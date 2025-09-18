Kerkez Milos bajban? Liverpooli riválisa hős lett, és Puskás-díjat követel magának

A nyáron sokáig tartotta magát a pletyka, hogy a Liverpool keretének egyik legrutinosabb játékosa, a jelenlegi csapatban a legtöbb Premier League-meccsel (310) rendelkező Andy Robertson távozik a klubtól , Kerkez Milos leigazolása miatt az Atlético Madridban folytathatja a pályafutását. Végül a 31 éves skót balhátvéd mégis maradt az Anfielden, vállalta a harcot Kerkezzel, és most épp az Atlético Madrid ellen 3-2-re menyert BL-meccs hozhat fordulatot kettejük versenyébe.

Szoboszlai Dominik köszönti a Liverpool gólszerzőjét: Andy Robertson kihasználta, hogy Kerkez Milos helyén esélyt kapott (Fotó: OLI SCARFF / AFP)

Az idény eddigi részében Arne Slot vezetőedző egyértelműen a magyar játékost részesítette előnyben, Kerkez az idény első öt tétmeccsén egyaránt kezdő volt, míg Robertson csak csereként kapott lehetőséget. Az Atlético ellen Szoboszlai Dominik hosszabbításban adott gólpasszának is köszönhetően megnyert BL-meccsen fordult először a kocka közöttük: Robertson volt kezdő, és Kerkez csak csereként állt be a helyére a 86. percben.

A váltás előzménye az volt, hogy az elmúlt hétvégi, Burnley elleni Premier League-meccsen Kerkez Milos butaságot követett el, már az első félidőben nemcsak sárga lapot kapott, hanem a játékában benne volt a kiállítás veszélye is, ezért Slot még a szünet előtt lehozta őt a pályáról. Azzal pedig, hogy az Atlético Madrid ellen nem tette vissza a kezdőbe, egyértelmű üzenetet küldött, hogy Kerkeznek változtatnia kell.

Andy Robertson pedig élt az eséllyel. Az Atlético ellen már a negyedik percben gólt szerzett balhátvédként, ezzel ő szerezte meg a vezetést a Liverpoolnak. A skótot Mohamed Szalah gyakorlatilag agyonrúgta egy közeli szabadrúgásból, a labda Robertsonon jelentősen irányt változtatva pattant Jan Oblak kapujába, így lett gólszerző.

A Liverpool skót kedvence, Andy Robertson a Puskás-díjról

Robertson viccesen máris Puskás-díjat követel magának – a Puskás Ferencről elnevezett elismerés a legszebb gól szerzőjének jár.

– Csak próbáltam a kapus látóterébe állni, hogy ne lásson sokat – nyilatkozta Andy Robertson. – De hát ez nagyszerű befejezés volt, adják ide nekem a Puskás-díjat most azonnal. Komolyra fordítva, ehhez nem sok közöm volt. De remek kezdés volt, hála Istennek, hogy bement.