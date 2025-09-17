Rendkívüli

Orbán Viktor egészen konkrétan fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban

Bajnokok LigájaDiego SimeoneAtlético MadridDiego CostaLiverpool FC

Simeonét megragadva szidta őt a játékosa Liverpoolban, az edző reagált

Szerdán este több rangadót is rendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. Az egyik közülük a Liverpool és az Atlético Madrid angliai párharca. A spanyolok vezetőedzője, Diego Simeone a találkozó előtt felelevenítette a legutóbbi győzelmét az Anfielden, amely az azóta eligazolt Diego Costa kirohanásáról is emlékezetes maradt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 7:59
Diego Simeone nincs könnyű helyzetben a szerdai Liverpool–Atlético BL-találkozó előtt (Fotó: AFP/Darren Staples)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkel a keretében várja a Liverpool a BL alapszakaszának első fordulóját, amelyben a legutóbb kétszer legyőzött Atlético Madriddal játszik. Négy évvel korábban idegenben 3-2-re, hazai pályán pedig 2-0-ra nyert az akkor még csoportkörnek nevezett fázisban a liverpooli csapat, amely pályaválasztóként a legutóbbi tizennégy nemzetközi kupamérkőzése közül tizenháromszor legalább két gólt szerzett. Az Atlético Madrid ugyanakkor nem ígérkezik könnyű ellenfélnek: Diego Simeone vezetőedző együttese a legutóbbi 16 Bajnokok Ligája-találkozója közül 15-ször legalább egy gólt szerzett, és az elmúlt tizenöt idényben, amikor a BL-ben szerepelt, csak kétszer veszítette el az első meccsét.

Diego Simeone (balra) és Diego Costa a 2020-as Liverpool–Atlético Madrid BL-meccset nem zárta jó viszonyban
Diego Simeone (balra) és Diego Costa a 2020-as Liverpool–Atlético Madrid BL-meccset nem zárta jó viszonyban (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

Diego Simeone beszélt a 2020-as Liverpool–Atlético BL-meccsről

Az Atlético 2021 őszén ugyan oda-vissza kikapott a Liverpooltól, de 2020 tavaszán örülhetett, ugyanis a BL-nyolcaddöntőben a hazai 1-0-s siker után az Anfielden, hosszabbítás után 3-2-re nyert, így továbbjutott. Simeone utóbbi összecsapást is felelevenítette a keddi sajtótájékoztatóján, amikor az akkor csereként beállva két gólt szerző Marcos Llorentével kapcsolatban kérdezték.

– Akárhol is játszik Marcos, mindent belead, és meg is van benne a potenciál: csatárként, szélsőként, középpályásként vagy középhátvédként is képes játszani. 

Emlékszem, akkor Diego Costa helyére cseréltem be, mire Costa dühös lett és a meccs után odajött hozzám, megragadott és azt mondta, s...ggfej vagyok. Talán igaza is volt...

mondta az Atlético Madrid argentin trénere.

A szerdai ellenfelet megdicsérő Simeonét arról is kérdezték, hogy mit gondol a rengeteg sérült alapember – José María Giménez, Álex Baena, Thiago Almada, Julián Álvarez és Johnny Cardoso – távollétéről, és ugyan a vezetőedző elismerte, hogy így nehezebb lesz, a diplomatikus válasza alapján ettől még nem tart jobban a Liverpooltól.

Kedden az angol bajnokot irányító Arne Slot is megtartotta a sajtótájékoztatóját, a Szoboszlai Dominikre és Kerkez Milosra is kitérő edző véleménye ide kattintva olvasható el.

A szerdai BL-program:

  • Olimpiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi) 18.45
  • Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) 18.45
  • Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) 21.00
  • Bayern München (német)–Chelsea (angol) 21.00
  • Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 21.00
  • Ajax Amsterdam (holland)–Internazionale (olasz) 21.00

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu