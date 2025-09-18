„A világ legjobbja”  Szoboszlai, aki ezt üzente a BL-rajt után

Ha a játék nem is mindig éri el a kívánt szintet, a Liverpool küzdőszellemét nem érheti kritika. Szoboszlai Dominik úgy látja, jó irányban haladnak a Vörösök.

Szoboszlai Dominik (a labdával) megdicsérte a csapatát (Fotó: MTI/AP/Jon Super)

Szoboszlai Dominik elégedett

Arne Slot vezetőedző nem volt teljes mértékben elégedett, miután a Liverpool kiengedte a kezéből kétgólos előnyét az Atletico Madrid ellen, ám végül 3-2-re győzött a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Ismét, már sokadszor szerzett három pontot érő gólt a hajrában az angol bajnok ebben az idényben, ami azt mutatja: a végsőkig küzdenek Szoboszlai Dominikék. A kényszerből védőként szerepeltetett magyar visszatért a középpályára, s a gyakran a klublegendával, Steven Gerrarddal összehasonlított játékos a 100. meccsén is emlékezeteset alkotott, még a szaksajtó sem talált fogást a teljesítményén.

The team that plays the Liverpool way

– írta ki a közösségi oldalára Szoboszlai. Szabad fordításban annyit tesz, hogy „A csapat, amely a Liverpool stílusában játszik. Liverpool útján halad”. Vélhetően a magyar játékos arra utalt, hogy a kiváló küzdőszellem mellett egyre inkább azt nyújtják a pályán, azon az úton haladnak, amit elterveztek.

Szoboszlai Dominik bejegyzésére özönlenek a szurkolói hozzászólások, akad, aki a világ legjobbjának nevezi a posztján. Az idényt a Crystal Palace ellen tizenegyesekkel elveszített Szuperkupa-meccsel kezdő Liverpool négy angol bajnoki találkozót nyert meg, és most győzött a Bajnokok Ligájában is az első meccsén.

Ezen az úton haladnának tovább.