainz 15.30

Hamburger SV–Heidenheim 15.30

TSG Hoffenheim–Bayern München 15.30

Werder Bremen–SC Freiburg 15.30

RB Leipzig–1. FC Köln 18.30

vasárnap:

Eintracht Frankfurt–Union Berlin 15.30

Bayer Leverkusen–Borussia Mönchengladbach 17.30

Borussia Dortmund–VfL Wolfsburg 19.30     

 

