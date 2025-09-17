BL: a Bayern München kiütötte a klubvilágbajnokot

Igazi klasszikussal kezdődött a Bajnokok Ligája 2025/26-os idénye, a Bayern München a Chelsea-t látta vendégül a müncheni Allianz Arénában. A két csapat múltja hosszú időre nyúlik vissza, sok nagy csatát megvívtak egymással az elmúlt évtizedekben. Ezek közül kiemelkedik a 2012-es BL-döntő, amikor Thomas Müller góljának köszönhetően a müncheniek már a kezükben érezhették a trófeát, ám Didier Drogba a 88. percben kiegyenlített, majd a hosszabbítást követő tizenegyespárbajban a londoniak 4-3-ra diadalmaskodtak, megszerezve történetük első BL-győzelmét.

További pikantériája a mérkőzésnek, hogy a müncheniek kispadján ott ült az a Nicolas Jackson, aki tavaly még a Chelsea kezdőcsatára volt. A szenegáli támadó az átigazolási időszak utolsó napján került kölcsönbe a németekhez. Jacksont 2026 nyarán a bajorok végleg meg is tarthatják – sőt, bizonyos feltételek teljesülése esetén kötelező lesz megvásárolniuk.

A 20. percben Michael Olise jobb oldali beadása után Trevoh Chalobah, a Chelsea védője próbált az ötösről menteni, azonban saját kapujába pattant róla a labda. A komikus öngólnak köszönhetően hamar vezetést szerzett a Bayern München (1-0). A 25. percben Moises Caicedo rántotta le Harry Kane-t, José María Sánchez Martínez játékvezető pedig rövid habozás után a tizenegyespontra mutatott. A büntetőt a sértett magabiztosan értékesítette (2-0).

Azonban nem sokáig örülhetett a kétgólos előnynek a Bayern München, Malo Gusto és Cole Palmer remek kényszerítője után az angol válogatott játékos kilőtte a hosszú sarkot a 29. percben. Szépítettek a londoni kékek (2-1). Az angol középpályás 100. mérkőzésén a 45. gólját szerezte a nyugat-londoni klub színeiben.

A Chelsea gólja után a német rekordbajnok ismét magához ragadta a kezdeményezést, azonban a Chelsea játékosai rendre hatástalanították a müncheniek támadásait, ennek köszönhetően 2-1-s hazai vezetéssel vonulhattak az öltözőbe a csapatok.

Beindult a Bayern München henger

A fordulást követően az első nagy helyzet a hazaiak előtt adódott, Konrad Laimer kiugratása után Harry Kane Robert Sánchezbe rúgta a ziccert az 57. percben. Három perccel később Kane centerezésére Olise érkezett a tizenhatoson belül, de a francia támadó lövését ismét Sánchez hárította.