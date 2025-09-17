Ilyen előfordulhat a BL-ben? A dortmundi játékos sem hitte el, mi történt csapattársával

Rendkívüli

Orbán Viktor egészen konkrétan fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban

Elképesztő izgalmakat és csúcsfutballt hozott a Juventus és a Borussia Dortmund mérkőzése a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának nyitófordulójában. A németek ugyan két góllal is vezettek, de az olaszok a ráadás perceiben egyenlíteni tudtak, így 4-4-re zártak a felek. Bőven akad beszédtéma a mérkőzés után, egyet ezek közül Serhou Guirassy dortmundi meze szolgáltat. Történt ugyanis, hogy a játékos neve egy hibából adódóan nem szerepelt a szerelésén, ehelyett kétszer nyomtatták rá a Dortmund feliratot. Guirassy csapattársa, Karim Adeyemi sem hitt a fülének, amikor kérdezték erről.

Tóth Norbert
2025. 09. 17. 7:03
Hibázott a Dortmund szertárosa.
Serhou Guirassy mezén a neve helyett még egyszer szerepelt a Dortmund-felirat. (Fotó: AFP/Matthieu Mirville)
A Juventus és a Borussia Dortmund Bajnokok Ligája-találkozója az első félidő góltalanság után a második játékrészben teljes őrületbe csapott át. Karim Adeyemi a szünet után nem sokkal megszerezte a vezetést a németeknek, amivel beindult a gólgyártás. A 63. percben jött az egyenlítés Kenan Yildiz góljával, majd 12 perc leforgása alatt még három találat született: Felix Nmecha ugyancsak látványos gólt szerzett, Dusan Vlahovics szinte azonnal egalizált, hogy aztán Yan Couto ismét a BVB-t juttassa előnyhöz. A dráma itt még nem ért véget, Rami Benszebajni tizenegyesével kétgólos előnyre tett szert a Dortmund, de innen is volt visszaút a Juventusnak: Vlahovics a 94. percben, majd Lloyd Kelly a 96. percben talált be, hihetetlen körülmények között mentett pontot az olasz gárda. 4-4 lett a vége.

A hosszabbításban olvadt el a Dortmund kétgólos előnye a Juventus ellen
A hosszabbításban olvadt el a Dortmund kétgólos előnye a Juventus ellen (Fotó: Anadolu/Isabella Bonotto)

Hibáztak a Dortmund mezeinek készítésénél

Történt ugyanis, hogy Serhou Guirassy vezetékneve nem szerepelt szerelése hátulján, helyette a szám alá és fölé is a Dortmund feliratot nyomtatták. Ez nem befolyásolta a Benszebajni büntetőjét eleinte magának akaró guineai támadó játékát, aki kiosztott egy gólpasszt és 92 percet töltött a pályán.

Ennek ellenére meg kell jegyezni, hogy az ilyenféle mezhibák igen ritkán fordulnak elő a profi futballban.

Utólag az élesebb szeműek kiszúrták, hogy ez csak a második félidőben volt így, az első játékrészben a szokványos, hibától mentes, nevével ellátott mezt viselte a csatár.

Serhou Guirassy mezén a szám felett és alatt is a Dortmund neve állt
Serhou Guirassy mezén a szám felett és alatt is a Dortmund neve állt (Fotó: Getty Images)

Karim Adeyemi nem hitt a fülének

Serhou Guirassy csapattársa, a góllal záró Karim Adeyemit meccs utáni interjúban kérdezték az incidensről. Amikor a riport elmagyarázta mi történt, a német támadó először értetlenül kérdezett vissza, majd így reagált:

Őszintén, észre sem vettem. Olyan ez, mint egy marketingfogás

– jegyezte meg Adeyemi, elviccelve az esetet.

Niko Kovac együttese legközelebb a spanyol Athletic Bilbaót fogadja a BL-ben, míg a Juventus szintén október 1-jén a Villarreal vendége lesz Spanyolországban.

