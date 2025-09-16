PafoszCiprusBajnokok Ligája

Városi riválisok egyesülésével Európa élvonalába – a Páfosz FC története

Alig tíz évvel ezelőtt két ciprusi rivális kis klub egyesült, hogy létrehozzák a Páfosz FC-t. Ma már bajnok és kupagyőztes, és első ízben készül arra, hogy a Bajnokok Ligája főtábláján mérkőzzön Európa legnagyobb csapatai, köztük a Bayern München, a Juventus és a Chelsea ellen. A Páfosz FC.

Ellenbruch Zsolt
2025. 09. 16. 5:42
Páfosz FC
A Páfosz FC sztorija egészen döbbenetes Fotó: ANDREA MARTINI Forrás: NurPhoto
A Páfosz FC története alig több mint egy évtizede indult: 2014-ben még a ciprusi másodosztályban szerepelt egy kétezres kis stadionban, bizonytalan jövővel. Ma már kupagyőztes és bajnok, és első ízben készülhet arra, hogy a Bajnokok Ligája főtábláján Európa legnagyobb klubjai között lépjen pályára.

Páfosz FC
A Páfosz FC szurkolói most a Bajnokok Ligájára készülhetnek
Fotó: ANDREA MARTINI / NurPhoto

A tartomány közös érdeke a Páfosz sikere

Páfosz városának két riválisa a 2013–2014-es idényben egyszerre került válságba: az AEK Kuklion feljutása után azonnal kiesett az élvonalból, míg az AEP Páfosz ekkor már egy évtizede a másodosztályban sínylődött, ráadásul pénzügyi gondok és pontlevonások gyötörték. A kilátástalan helyzet végül összefogásra kényszerítette a vezetőket, akik úgy látták: csak egy közös klub adhat jövőt a helyi futballnak. Így született meg 2014-ben a Páfosz FC, amely rögtön első idényében a feljutás egyik fő esélyeseként indult harcba a második vonalban. Az új csapat már a megalakuláskor világosan megfogalmazta célját: 

Célunk, hogy Ciprus egyik vezető labdarúgóklubjává váljunk, amely a legmagasabb szinten versenyez mind hazai, mind nemzetközi megmérettetéseken.

Elkötelezettek vagyunk a fenntartható növekedés, a szakmai fejlődés és a futballon keresztül a közösségünkre gyakorolt pozitív hatás mellett.”

Az újonnan létrejött klub az első idényében remekül szerepelt a másodosztályban: az Énoszi Néon Paralimni mögött mindössze egy ponttal lemaradva ezüstérmes lett, és kiharcolta a feljutást. Az élvonalban azonban gyorsan szembejött velük a valóság, a csapat nem tudta megvetni a lábát, és kiesett. A 2016–2017-es szezonban ismét a másodosztály második helyén végeztek, ezúttal az Alkí Oróklini mögött, de ekkor már egy sokkal fontosabb változás is történt a klub életében: a Total Sports Investment lett az új tulajdonos. Roman Dubov, a Magyarországon született, brit állampolgársággal is rendelkező orosz üzletember nagy potenciált látott a projektben, és hosszú távú vízióval érkezett: „Amikor 2017-ben befektettünk a klubba, világos volt a víziónk: valami újat, versenyképeset és fenntarthatót akartunk létrehozni – nem csupán egy labdarúgóklubot, hanem olyat, amely a közösségnek is visszaad valamit. Ciprus egy olyan ország, ahol nagy a futballszeretet, és Páfoszban hittük, hogy lehetőségünk van a semmiből felépíteni valamit. 

Kialakítottunk egy hat- és tízéves tervet, amelyet a mai napig követünk.

Már elértünk bizonyos célokat, miközben mások felé még mindig tartunk, de maga a folyamat rendkívül jutalmazó volt.”

Dubov érkezése tehát egy korszakhatárt jelentett: az addigi rövid fellángolások és kudarcok után elkezdődhetett a klub tudatos építkezése.

Fokozatos fejlődés

Az újbóli élvonalba jutás csak az első lépés volt. Az orosz üzletember már a kezdetekben a klub tudatos fejlesztését tartotta elsődleges céljának, különösen az alábbi területeken:

  • Professzionalizálás: a klub működésének minden szintjén a szakmai színvonal emelése.
  • Infrastruktúra fejlesztése: új, modernebb stadion építése, amely fokozza a szurkolói élményt és bővíti a kereskedelmi lehetőségeket.
  • Utánpótlás: az akadémia fejlesztése, amely már az érkezésekor az ország elitjébe tartozott, de további potenciált rejtett.

Az évek során a csapat fokozatosan lépett előre, szezonról szezonra javította helyezéseit, bár az út nem volt teljesen zökkenőmentes. Több sportigazgató és edző is váltotta egymást, de a pénzügyi stabilitás egyre inkább éreztette hatását a hazai erőviszonyokban. A koronavírus-járvány után különösen látszott a különbség: a hagyományos ciprusi nagyklubok, mint az Apoel, az Apollon vagy az Anorthosis, eladósodtak, és a túlélésért küzdöttek, míg a Páfosz stabilan építkezett.

ACF Fiorentina players and Pafos FC players pose for a team photo prior to the fourth Conference League match between ACF Fiorentina and Pafos FC, on November 28 ,2024 at Stadium Artemio Franchi in Florence, Italy (Photo by Andrea Martini/NurPhoto) (Photo by Andrea Martini / NurPhoto via AFP)
Fotó: ANDREA MARTINI / NurPhoto

2023-ra a csapat már nemcsak a legjobbak között volt említhető, hanem trófeákat is kezdett gyűjteni. Előbb a Ciprusi Kupát hódították el, amely feljogosította őket az európai kupaporondra, majd a 2024–2025-ös szezonban története első bajnoki címét is megszerezték. Ez vezetett oda, hogy a klub először szerepelhetett a Bajnokok Ligája selejtezőjében, és a főtábláig menetelve írták be nevüket Európa elitje közé.

A spanyol sikerkovács

Ha egy átlagos futballszurkoló meglátja a nevet: Juan Carlos Carcedo, valószínűleg nem tudja, kiről van szó. Pedig a spanyol szakember közel másfél évtizeden át dolgozott együtt Unai Emeryvel, és mellette számos sikert ért el. Amikor az Arsenalnál befejeződött az együttműködés, Carcedo úgy döntött, itt az ideje, hogy önálló vezetőedzőként is kipróbálja magát.

„Ez a 14 év nagyon gazdag volt, felejthetetlen élményekben volt részünk. 

Büszke vagyok mindarra, amit Unai-tól tanultam, és mindarra, amit ez idő alatt együtt értünk el. Viszont itt az ideje, hogy elinduljak a saját utamon.

Tisztában vagyok vele, hogy másodedzőnek lenni nem egyenlő egy csapat vezetésével, de késznek érzem magam az új kihívásokra” – mondta ibizai kinevezésekor.

2023 nyarán kapta meg a Páfosz irányítását, és azonnal elkezdte finomhangolni a klub játékstílusát az Emery-féle, közönségszórakoztató futballra építve. Carcedo módszertanának alapjai:

  • Taktikai precizitás és csapatszellem: minden játékos feladata pontosan meghatározott, a csapat összhangban működik.
  • Elemzés és alkalmazkodás: a rendszeres videóelemzések és tréningek segítségével a csapat a meccs helyzetéhez és az ellenfél taktikájához igazodik.
  • Érzelmi intelligencia és kemény munka: minden játékos mentális és fizikai teljesítményét igyekszik maximalizálni.

Az eredmények hamar jelentkeztek: már Carcedo első szezonjában kupagyőzelmet ünnepelhetett a csapat. Az Európa-liga selejtezőjéből indulva sikerült a Konferencialigában való szereplés jogát is kiharcolni. Miközben a bajnokságban egyre nagyobb hatást gyakorolt a klub anyagi ereje, a nemzetközi porondon is felejthetetlen élményekkel szolgáltak a szurkolóknak.

A Páfosz végül a legjobb tizenhat közé jutott a Konferencialigában, az alapszakaszban megnyerte a bajnokságot, és a kupában a döntőbe jutott, ahol az AEK Larnaca elleni tizenegyespárbajt elveszítette. A történelmi sikersorozat így sem ért véget: a Bajnokok Ligája selejtezőjében a Maccabi Tel-Aviv, a Dinamo Kijev és a Crvena Zvezda sem tudta megállítani a ciprusi bajnokot, amely eljutott az alapszakaszig.

„Hat évvel ezelőtt bemutattunk egy tervet, hogyan érhetjük el ezt a célunkat, és lépésről lépésre követtük: minden területen mérföldköveket értünk el.

Az eredmény: a Bajnokok Ligája-szereplés. De ez még nem a végállomás: nem csupán résztvevők szeretnénk lenni, hanem folyamatosan dolgozni azon, hogy ez a siker ne egyszeri legyen.

Versenyezni akarunk, inspirálni, és megmutatni, hogy még egy kisvárosi klub is feljuthat a legnagyobb színpadra” – mondta Dubov legutóbbi interjújában.

Most pedig a klub történetének legnagyobb kalandja következik: a Bajnokok Ligája alapszakaszában nemcsak Európa elitjével mérkőzhet, de a Stelios Kyriakides Stadionban vendégül láthatja a Bayern Münchent, miközben a Juventus és a Chelsea elleni meccsek is izgalmas lehetőséget kínálnak a páfoszi szurkolóknak és a csapatnak egyaránt.

Ez a kihívás nemcsak a pályán mérhető, hanem a klub identitásának, a játékstílusnak és a szakmai építkezésnek is végső próbája lesz. Minden apró lépés, minden döntés és minden edzői instrukció most a csúcsra vezető útra mutat, amely során a kis ciprusi klub ismét bizonyíthatja: a kitartás, a professzionalizálás és a közösségbe vetett hit képes nagy sikerekhez vezetni.

 

