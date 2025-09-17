Liverpool FCArne SlotKerkez MilosBLSzoboszlai Dominik

„Micsoda ostoba döntés”: a születésnapos Slot felfedte, hogy Kerkez kezd-e a BL-ben

A Liverpool az Atlético Madrid ellen kezdi a BL idei kiírását. Arne Slot vezetőedző ugyanúgy a születésnapján kezdi a szereplést, mint a tavalyi kiírásban, akkor a Liverpool többek között Szoboszlai Dominik góljával 3-1-re nyert az AC Milan ellen. Szoboszlai ezúttal is a Liverpool kezdőcsapatában kapott helyet, Kerkez Milos viszont nem. Ahogy azt sokan gondolták, a legutóbbi, Burnley elleni bajnokin az első félidőben lecserélt Kerkez helyére beszállt Andy Robertsont kezdeti majd Slot.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 19:53
Kerkez Milos a Liverpool színeiben szerepelhet először a BL-ben, az Atlético Madrid ellen azonban nem jelölte a kezdőcsapatba Arne Slot
Kerkez Milos a Liverpool színeiben szerepelhet először a BL-ben, az Atlético Madrid ellen azonban nem jelölte a kezdőcsapatba Arne Slot Fotó: AFP/Paul Ellis
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool tavaly megnyerte az átalakított BL-alapszakaszt, igaz, aztán az első kieséses párharcát elveszítette a későbbi győztes PSG ellen. Szoboszlai Dominik már akkor is a Liverpool játékosa volt, idén Kerkez Milos a Vörösök színeiben debütálhat a Bajnokok Ligájában. A születésnapos Arne Slot vezetőedző Atlético Madrid elleni kezdőcsapatába Kerkez nem került be, Szoboszlai viszont igen.

Arne Slot születésnapi meccs előtt áll, a Liverpool vezetőedzője az Atlético elleni BL-nyitány után is mosolyogna, Szoboszlai Dominik kezd, Kerkez Milos nem
Arne Slot születésnapi meccs előtt áll, a Liverpool vezetőedzője az Atlético elleni BL-nyitány után is mosolyogna, Szoboszlai Dominik kezd, Kerkez Milos nem (Fotó: AFP/Darren Staples)

Szoboszlai esetében ez egyáltalán nem meglepetés, viszont figyelemre méltó, hogy ott van a kezdőben Jeremie Frimpong is, azaz a magyar futballista visszatérhet a középpályára a jobbhátvéd pozícióból.

Kerkez Milosról sokan gondolták, hogy a Burnley elleni korai lecserélése után kiszorul majd a kezdőből, és Andy Robertson veszi át a helyét.

Kerkez az Atlético ellen debütálhat a BL-ben, de nem kezd

Arne Slot nem értett egyet azzal, hogy Robertson sokkal jobban játszott volna a Liverpool legutóbbi bajnokiján, mint Kerkez, a holland vezetőedző a BL-meccs előtt is megerősítette, hogy a biztonságot szem előtt tartva cserélte le a magyar védőt. Slotot arról kérdezték, hogy Kerkez megértette-e, miért kellett lejönnie már az első félidőben.

– Sosem lehet tudni. A csapatmegbeszélésen nem állt fel, hogy nem ért egyet velem,

de lehet, hogy otthon, amikor az édesapjával vagy a barátnőjével, barátaival beszél, azt mondja: »Micsoda ostoba döntés volt!« Mindenesetre nekem azt mondta, hogy érti miért hoztam le.

Volt egy vitatható szabálytalansága, amit lefújt a játékvezető, és máris hat Burnley-játékos ment oda hozzá, a bíró kétszer is határozottan jelezte, hogy nem ad sárgát. Arra gondoltam, hogy ha egy kérdéses szabálytalanság után is jelezni kell ezt mindenkinek a stadionban, akkor mi lesz, ha tényleg szabálytalankodik? Ha mindez nem történt volna, legalább a szünetig a pályán hagytam volna – elemezte a múlt hétvégi helyzetet Slot, hozzátéve, hogy a Burnley szurkolói is nyomást helyeztek a játékvezetőre.

Szoboszlai újra gólt ajándékoz Slotnak?

Arne Slot az Atlético Madrid elleni mérkőzés napján ünnepli a 47. születésnapját, s a Liverpool játékosai nyilván szeretnének jó játékkal és győzelemmel kedveskedni a holland szakvezetőnek.

Slot tavaly éppen a 46. születésnapján ült először BL-meccsen a Liverpool kispadján, akkor Szoboszlai Dominik is góllal lepte meg, a Liverpool pedig 3-1-re nyert az AC Milan ellen.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu