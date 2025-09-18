Rendkívüli

Ruszin-Szendi Romulusz egy erőszakmániás hazaáruló

Kerkez MilosAndy RobertsonLiverpool FC

Kerkez Milos bajban? Liverpooli riválisa hős lett, és Puskás-díjat követel magának

Andy Robertson kihasználta, hogy esélyt kapott Arne Slottól az Atlético Madrid elleni, szerdai Bajnokok Ligája-meccsen. Kerkez Milos legnagyobb riválisa először volt kezdő az idényben a magyar játékos helyett, és nemcsak gólt lőtt, ami után viccesen már a Puskás-díjat követelte magának, hanem a jó teljesítményével bizonyította, hogy lehet rá számítani. Kerkez most lépéshátrányba kerülhet a Liverpool balhátvéd posztjáért folytatott versenyben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 7:09
Kerkez Milos nehéz helyzetbe kerülhet, mert riválisa, Andy Robertson kihasználta, hogy esélyt kapott a Liverpool edzőjétől Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nyáron sokáig tartotta magát a pletyka, hogy a Liverpool keretének egyik legrutinosabb játékosa, a jelenlegi csapatban a legtöbb Premier League-meccsel (310) rendelkező Andy Robertson távozik a klubtól , Kerkez Milos leigazolása miatt az Atlético Madridban folytathatja a pályafutását. Végül a 31 éves skót balhátvéd mégis maradt az Anfielden, vállalta a harcot Kerkezzel, és most épp az Atlético Madrid ellen 3-2-re menyert BL-meccs hozhat fordulatot kettejük versenyébe.

Szoboszlai Dominik köszönti a Liverpool gólszerzőjét: Andy Robertson kihasználta, hogy Kerkez Milos helyén esélyt kapott
Szoboszlai Dominik köszönti a Liverpool gólszerzőjét: Andy Robertson kihasználta, hogy Kerkez Milos helyén esélyt kapott (Fotó: OLI SCARFF / AFP)

Az idény eddigi részében Arne Slot vezetőedző egyértelműen a magyar játékost részesítette előnyben, Kerkez az idény első öt tétmeccsén egyaránt kezdő volt, míg Robertson csak csereként kapott lehetőséget. Az Atlético ellen Szoboszlai Dominik hosszabbításban adott gólpasszának is köszönhetően megnyert BL-meccsen fordult először a kocka közöttük: Robertson volt kezdő, és Kerkez csak csereként állt be a helyére a 86. percben.

A váltás előzménye az volt, hogy az elmúlt hétvégi, Burnley elleni Premier League-meccsen Kerkez Milos butaságot követett el, már az első félidőben nemcsak sárga lapot kapott, hanem a játékában benne volt a kiállítás veszélye is, ezért Slot még a szünet előtt lehozta őt a pályáról. Azzal pedig, hogy az Atlético Madrid ellen nem tette vissza a kezdőbe, egyértelmű üzenetet küldött, hogy Kerkeznek változtatnia kell.

Andy Robertson pedig élt az eséllyel. Az Atlético ellen már a negyedik percben gólt szerzett balhátvédként, ezzel ő szerezte meg a vezetést a Liverpoolnak. A skótot Mohamed Szalah gyakorlatilag agyonrúgta egy közeli szabadrúgásból, a labda Robertsonon jelentősen irányt változtatva pattant Jan Oblak kapujába, így lett gólszerző.

A Liverpool skót kedvence, Andy Robertson a Puskás-díjról

Robertson viccesen máris Puskás-díjat követel magának – a Puskás Ferencről elnevezett elismerés a legszebb gól szerzőjének jár.

– Csak próbáltam a kapus látóterébe állni, hogy ne lásson sokat – nyilatkozta Andy Robertson. – De hát ez nagyszerű befejezés volt, adják ide nekem a Puskás-díjat most azonnal. Komolyra fordítva, ehhez nem sok közöm volt. De remek kezdés volt, hála Istennek, hogy bement.

Robertson már a Burnley elleni meccs után is azt mondta, hogy Kerkez Milosé a jövő a posztján, az ő feladata, hogy segítse őt, de még ő is szeretne harcolni a kezdőért. A skót most újra arról beszélt, hogy a Liverpool átalakulóban van.

Sok új játékosunk van, nekik még be kell illeszkedniük. Egy ilyen nagy klubnál játszani nem könnyű. Mindannyian nagyon jól teljesítettek eddig. Ők jelentik a jövőt. Ők fogják előrevinni ezt a klubot. Már most is megmutattak valamit magukból, és csak egyre jobbak lesznek.

Azt ugyanakkor Robertson is megjegyezte, hogy a sok változás miatt a Liverpool egyelőre kései gólokkal izzadja ki a győzelmeket.

– Vissza kell térnünk ahhoz, hogy kicsit egyszerűbben és könnyebben nyerjünk. A másodedző odafordult hozzám, amikor Virgil van Dijk betalált (Szoboszlai gólpassza után – a szerk.), és azt mondta, már túl öreg ehhez…

Kerkez Milos bajban van? Liverpoolban ezt várják

Andy Robertson teljesítményét méltatta az egyik liverpooli szaklap, a This is Anfield. Értékelésükben előre vetítették, hogy Kerkez Milos az Everton elleni városi derbin is a kispadon ragadhat.

„Lenyűgöző teljesítmény a skót játékostól – írták Robertsonról. – Ahogy múlt hétvégén is tette, Andy Robertson újra emlékeztetett mindenkit arra, hogy bár ezen a nyáron megérkezett Kerkez Milos, ő nem fogja harc nélkül feladni a kezdőcsapatban betöltött helyét. A két egymást követő erős teljesítménye és a Everton elleni, Merseyside-derbiken szerzett tapasztalata miatt ne lepődjön meg senki, ha szombaton is ő kezd az Anfielden, amikor az Everton látogat a Liverpoolhoz.”

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekLengyel Tamás

Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert, Hernádi Judit is képbe került

Csépányi Balázs avatarja

Az RTL sztárja vészjósló dolgokat mondott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu