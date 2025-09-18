Rendkívüli

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

Szoboszlai DominikLiverpoolposzt

„A világ legjobbja”  Szoboszlai, aki ezt üzente a BL-rajt után

Röviden reagált a Liverpool magyar középpályása az Atletico Madrid elleni 3-2-es hazai győzelemre. Szoboszlai Dominik jó teljesítménnyel és a meccset eldöntő gól előtti beadásával ezúttal is fontos láncszeme volt az angol bajnoknak. A 24 éves magyar éppen azt emelte ki, hogy csapatként teljesített jól Arne Slot együttese. Szoboszlai bejegyzésére özönlenek a szurkolói hozzászólások, akad, aki a világ legjobbjának nevezi a posztján.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 18. 13:29
Szoboszlai Dominik Liverpool, 2025. szeptember 17. Andrew Robertson, a Liverpool játékosa (j) csapattársával, Szoboszlai Dominikkal, miután megszerezte csapata első gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában játszott Liverpool-At
Szoboszlai Dominik (balra) pacsizik a gólt is szerző Andy Robertsonnal Fotó: MTI/AP/Jon Super
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha a játék nem is mindig éri el a kívánt szintet, a Liverpool küzdőszellemét nem érheti kritika. Szoboszlai Dominik úgy látja, jó irányban haladnak a Vörösök.

Szoboszlai Dominik (a labdával) megdicsérte a csapatát
Szoboszlai Dominik (a labdával) megdicsérte a csapatát (Fotó: MTI/AP/Jon Super)

Szoboszlai Dominik elégedett

Arne Slot vezetőedző nem volt teljes mértékben elégedett, miután a Liverpool kiengedte a kezéből kétgólos előnyét az Atletico Madrid ellen, ám végül 3-2-re győzött a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Ismét, már sokadszor szerzett három pontot érő gólt a hajrában az angol bajnok ebben az idényben, ami azt mutatja: a végsőkig küzdenek Szoboszlai Dominikék. A kényszerből védőként szerepeltetett magyar visszatért a középpályára, s a gyakran a klublegendával, Steven Gerrarddal összehasonlított játékos a 100. meccsén is emlékezeteset alkotott, még a szaksajtó sem talált fogást a teljesítményén. 

The team that plays the Liverpool way

– írta ki a közösségi oldalára Szoboszlai. Szabad fordításban annyit tesz, hogy „A csapat, amely a Liverpool stílusában játszik. Liverpool útján halad”. Vélhetően a magyar játékos arra utalt, hogy a kiváló küzdőszellem mellett egyre inkább azt nyújtják a pályán, azon az úton haladnak, amit elterveztek.

Szoboszlai Dominik bejegyzésére özönlenek a szurkolói hozzászólások, akad, aki a világ legjobbjának nevezi a posztján. Az idényt a Crystal Palace ellen tizenegyesekkel elveszített Szuperkupa-meccsel kezdő Liverpool négy angol bajnoki találkozót nyert meg, és most győzött a Bajnokok Ligájában is az első meccsén. 

Ezen az úton haladnának tovább.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Ő Péter. Miniszterelnök a Facebookon

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.