Simeonét megragadva szidta őt a játékosa Liverpoolban, az edző reagált

Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkel a keretében várja a Liverpool a BL alapszakaszának első fordulóját, amelyben a legutóbb kétszer legyőzött Atlético Madriddal játszik. Négy évvel korábban idegenben 3-2-re, hazai pályán pedig 2-0-ra nyert az akkor még csoportkörnek nevezett fázisban a liverpooli csapat, amely pályaválasztóként a legutóbbi tizennégy nemzetközi kupamérkőzése közül tizenháromszor legalább két gólt szerzett. Az Atlético Madrid ugyanakkor nem ígérkezik könnyű ellenfélnek: Diego Simeone vezetőedző együttese a legutóbbi 16 Bajnokok Ligája-találkozója közül 15-ször legalább egy gólt szerzett, és az elmúlt tizenöt idényben, amikor a BL-ben szerepelt, csak kétszer veszítette el az első meccsét.

Diego Simeone (balra) és Diego Costa a 2020-as Liverpool–Atlético Madrid BL-meccset nem zárta jó viszonyban (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

Diego Simeone beszélt a 2020-as Liverpool–Atlético BL-meccsről

Az Atlético 2021 őszén ugyan oda-vissza kikapott a Liverpooltól, de 2020 tavaszán örülhetett, ugyanis a BL-nyolcaddöntőben a hazai 1-0-s siker után az Anfielden, hosszabbítás után 3-2-re nyert, így továbbjutott. Simeone utóbbi összecsapást is felelevenítette a keddi sajtótájékoztatóján, amikor az akkor csereként beállva két gólt szerző Marcos Llorentével kapcsolatban kérdezték.

– Akárhol is játszik Marcos, mindent belead, és meg is van benne a potenciál: csatárként, szélsőként, középpályásként vagy középhátvédként is képes játszani.

Emlékszem, akkor Diego Costa helyére cseréltem be, mire Costa dühös lett és a meccs után odajött hozzám, megragadott és azt mondta, s...ggfej vagyok. Talán igaza is volt...

– mondta az Atlético Madrid argentin trénere.

A szerdai ellenfelet megdicsérő Simeonét arról is kérdezték, hogy mit gondol a rengeteg sérült alapember – José María Giménez, Álex Baena, Thiago Almada, Julián Álvarez és Johnny Cardoso – távollétéről, és ugyan a vezetőedző elismerte, hogy így nehezebb lesz, a diplomatikus válasza alapján ettől még nem tart jobban a Liverpooltól.

