Városi riválisok egyesülésével Európa élvonalába – a Páfosz FC története

A Páfosz FC története alig több mint egy évtizede indult: 2014-ben még a ciprusi másodosztályban szerepelt egy kétezres kis stadionban, bizonytalan jövővel. Ma már kupagyőztes és bajnok, és első ízben készülhet arra, hogy a Bajnokok Ligája főtábláján Európa legnagyobb klubjai között lépjen pályára.

A Páfosz FC szurkolói most a Bajnokok Ligájára készülhetnek

Fotó: ANDREA MARTINI / NurPhoto

A tartomány közös érdeke a Páfosz sikere

Páfosz városának két riválisa a 2013–2014-es idényben egyszerre került válságba: az AEK Kuklion feljutása után azonnal kiesett az élvonalból, míg az AEP Páfosz ekkor már egy évtizede a másodosztályban sínylődött, ráadásul pénzügyi gondok és pontlevonások gyötörték. A kilátástalan helyzet végül összefogásra kényszerítette a vezetőket, akik úgy látták: csak egy közös klub adhat jövőt a helyi futballnak. Így született meg 2014-ben a Páfosz FC, amely rögtön első idényében a feljutás egyik fő esélyeseként indult harcba a második vonalban. Az új csapat már a megalakuláskor világosan megfogalmazta célját:

Célunk, hogy Ciprus egyik vezető labdarúgóklubjává váljunk, amely a legmagasabb szinten versenyez mind hazai, mind nemzetközi megmérettetéseken.

Elkötelezettek vagyunk a fenntartható növekedés, a szakmai fejlődés és a futballon keresztül a közösségünkre gyakorolt pozitív hatás mellett.”

Az újonnan létrejött klub az első idényében remekül szerepelt a másodosztályban: az Énoszi Néon Paralimni mögött mindössze egy ponttal lemaradva ezüstérmes lett, és kiharcolta a feljutást. Az élvonalban azonban gyorsan szembejött velük a valóság, a csapat nem tudta megvetni a lábát, és kiesett. A 2016–2017-es szezonban ismét a másodosztály második helyén végeztek, ezúttal az Alkí Oróklini mögött, de ekkor már egy sokkal fontosabb változás is történt a klub életében: a Total Sports Investment lett az új tulajdonos. Roman Dubov, a Magyarországon született, brit állampolgársággal is rendelkező orosz üzletember nagy potenciált látott a projektben, és hosszú távú vízióval érkezett: „Amikor 2017-ben befektettünk a klubba, világos volt a víziónk: valami újat, versenyképeset és fenntarthatót akartunk létrehozni – nem csupán egy labdarúgóklubot, hanem olyat, amely a közösségnek is visszaad valamit. Ciprus egy olyan ország, ahol nagy a futballszeretet, és Páfoszban hittük, hogy lehetőségünk van a semmiből felépíteni valamit.

Kialakítottunk egy hat- és tízéves tervet, amelyet a mai napig követünk.

Már elértünk bizonyos célokat, miközben mások felé még mindig tartunk, de maga a folyamat rendkívül jutalmazó volt.”