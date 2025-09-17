Bajban a Real Madrid, ezen a poszton megszorulhat Xabi Alonso

Sérülés árnyékolta be a győztes bemutatkozást. A Real Madrid vezetőedzője, Xabi Alonso már a Marseille elleni szezonnyitó BL-találkozó 5. percében kénytelen volt változtatni , miután Trent Alexander-Arnold a bal combja hátsó részét fájlalta. Szerdán a klub beszámolt a Liverpooltól ezen a nyáron szerződtetett hátvéd állapotáról.

A Real Madrid komoly veszteséget könyvelhetett el Trend Alexander-Arnold sérülésével (Fotó: AFP/Thomas Coex)



Jobbhátvéd nélkül marad a BL-ben a Real Madrid

A klubhonlap szűkszavú közleménye megerősítette, hogy a Real Madrid orvosi szolgálata által frissel elvégzett vizsgálatok alapján Trentnél combizomsérülést diagnosztizáltak, ám a beszámoló arra nem tért ki, hogy ez mennyi kihagyást jelenthet a futballistának.

A spanyol sajtó úgy tudja, hogy a kényszerpihenő akár hat-nyolc hétig is tarthat.

A 26 éves labdarúgónak a franciák elleni volt az ötödik tétmeccse a Real Madrid színeiben, ám hiányzása nemcsak őt, hanem az egész csapatot hátrányosan érinti, mivel a helyére becserélt Dani Carvajalt a keddi találkozó 72. percben kiállították. A spanyolra alighanem eltiltás vár – ennek mértéke egyelőre nem ismert –, így Trent és Carvajal hiányában nem áll majd Xabi Alonso rendelkezésére jobb oldali védekező játékos a Bajnokok Ligája következő meccsein.