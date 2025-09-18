Elfeledett hősnek látták Szoboszlait, nem csak a győztes gólpasszáról beszélnek

Egy magyarral kezdett a Liverpool az Atletico Madrid ellen: Kerkez Milos azok után, hogy a Burnley ellen korán lecserélték, a BL-meccsre a kispadon ragadt . Sérülése óta először Jeremie Frimpong jobb oldali védőként a kezdőcsapatba került, így Szoboszlai Dominik – a 100. liverpooli fellépésén – visszatérhetett a középpályára.

A Liverpool kezdőcsapata, Szoboszlai Dominik az álló sorban az ötödik (Fotó: ANADOLU/José Hernandez)

Szoboszlai Dominik és az energia

Alaposan kivette a részét a Liverpool 3-2-es győzelméből a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya. Szoboszlai Dominik teljesítményére csak a korona volt, hogy ő adta a győztes találat előtti gólpasszt szögletből Virgil van Dijknak. Az értékelések többsége a holland védőt tartja az angolok legjobbjának a Bajnokok Ligája-mérkőzésen, de a magyar játékost is dicsérik.

Az első félidőben energiát vitt a játéktérre, és amikor tudott, előretört. A második félidőben jelentősen megnőtt a befolyása a Liverpool játékára, különösen amikor a 10-es posztra került, és a sarokrúgásából Van Dijk megszerezte a győztes gólt

– írja Szoboszlairól a LiverpoolWorld, amely 7-es osztályzattal jutalmazta Szalahhoz és Gravenberchhez hasonlóan, 8-ast csak Van Dijk és a másik belső védő, Konaté kapott. Hasonló érdemjegyet adott a magyar játékosnak több portál is. A goal.com is az energikusságát, dinamikáját, valamint a sokoldalúságát és a labdavesztések utáni visszatámadását emeli ki. Nem fűzött kommentárt az értékeléséhez a Sports Illustrated, mégis komoly elismerés Szoboszlainak, hogy a 9-essel jutalmazott Szalah után 8.2-t érdemelt ki Van Dijkkal egyetemben. A thisisanfield.com is a legjobban játszók közé tette, a 8-asát így indokolta.

– A Liverpool egyik elfeledett hőse volt ezen az estén. Itt is, ott is, mindenhol. Csodálatos gólpasszt adott Van Dijk győztes találatához. Arne Slot egyik legmegbízhatóbb segédje.

Kritikák és Kerkez

Amíg Szoboszlai Dominik pozitív kritikákkal szembesült, a Liverpoolban debütáló csatát, Alexander Isakról kevés jót írnak. A svéd támadó mellett az ezúttal halovány szélső Cody Gakpo és a játékmester Florian Wirtz érdemelte ki a legalacsonyabb osztályzatokat, bár ennek elélentmond, hogy a németet Arne Slot nagyon megdicsérte a teljesítményéért.

Az ezúttal csak a hajrára beálló, igaz, a Bajnokok Ligájában debütáló Kerkez Milos kevés időt töltött a pályán, érdemjegyet nem kapott. A helyén játszó Robertson megbízható teljesítménnyel és egy góllal jelezte, lehet rá számítani.

A Mirror talán az egyetlen, amely Szoboszlai Dominikot alacsonyabb ponttal honorálta, ugyanakkor a 6-os mellé kritikus megjegyzést nem fűzött. Az, hogy kiegyensúlyozottan teljesített, folyamatosan pörgött és a Liverpool motorja volt, semmiképpen sem rossz. És még csak most kezdődött meg a Bajnokok Ligája szezon...