A Liverpool nyert, de Slot a kései győztes gól miatt sajnálkozik

Arne Slot szereti az irányítása alatt tartani a dolgokat, de a Liverpool mérkőzéseit sosem figyelheti túl nyugodtan. Ötmeccses győzelmi sorozatnál tart a Premier League címvédője, ám ezek közül egy sem volt sima siker. Szerdán például hat perc után 2-0-ra vezetett az angol csapat az Atlético Madrid ellen a BL alapszakaszának első fordulójában, hogy aztán a rendes játékidő leteltével 2-2 legyen az eredmény. Aztán jött Virgil van Dijk, és a 92. percben, Szoboszlai Dominik szöglete után befejelte a győztes gólt.

Az nevet, aki utoljára nevet, és ez ebben az esetben Slot és a Liverpool volt Fotó: AFP/Oli Scarff

Slot próbálta a jó oldalát megfogni annak, hogy a csapata megint a végére hagyta a döntést.

– Ez ismét egy nagyszerű mérkőzés volt, nemcsak nekünk, Liverpool-szurkolóknak, hanem minden futballrajongónak világszerte. Szerintem az is része a munkánknak, hogy elérjük, az emberek élvezzék, amit látnak. Mi minden alkalommal erre törekszünk, ugyanakkor egy ilyen meccsnek már korábban el kellett volna dőlnie. Még ha nem is könnyű legyőzni az Atlético Madridot a csapat mentalitása miatt, több olyan alkalmat is fel tudok idézni, amikor megszerezhettük volna a harmadik gólt, mégsem tettük. Ebben különbözött a ma mérkőzés a Burnley, az Arsenal vagy a Newcastle elleniektől, most sokkal több helyzetet alakítottunk ki – állapította meg a Liverpool menedzsere.

Slot a helyzetekről...

A holland edző elismerte, a korábbi győzelmeik ellenére neki is voltak kétségei a meccs végkimenetelét illetően.

– Az ember sosem lehet teljesen biztos a dolgában, ám azt tudtam, hogy van annyira jó az erőnlétünk, hogy a végén még képesek leszünk rákapcsolni. De nem lesz minden meccsünkön szükség a hosszabbításra. Lesznek olyanok, amikor hat perc után 2-0-ra vezetünk, és annyi helyzetet alakítunk ki, hogy megszerezzük a harmadik gólt is, akkor előbb eldől a mérkőzés. És persze lesznek olyan találkozók is, amikor a végén lesz szükségünk a gólra, de nem jön össze – az viszont biztos, hogy akkor is minden beleadunk majd. Egyszerűen ilyen a csapat mentalitása. Bár ez nem csak a mentalitásról szól, hanem az erőnlét is számít. Mutatja, hogy mennyire jól felkészültünk a meccsekre, hogy a hajrában képesek vagyunk még egyszer rákapcsolni.

Szoboszlai szöglete és Virgil fejese azonban nem csak a mentalitásról vagy a fizikai állapotról szól – arról árulkodik, hogy minőségi játékosaink vannak.

– Talán egy kicsit még csalódott is vagyok, hogy a végén szereztük meg a győztes gólt – folytatta Slot, mert mind mondta, nagyszerű támadásai voltak a Liverpoolnak, amelyeket így nem fognak emlegetni, pedig Alexander Isak és Florian Wirtz, valamint Wirtz, Szoboszlai és Mohamed Szalah összjátéka is lenyűgözte őt. Isak fittsége pedig meglepte, hiszen a klub mezében szerdán bemutatkozott csatár Slot szemében csak most kezdte az előszezont.