„Micsoda ostoba döntés”: a születésnapos Slot felfedte, hogy Kerkez kezd-e a BL-ben

Kerkez Milosról sokan gondolták, hogy a Burnley elleni korai lecserélése után kiszorul majd a kezdőből, és Andy Robertson veszi át a helyét.

Kerkez az Atlético ellen debütálhat a BL-ben, de nem kezd

Arne Slot nem értett egyet azzal, hogy Robertson sokkal jobban játszott volna a Liverpool legutóbbi bajnokiján, mint Kerkez, a holland vezetőedző a BL-meccs előtt is megerősítette, hogy a biztonságot szem előtt tartva cserélte le a magyar védőt. Slotot arról kérdezték, hogy Kerkez megértette-e, miért kellett lejönnie már az első félidőben.

Team news is IN for our Champions League clash with Atlético Madrid 👊 #UCL — Liverpool FC (@LFC) September 17, 2025

– Sosem lehet tudni. A csapatmegbeszélésen nem állt fel, hogy nem ért egyet velem,

de lehet, hogy otthon, amikor az édesapjával vagy a barátnőjével, barátaival beszél, azt mondja: »Micsoda ostoba döntés volt!« Mindenesetre nekem azt mondta, hogy érti miért hoztam le.

Volt egy vitatható szabálytalansága, amit lefújt a játékvezető, és máris hat Burnley-játékos ment oda hozzá, a bíró kétszer is határozottan jelezte, hogy nem ad sárgát. Arra gondoltam, hogy ha egy kérdéses szabálytalanság után is jelezni kell ezt mindenkinek a stadionban, akkor mi lesz, ha tényleg szabálytalankodik? Ha mindez nem történt volna, legalább a szünetig a pályán hagytam volna – elemezte a múlt hétvégi helyzetet Slot, hozzátéve, hogy a Burnley szurkolói is nyomást helyeztek a játékvezetőre.

Szoboszlai újra gólt ajándékoz Slotnak?

Arne Slot az Atlético Madrid elleni mérkőzés napján ünnepli a 47. születésnapját, s a Liverpool játékosai nyilván szeretnének jó játékkal és győzelemmel kedveskedni a holland szakvezetőnek.