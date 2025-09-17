Rendkívüli

Itt van Gulyás Gergely bejelentése: látható összeget kapnak kézhez novemberben a nyugdíjasok

Real MadridBajnokok LigájaTrent Alexander-Arnold

Bajban a Real Madrid, ezen a poszton megszorulhat Xabi Alonso

Csak a három pontnak örülhetnek a spanyolok. A Real Madrid kedd este a Marseille 2-1-es legyőzésével kezdett a Bajnokok Ligája alapszakaszában, ám két jobb oldali védőjét is elvesztette. Sajtóhírek szerint a megsérült Trend Alexander-Arnold hetekre kidőlt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 15:57
Xabi Alonso feladata nem lesz könnyű, amikor a Real Madrid következő BL-meccse előtt a védősort összeállítja. Fotó: Anadoulu/Burak Akbulut
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sérülés árnyékolta be a győztes bemutatkozást. A Real Madrid vezetőedzője, Xabi Alonso már a Marseille elleni szezonnyitó BL-találkozó 5. percében kénytelen volt változtatni , miután Trent Alexander-Arnold a bal combja hátsó részét fájlalta. Szerdán a klub beszámolt a Liverpooltól ezen a nyáron szerződtetett hátvéd állapotáról.

Real Madrid's English defender #12 Trent Alexander-Arnold reacts on the ground after suffering an injury during the UEFA Champions League first round day 1 football match between Real Madrid CF and Olympique de Marseille at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on September 16, 2025. (Photo by Thomas COEX / AFP)
A Real Madrid komoly veszteséget könyvelhetett el Trend Alexander-Arnold sérülésével (Fotó: AFP/Thomas Coex)


Jobbhátvéd nélkül marad a BL-ben a Real Madrid

A klubhonlap szűkszavú közleménye megerősítette, hogy a Real Madrid orvosi szolgálata által frissel elvégzett vizsgálatok alapján Trentnél combizomsérülést diagnosztizáltak, ám a beszámoló arra nem tért ki, hogy ez mennyi kihagyást jelenthet a futballistának. 

A spanyol sajtó úgy tudja, hogy a kényszerpihenő akár hat-nyolc hétig is tarthat.

A 26 éves labdarúgónak a franciák elleni volt az ötödik tétmeccse a Real Madrid színeiben, ám hiányzása nemcsak őt, hanem az egész csapatot hátrányosan érinti, mivel a helyére becserélt Dani Carvajalt a keddi találkozó 72. percben kiállították. A spanyolra alighanem eltiltás vár – ennek mértéke egyelőre nem ismert –, így Trent és Carvajal hiányában nem áll majd Xabi Alonso rendelkezésére jobb oldali védekező játékos a Bajnokok Ligája következő meccsein.

A madridiak nyerőembere kedden Kylian Mbappé volt, mindkét találatot ő szerezte büntetőből – a másodikat már emberhátrányban. A Real Madrid legközelebb szombaton, hazai pályán, az Espanyol ellen játszik a spanyol ligában, a BL-ben legközelebb szeptember 30-án, a kazah Kairat vendége lesz.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu