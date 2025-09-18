Mi lesz Gulácsi Péterrel? A német sajtó nagy fordulatról ír

Maarten Vandevoordtot még 2024 nyarán szerződtette az RB Leipzig. Akkor a német sajtó azt találgatta, hogy a tehetség megérkezte után mi lesz Gulácsi Péter sorsa, sokan már a kispadon látták a magyar kapust. Ehhez képest a tapasztalt játékos remek teljesítményével elérte, hogy továbbra is ő legyen az első számú hálóőr a lipcseieknél, fiatal posztriválisa elvétve, általában kupameccseken kapott csak szerepet. Idén februárban mégis az volt a várakozás, hogy nyáron változás következhet be, mert az RB Leipzig nem akarja tovább padoztatni Vandevoordtot, így az új idényben már az ő nevével kezdődik majd a csapat névsora, Gulácsi pedig távozhat, Németországban arra számítottak, hogy a tengerentúlon, a testvércsapat New York Red Bullsnál folytatja.

A Bayern elleni kiütéssel nehezen indult az idény, de azóta senki sem tudta bevenni Gulácsi kapuját Fotó: DPA/Uwe Anspach

Gulácsi kirobbanthatatlan a kapuból

A nyáron újra olyan pletykák kaptak szárnyra, hogy több játékost, köztük Gulácsit és Willi Orbánt is kiteheti a klub, miután a csapat csak a hetedik helyen végzett a Bundesligában, ezzel pedig lemaradt az európai kupaszereplésről. De ebből sem lett semmi, mindkét futballista Lipcsében kezdte meg az új idényt, ráadásul a kezdőcsapatban. A helyüket pedig annak ellenére is megőrizték, hogy a Bayern München 6-0-ra kiütötte az RB Leipziget a nyitómeccsen. Azóta lezajlott még két forduló, a gárda a Heidenheimet és a Mainzot is legyőzte, Gulácsi pedig kapott gól nélkül hozta le a meccseket.

A vezetőedző, Ole Werner pedig áradozott a 35 éves kapusról:

Pete rendkívül erős a gólvonalon, nagyon nyugodt kisugárzása van, ami hatással van a mezőnyjátékosokra is.

Nos, a Gulácsiba vetett bizalom olyannyira él, hogy a Bulinews.com a Kicker értesüléseire hivatkozva egyenesen arról ír, hogy az RB Leipzig nemhogy megszabadulna a 342 fellépésnél járó klublegendától, éppen ellenkezőleg, azt tervezi, hogy meghosszabbítja a jövő nyáron lejáró szerződését. Vandevoordt biztosan nem erre számított…