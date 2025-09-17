Ilyen előfordulhat a BL-ben? A dortmundi játékos sem hitte el, mi történt csapattársával

A Juventus és a Borussia Dortmund Bajnokok Ligája-találkozója az első félidő góltalanság után a második játékrészben teljes őrületbe csapott át. Karim Adeyemi a szünet után nem sokkal megszerezte a vezetést a németeknek, amivel beindult a gólgyártás. A 63. percben jött az egyenlítés Kenan Yildiz góljával, majd 12 perc leforgása alatt még három találat született: Felix Nmecha ugyancsak látványos gólt szerzett, Dusan Vlahovics szinte azonnal egalizált, hogy aztán Yan Couto ismét a BVB-t juttassa előnyhöz. A dráma itt még nem ért véget, Rami Benszebajni tizenegyesével kétgólos előnyre tett szert a Dortmund, de innen is volt visszaút a Juventusnak: Vlahovics a 94. percben, majd Lloyd Kelly a 96. percben talált be, hihetetlen körülmények között mentett pontot az olasz gárda. 4-4 lett a vége.

A hosszabbításban olvadt el a Dortmund kétgólos előnye a Juventus ellen (Fotó: Anadolu/Isabella Bonotto)

Hibáztak a Dortmund mezeinek készítésénél

Történt ugyanis, hogy Serhou Guirassy vezetékneve nem szerepelt szerelése hátulján, helyette a szám alá és fölé is a Dortmund feliratot nyomtatták. Ez nem befolyásolta a Benszebajni büntetőjét eleinte magának akaró guineai támadó játékát, aki kiosztott egy gólpasszt és 92 percet töltött a pályán.

Ennek ellenére meg kell jegyezni, hogy az ilyenféle mezhibák igen ritkán fordulnak elő a profi futballban.

Utólag az élesebb szeműek kiszúrták, hogy ez csak a második félidőben volt így, az első játékrészben a szokványos, hibától mentes, nevével ellátott mezt viselte a csatár.

Serhou Guirassy mezén a szám felett és alatt is a Dortmund neve állt (Fotó: Getty Images)

Karim Adeyemi nem hitt a fülének

Serhou Guirassy csapattársa, a góllal záró Karim Adeyemit meccs utáni interjúban kérdezték az incidensről. Amikor a riport elmagyarázta mi történt, a német támadó először értetlenül kérdezett vissza, majd így reagált:

Őszintén, észre sem vettem. Olyan ez, mint egy marketingfogás

– jegyezte meg Adeyemi, elviccelve az esetet.

Niko Kovac együttese legközelebb a spanyol Athletic Bilbaót fogadja a BL-ben, míg a Juventus szintén október 1-jén a Villarreal vendége lesz Spanyolországban.