Willi Orbán megtörte a csendet, miután a Lipcse megalázó helyzetbe hozta őt

Az RB Leipzig nyáron kinevezett új vezetőedzője, Ole Werner rögtön olyan fajsúlyos döntést hozott, amivel sokakat megosztott: Willi Orbán helyett a német válogatott David Raumot nevezte ki új csapatkapitánynak. A Lipcse új edzője ráadásul a hatvanszoros magyar válogatott védőt az öltözőben fontosnak tartott összes pozícióból kitette: a csapatkapitány-helyettes Xaver Schlager lett, a csapatkapitányi tanács tagjai közé pedig Christoph Baumgartner került még be.

Willi Orbán már nem a Lipcse csapatkapitánya, reagált a megalázó helyzetre (Fotó: DPA/Jan Woitas)

Willi Orbán korábban 2017 és 2019 között volt már csapatkapitány, aztán egy sérülése után helyettes lett, majd 2023-tól újra ő volt a lipcsei játékosok kinevezett szószólója. 2015 nyarán került az együtteshez, és ő a klubtörténet második legtöbb meccsen pályára lépő futballistája, a jelenlegi keretben pedig ő a legtapasztaltabb a 352 lipcsei fellépésével.

A Lipcse történetének legtöbb meccsen szereplő futballistái: Yussuf Poulsen 425 meccs (jelenlegi klubja: Hamburg)

Willi Orbán 352

Gulácsi Péter 342

Lukas Klostermann 326

Emil Forsberg 325 (jelenlegi klubja: New York Red Bulls)

Igaz, hogy az RB Leipzig fennállása leggyengébb idényén van túl a Bundesligában, amelyben csak a hetedik helyen végzett, s emiatt most a nemzetközi kupákban sem indul, de erről a legkevésbé Willi Orbán tehetett, aki az együttesből egyedüliként bekerült az öt topliga összesített álomcsapatába , amelynek a védelmében a liverpooli Virgil van Dijk mellett kapott helyet.

Willi Orbán sokatmondó válasza: szívesen maradt volna csapatkapitány

Mindezek után igencsak megalázó lehetett Orbán számára az edző döntése, de mindenképpen nagy presztízsveszteség lehetett neki a csapatkapitányi karszalag elvétele. És ezt most meg is erősítette a magyar válogatott védő, akit a Kicker kérdezett a kialakult helyzetről.

A német lap szerint Orbán elismerte, hogy ő szívesen maradt volna csapatkapitány:

– Szeretek felelősséget vállalni, de így több vállra oszlik a felelősség – mondta a Lipcse védője, aki kitért az új vezérekre, Raumra, Schlagerre és Baumgartnerre is: – Mind olyan srácok, akik szintén szeretnének felelősséget vállalni. A futball csapatsport, én pedig továbbra is a csapat szolgálatába állok, és próbálok példát mutatni.

Orbán azt is elmondta, hogy ő ugyanúgy viselkedik és teszi a dolgát, mint amikor még csapatkapitány volt: – Számomra semmi sem változott – jelentette ki, lényegében figyelmem kívül hagyva az edző formális döntését.