Arne SlotLiverpoolBajnokok LigájaAtlético Madrid

A Liverpool nyert, de Slot a kései győztes gól miatt sajnálkozik

A Liverpool mérkőzései az idényben mindig sok izgalmat tartogatnak, ez szerdán, a Bajnokok Ligájában való bemutatkozás alkalmával sem volt másképp. Az angolok egy kései góllal győzték le 3-2-re az Atlético Madridot. Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a lefújás után elmondta, ő hogyan élte meg a meccset, és milyennek látta Alexander Isak, illetve Florian Wirtz teljesítményét.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 5:52
Arne Slot a Liverpool edzőjeként mindig csak a lefújás pillanatában nyugodhat meg Fotó: NurPhoto/José Breton
Arne Slot szereti az irányítása alatt tartani a dolgokat, de a Liverpool mérkőzéseit sosem figyelheti túl nyugodtan. Ötmeccses győzelmi sorozatnál tart a Premier League címvédője, ám ezek közül egy sem volt sima siker. Szerdán például hat perc után 2-0-ra vezetett az angol csapat az Atlético Madrid ellen a BL alapszakaszának első fordulójában, hogy aztán a rendes játékidő leteltével 2-2 legyen az eredmény. Aztán jött Virgil van Dijk, és a 92. percben, Szoboszlai Dominik szöglete után befejelte a győztes gólt.

Az nevet, aki utoljára nevet, és ez ebben az esetben Slot és a Liverpool volt
Az nevet, aki utoljára nevet, és ez ebben az esetben Slot és a Liverpool volt Fotó: AFP/Oli Scarff

Slot próbálta a jó oldalát megfogni annak, hogy a csapata megint a végére hagyta a döntést.

– Ez ismét egy nagyszerű mérkőzés volt, nemcsak nekünk, Liverpool-szurkolóknak, hanem minden futballrajongónak világszerte. Szerintem az is része a munkánknak, hogy elérjük, az emberek élvezzék, amit látnak. Mi minden alkalommal erre törekszünk, ugyanakkor egy ilyen meccsnek már korábban el kellett volna dőlnie. Még ha nem is könnyű legyőzni az Atlético Madridot a csapat mentalitása miatt, több olyan alkalmat is fel tudok idézni, amikor megszerezhettük volna a harmadik gólt, mégsem tettük. Ebben különbözött a ma mérkőzés a Burnley, az Arsenal vagy a Newcastle elleniektől, most sokkal több helyzetet alakítottunk ki – állapította meg a Liverpool menedzsere.

Slot a helyzetekről...

A holland edző elismerte, a korábbi győzelmeik ellenére neki is voltak kétségei a meccs végkimenetelét illetően.

– Az ember sosem lehet teljesen biztos a dolgában, ám azt tudtam, hogy van annyira jó az erőnlétünk, hogy a végén még képesek leszünk rákapcsolni. De nem lesz minden meccsünkön szükség a hosszabbításra. Lesznek olyanok, amikor hat perc után 2-0-ra vezetünk, és annyi helyzetet alakítunk ki, hogy megszerezzük a harmadik gólt is, akkor előbb eldől a mérkőzés. És persze lesznek olyan találkozók is, amikor a végén lesz szükségünk a gólra, de nem jön össze – az viszont biztos, hogy akkor is minden beleadunk majd. Egyszerűen ilyen a csapat mentalitása. Bár ez nem csak a mentalitásról szól, hanem az erőnlét is számít. Mutatja, hogy mennyire jól felkészültünk a meccsekre, hogy a hajrában képesek vagyunk még egyszer rákapcsolni. 

Szoboszlai szöglete és Virgil fejese azonban nem csak a mentalitásról vagy a fizikai állapotról szól – arról árulkodik, hogy minőségi játékosaink vannak.

– Talán egy kicsit még csalódott is vagyok, hogy a végén szereztük meg a győztes gólt – folytatta Slot, mert mind mondta, nagyszerű támadásai voltak a Liverpoolnak, amelyeket így nem fognak emlegetni, pedig Alexander Isak és Florian Wirtz, valamint Wirtz, Szoboszlai és Mohamed Szalah összjátéka is lenyűgözte őt. Isak fittsége pedig meglepte, hiszen a klub mezében szerdán bemutatkozott csatár Slot szemében csak most kezdte az előszezont.

Wirtzről...

A szerdán a 47. születésnapját ünneplő edző Wirtzet is megdicsérte. A német középpályást sok kritika érte, mert mélyen a zsebébe nyúlt a klub, hogy megszerezze őt, de a játékos egyelőre nem tudta felvenni a Premier League ritmusát. Igaz, egyre javul, a Burnley elleni bajnokin is voltak szép megmozdulásai, az Atlético Madrid ellen pedig a Liverpool legjobbjai között volt.

– Többször is közel járt a gólhoz és a gólpasszhoz, úgy tudom, a csapatból ma ő dolgozta ki a legtöbb helyzetet. Azt is látom, hogy 

egyre jobb erőben van, és egyre inkább alkalmazkodik hozzánk, és ez így természetes. Idő kell, amíg az ember hozzászokik az új környezetéhez. Mindannyian tudjuk, milyen kiváló játékosról van szó, azt azonban olykor elfelejtik az emberek, hogy még csak 22 éves, és most játszik először külföldön

 – világított rá Slot, kiemelve, hogy tavaly neki is időre volt szüksége, míg megtalálta a helyét, pedig 25 évvel idősebb a játékosánál. – Minden, ami addig természetes volt, többé már nem az, mert itt minden más, ez valamennyi energiát is felemészt. És azt még nem is említettük, hogy egy új klubhoz került, új játékrendszerbe, mert a Leverkusen 3-4-3-at játszott, mi pedig 4-3-3-at, és mi többet várunk el tőle labda nélkül is, védekezésben is. Ő és a csapat is egyre jobb lesz, de már a mai teljesítménye is nagyon tetszett.

A Liverpool vezetőedzője hozzátette, sok mindennel elégedett lehet, ugyanakkor van miben javulnia a csapatának, hiszen nincs rendben, hogy ismét kétgólos előnyt hagyott veszni. Ilyesmi később megbosszulhatja magát, miközben a folytatásban is nehéz mérkőzések várnak a Vörösökre, mint például szombaton 13.30-kor az Everton elleni derbi. 

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. mérkőzések, szerda

  • Olimpiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi) 0-0, piros lap: Bruno (26., Pafosz)
  • Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) 2-2 (1-0), gólszerzők: Mbodji (23., 74.), illetve Bassi (78.), Brunstad Fet (90.)
  • PSG (francia)–Atalanta (olasz) 4-0 (2-0), gólszerzők: Marquinhos (3.), Kvarachelia (39.), N. Mendes (51.), G. Ramos (90+1.)
  • Bayern München (német)–Chelsea (angol) 3-1 (2-1), gólszerzők: Chalobah (20. – öngól), Kane (26. – 11-esből, 63.), ill. Palmer (29.)
  • Liverpool (angol)–Atlético Madrid 3-2 (spanyol) (2-1), gólszerzők: Robertson (4.), Szalah (6.), Van Dijk (90+2.), ill. Llorente (45+3., 81.)
  • Ajax (holland)–Inter (olasz) 0-2 (0-1), gólszerző: Thuram (42., 47.)

 

 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

