Cole PalmerBayern MünchenChelseaHarry Kane

BL: a Bayern München kiütötte a klubvilágbajnokot

A Bayern München 3-1-s győzelmet aratott a klubvilágbajnok Chelsea ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában szerda este. A mérkőzés hőse a két gólt szerző Harry Kane volt.

C. Kovács Attila
2025. 09. 17. 22:57
Harry Kane (Bayern München) ismét magabiztos ítélet végrehajtónak bizonyult. Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Igazi klasszikussal kezdődött a Bajnokok Ligája 2025/26-os idénye, a Bayern München a Chelsea-t látta vendégül a müncheni Allianz Arénában. A két csapat múltja hosszú időre nyúlik vissza, sok nagy csatát megvívtak egymással az elmúlt évtizedekben. Ezek közül kiemelkedik a 2012-es BL-döntő, amikor Thomas Müller góljának köszönhetően a müncheniek már a kezükben érezhették a trófeát, ám Didier Drogba a 88. percben kiegyenlített, majd a hosszabbítást követő tizenegyespárbajban a londoniak 4-3-ra diadalmaskodtak, megszerezve történetük első BL-győzelmét.

A Bayern München a Chelsea elleni győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája 2025/26-os idényét.
A Bayern München a Chelsea elleni győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája 2025/26-os idényét. Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen

További pikantériája a mérkőzésnek, hogy a müncheniek kispadján ott ült az a Nicolas Jackson, aki tavaly még a Chelsea kezdőcsatára volt. A szenegáli támadó az átigazolási időszak utolsó napján került kölcsönbe a németekhez. Jacksont 2026 nyarán a bajorok végleg meg is tarthatják – sőt, bizonyos feltételek teljesülése esetén kötelező lesz megvásárolniuk.

Az FC Bayern kezdőcsapata:

A Chelsea kezdője:

A 20. percben Michael Olise jobb oldali beadása után Trevoh Chalobah, a Chelsea védője próbált az ötösről menteni, azonban saját kapujába pattant róla a labda. A komikus öngólnak köszönhetően hamar vezetést szerzett a Bayern München (1-0). A 25. percben Moises Caicedo rántotta le Harry Kane-t, José María Sánchez Martínez játékvezető pedig rövid habozás után a tizenegyespontra mutatott. A büntetőt a sértett magabiztosan értékesítette (2-0). 

Azonban nem sokáig örülhetett a kétgólos előnynek a Bayern München, Malo Gusto és Cole Palmer remek kényszerítője után az angol válogatott játékos kilőtte a hosszú sarkot a 29. percben. Szépítettek a londoni kékek (2-1). Az angol középpályás 100. mérkőzésén a 45. gólját szerezte a nyugat-londoni klub színeiben. 

A Chelsea gólja után a német rekordbajnok ismét magához ragadta a kezdeményezést, azonban a Chelsea játékosai rendre hatástalanították a müncheniek támadásait, ennek köszönhetően 2-1-s hazai vezetéssel vonulhattak az öltözőbe a csapatok. 

Beindult a Bayern München henger

A fordulást követően az első nagy helyzet a hazaiak előtt adódott, Konrad Laimer kiugratása után Harry Kane Robert Sánchezbe rúgta a ziccert az 57. percben. Három perccel később Kane centerezésére Olise érkezett a tizenhatoson belül, de a francia támadó lövését ismét Sánchez hárította.

A 63. percben azonban góllá érett a Bayern München dominanciája, Gusto rosszul hazaadott labdájára Kane csapott le szemfülesen, és tekert a jobb alsóba. (3-1). Az angol támadó ötödik tétmérkőzésén már a 9. gólját szerezte a 2025/26-os idényben. 

A 89. percben Palmer ismét betalált, azonban Sánchez játékvezető les miatt utólag érvénytelenítette a találatot. 

A hosszabbításban Jackson is pályára lépett, a szenegáli támadót a duplázó Kane helyére cserélte be Vincent Kompany vezetőedző.

Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Bayern 3-1-re megnyerte a rangadót. 

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. mérkőzések, szerda

  • Olimpiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi) 0-0, piros lap: Bruno (26., Pafosz)
  • Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) 2-2 (1-0), gólszerzők: Mbodji (23., 74.), illetve Bassi (78.), Brunstad Fet (90.)
  • PSG (francia)–Atalanta (olasz) 4-0 (2-0), gólszerzők: Marquinhos (3.), Kvarachelia (39.), N. Mendes (51.), G. Ramos (90+1.)
  • Bayern München (német)–Chelsea (angol) 3-1 (2-1), gólszerzők: Chalobah (20. – öngól), Kane (26. – 11-esből, 63.), ill. Palmer (29.)
  • Liverpool (angol)–Atlético Madrid 3-2 (spanyol) (2-1), gólszerzők: Robertson (4.), Szalah (6.), Van Dijk (92.), ill. Llorente (45+3., 81.)
  • Ajax (holland)–Inter (olasz) 0-2 (0-1), gólszerző: Thuram (42., 47.)

 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu