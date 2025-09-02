Rendkívüli

Jakab Dávidot keresi a rendőrség, ő gyilkolhatta meg a 22 hónapos kislányt + fotó

átigazolásBayern MüchenChelsea

Bajor bohózat, mégis részt vehetett az orvosin a hazarendelt focista

A balul elsült első próbálkozás után sikerült megszereznie a villámgyors támadót a német rekordbajnoknak. A Bayern München kölcsönvette Nicolas Jacksont a Chelsea-től. A 24 éves szenegáli válogatott játékos a 2025/26-os szezont a bajoroknál tölti, és a 11-es mezszámot viseli. Az angol klub szombaton visszarendelte a labdarúgót, mert úgy tűnt, szüksége lesz rá egy sérülés miatt. Hétfőn mégis zöld utat adott a támadónak, akit tárt karokkal fogadtak Münchenben. Nicolas Jackson élne az új eséllyel.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 02. 8:13
Nicolas Jackson
Nicolas Jackson immár a Bayern München mezében pózol Fotó: FC Bayern
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyszerű kölcsönadásnak indult, emlékezetes bohózat kerekedett belőle. Nicolas Jackson végül tényleg a Bayern München színeiben szerepelhet, de klubja, a Chelsea azért tett róla, hogy ne legyen felhőtlen az öröme.

Nicolas Jackson: Chelsea-gól a Kl-döntőben, irány a Bayern München
Nicolas Jackson gólt lőtt a Chelsea által megnyert Konferencialiga-döntőben Fotó: Pawel Jaskolka / MTI/EPA-PAP

Mintha mi sem történt volna néhány nappal korábban, úgy mosolyognak a müncheni elöljárók legújabb szerzeményükkel. Tény, hogy végül is összejött a transzfer: a Bayern München kölcsönvette Nicolas Jacksont a Chelsea-től. A 24 éves szenegáli válogatott játékos a a 11-es mezszámot viseli majd. 

A Harry Kane helyettesének igazolt 24 éves szenegáliról már majdnem lemondtak a németek. 

Az ötvenmillió euróra taksált Jackson, ha a focira koncentrál, nagy segítségére lehet a bajor sztárcsapatnak.

Nicolas Jackson kálváriája: Chelsea vagy Bayern?

Mint megírtuk, a londoniak jelezték a már Münchenbe tartózkodó Jacksonnak, hogy nem igazolhat el kölcsönben, ugyanis Liam Delap sérülése miatt mégis számítanak rá. Szombat délután aztán elkezdődtek az egymásnak üzengetések. 

Jackson már csak az orvosi vizsgálatokra várt, a két klub mindenben megegyezett egymással. 

Az üzlet új rekord is lett volna, miután egyetlen kölcsönszerződés ára sem volt korábban 13 millió euró. Miután a Chelsea lefújta az egészet, Jackson ügynöke, Diomansy Kamara a közösségi médiában írta ki, hogy ők továbbra is Münchenben maradnak. És mint utóbb kiderült, jól tették. Hétfőre kitisztultak a fejek, és a sikeres orvosi vizsgálat után aláírhatták a szerződést a Bayernnel.

Új esély, nyitottság

Christoph Freund sportigazgató szerint Nicolas Jackson egy újabb dimenziót ad majd a támadójátékukhoz, nagy sebességet visz a csapatba. Úgy véli, nyitott, pozitív játékosról van szó, akinek nem lesz gondja a beilleszkedéssel. Tegyük hozzá, hogy a támadó a Chelsea-nél azért került körön kívülre, mert nem kerülték el a botrányok. Talán a környezetváltás jót tesz neki.

Nagyon örülök, hogy most ennek a nagyszerű klubnak a játékosa lehetek. A Bayern a világ egyik legjobbja. 

Mindenki ismeri a legendák nevét, akik itt játszottak, és tudja, hogy ez a klub a legnagyobb sikereket jelképezi. Nagy céljaim és álmaim vannak itt, és mindent bele fogok adni, hogy segítsek a Bayernnek további címeket nyerni – mondta székfoglalójában a klub hivatalos oldalának Nicolas Jackson, aki 81 fellépésén 30 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott a Chelsea színeiben, előtte a Villarrealban 13 találattal hívta fel magára a figyelmet, a szenegáli válogatottban viszont 14 mérkőzésen gólképtelen maradt.

Münchenben nem szeretne megégni – ha már olyan nehezen sikerült elmenekülnie Londonból.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.