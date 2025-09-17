Olyan dologra készül Szoboszlai és Kerkez a BL-nyitányon, amiben még nem volt részük

Szoboszlai Dominik a BL előző idényében egy kivétellel a Liverpool összes mérkőzésén szerepelt. A PSV elleni utolsó csoportmeccsen nem került be az angol bajnokba a magyar válogatott csapatkapitánya. A kilenc találkozón 636 percet töltött a pályán, és egy gól és egy gólpassz került a középpályás neve mellé. Kerkez Milos az előző két idényben a Bournemouth játékosaként nem szerepelt a nemzetközi porondon, azt megelőzően az AZ Alkmaar színeiben a Konferencialigában edződött.

Első BL-meccsén léphet pályára Kerkez Milos (Fotó: Cody Froggatt/CSM/ZUMA Press Wire/NorthFoto)

Százados lesz Liverpoolban Szoboszlai Dominik

A magyar válogatott csapatkapitánya közelít a 100. mérkőzéséhez Liverpoolban: az Atlético Madrid elleni szerda esti Bajnokok Ligája-találkozón lehet a jubilálás. Szoboszlai Dominik 2023 nyarán szerződött Angliába, pályafutása legtöbb meccsét immár a Vörösöknél játszotta.

Ugyanis a Leipzignél 91-ig, a Red Bull Salzburgnál 83-ig, a Lieferingnél pedig 42-ig jutott. A 99 liverpooli meccsén 16 gólt szerzett és 15 gólpasszt osztott ki, a közelmúltban pedig jobbhátvédként állja meg a helyét.

BL-mumusa ellen léphet pályára Szoboszlai Dominik

A 35. mérkőzésére készül a Bajnokok Ligájában Szoboszlai Dominik. A Red Bull Salzburgnál (2019–21) 13, az RB Leipzignél (2021–23) 12, a Liverpoolnál (2024–25) pedig kilencedik alkalommal lépett pályára az elitsorozatban.

A Ripost is kiszúrta, hogy négy olyan klub van, amely ellen pályára lépett, de még nem tudott nyerni a BL-ben magyar középpályás: a jelenlegi csapata, a Liverpool (3-4 és 0-2), a Bayern München (2-6, 1-3), a Club Brugge (0-1) és a soron következő ellenfél az Atlético Madrid (2-3, 0-2). Ezeket a vereségeket mind salzburgiként szenvedte még el.

Hogyha Szoboszlai spanyol csapatok elleni BL-mérlegét nézzük: hat meccs, három győzelem, három vereség. A Simeone-csapat elleni két zakó mellett a Real Madrid okozott még keserűséget. A három sikerből kettő éppen a Real ellen jött össze, illetve egy a Gironával szemben.

Mondhatjuk, hogy szerda este történelmi tettre készül a Liverpoollal Szoboszlai, ugyanis első sikerét szeretné megszerezni az Atletico ellen.