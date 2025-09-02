Bajor bohózat, mégis részt vehetett az orvosin a hazarendelt focista

Egyszerű kölcsönadásnak indult, emlékezetes bohózat kerekedett belőle. Nicolas Jackson végül tényleg a Bayern München színeiben szerepelhet, de klubja, a Chelsea azért tett róla, hogy ne legyen felhőtlen az öröme.

Nicolas Jackson gólt lőtt a Chelsea által megnyert Konferencialiga-döntőben Fotó: Pawel Jaskolka / MTI/EPA-PAP

Mintha mi sem történt volna néhány nappal korábban, úgy mosolyognak a müncheni elöljárók legújabb szerzeményükkel. Tény, hogy végül is összejött a transzfer: a Bayern München kölcsönvette Nicolas Jacksont a Chelsea-től. A 24 éves szenegáli válogatott játékos a a 11-es mezszámot viseli majd.

A Harry Kane helyettesének igazolt 24 éves szenegáliról már majdnem lemondtak a németek.

Az ötvenmillió euróra taksált Jackson, ha a focira koncentrál, nagy segítségére lehet a bajor sztárcsapatnak.

Nicolas Jackson kálváriája: Chelsea vagy Bayern?

Mint megírtuk, a londoniak jelezték a már Münchenbe tartózkodó Jacksonnak, hogy nem igazolhat el kölcsönben, ugyanis Liam Delap sérülése miatt mégis számítanak rá. Szombat délután aztán elkezdődtek az egymásnak üzengetések.

Jackson már csak az orvosi vizsgálatokra várt, a két klub mindenben megegyezett egymással.

Az üzlet új rekord is lett volna, miután egyetlen kölcsönszerződés ára sem volt korábban 13 millió euró. Miután a Chelsea lefújta az egészet, Jackson ügynöke, Diomansy Kamara a közösségi médiában írta ki, hogy ők továbbra is Münchenben maradnak. És mint utóbb kiderült, jól tették. Hétfőre kitisztultak a fejek, és a sikeres orvosi vizsgálat után aláírhatták a szerződést a Bayernnel.

Új esély, nyitottság

Christoph Freund sportigazgató szerint Nicolas Jackson egy újabb dimenziót ad majd a támadójátékukhoz, nagy sebességet visz a csapatba. Úgy véli, nyitott, pozitív játékosról van szó, akinek nem lesz gondja a beilleszkedéssel. Tegyük hozzá, hogy a támadó a Chelsea-nél azért került körön kívülre, mert nem kerülték el a botrányok. Talán a környezetváltás jót tesz neki.

Nagyon örülök, hogy most ennek a nagyszerű klubnak a játékosa lehetek. A Bayern a világ egyik legjobbja.

Mindenki ismeri a legendák nevét, akik itt játszottak, és tudja, hogy ez a klub a legnagyobb sikereket jelképezi. Nagy céljaim és álmaim vannak itt, és mindent bele fogok adni, hogy segítsek a Bayernnek további címeket nyerni – mondta székfoglalójában a klub hivatalos oldalának Nicolas Jackson, aki 81 fellépésén 30 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott a Chelsea színeiben, előtte a Villarrealban 13 találattal hívta fel magára a figyelmet, a szenegáli válogatottban viszont 14 mérkőzésen gólképtelen maradt.

Münchenben nem szeretne megégni – ha már olyan nehezen sikerült elmenekülnie Londonból.