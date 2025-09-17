Rendkívüli

Olyan dologra készül Szoboszlai és Kerkez a BL-nyitányon, amiben még nem volt részük

Olyan dologra készül Szoboszlai és Kerkez a BL-nyitányon, amiben még nem volt részük

Szerda este magyar idő szerint 21 órakor Liverpoolban is elrajtol a Bajnokok Ligája 2025/26-os idénye. A Vörösök az Atlético Madridot fogadják a nyitányon. Szoboszlai Dominiknak különleges lehet ez a mérkőzés, 100. alkalommal öltheti magára a Liverpool szerelését. Kerkez Milos először játszhat a BL-ben, ráadásul felnőttkarrierje során még sosem szerepelt spanyol csapat ellen. A magyar válogatott csapatkapitánya már többször is, utánajártunk eddigi mérlegének – arra bukkantunk, hogy a matracosok ellen még sosem volt része sikerben.

Tóth Norbert
2025. 09. 17. 11:11
Második BL-idénye lesz a Liverpoolban Szoboszlainak.
Mumusa ellen kezdhet a BL-ben Szoboszlai Dominik (Fotó: Jorge Horsted / News Images via ZUMA Press Wire / Northfoto)
Szoboszlai Dominik a BL előző idényében egy kivétellel a Liverpool összes mérkőzésén szerepelt. A PSV elleni utolsó csoportmeccsen nem került be az angol bajnokba a magyar válogatott csapatkapitánya. A kilenc találkozón 636 percet töltött a pályán, és egy gól és egy gólpassz került a középpályás neve mellé. Kerkez Milos az előző két idényben a Bournemouth játékosaként nem szerepelt a nemzetközi porondon, azt megelőzően az AZ Alkmaar színeiben a Konferencialigában edződött.

A BL-ben debütálhat Kerkez Milos.
Első BL-meccsén léphet pályára Kerkez Milos (Fotó: Cody Froggatt/CSM/ZUMA Press Wire/NorthFoto)

Százados lesz Liverpoolban Szoboszlai Dominik

A magyar válogatott csapatkapitánya közelít a 100. mérkőzéséhez Liverpoolban: az Atlético Madrid elleni szerda esti Bajnokok Ligája-találkozón lehet a jubilálás. Szoboszlai Dominik 2023 nyarán szerződött Angliába, pályafutása legtöbb meccsét immár a Vörösöknél játszotta.

Ugyanis a Leipzignél 91-ig, a Red Bull Salzburgnál 83-ig, a Lieferingnél pedig 42-ig jutott. A 99 liverpooli meccsén 16 gólt szerzett és 15 gólpasszt osztott ki, a közelmúltban pedig jobbhátvédként állja meg a helyét.

BL-mumusa ellen léphet pályára Szoboszlai Dominik

A 35. mérkőzésére készül a Bajnokok Ligájában Szoboszlai Dominik. A Red Bull Salzburgnál (2019–21) 13, az RB Leipzignél (2021–23) 12, a Liverpoolnál (2024–25) pedig kilencedik alkalommal lépett pályára az elitsorozatban.

A Ripost is kiszúrta, hogy négy olyan klub van, amely ellen pályára lépett, de még nem tudott nyerni a BL-ben magyar középpályás: a jelenlegi csapata, a Liverpool (3-4 és 0-2), a Bayern München (2-6, 1-3), a Club Brugge (0-1) és a soron következő ellenfél az Atlético Madrid (2-3, 0-2). Ezeket a vereségeket mind salzburgiként szenvedte még el.

Hogyha Szoboszlai spanyol csapatok elleni BL-mérlegét nézzük: hat meccs, három győzelem, három vereség. A Simeone-csapat elleni két zakó mellett a Real Madrid okozott még keserűséget. A három sikerből kettő éppen a Real ellen jött össze, illetve egy a Gironával szemben.

Mondhatjuk, hogy szerda este történelmi tettre készül a Liverpoollal Szoboszlai, ugyanis első sikerét szeretné megszerezni az Atletico ellen.

Kerkez Milos pályafutásában erre még nem volt példa

A magyar válogatott balhátvéd szerda este debütálhat a Bajnokok Ligájában. Ráadásul az Atlético Madrid személyében egy spanyol csapat ellen, ami azért érdekes, mert felnőttként sosem lépett még pályára spanyol ellenféllel szemben Kerkez Milos.

A magyar játékos korábban, még az Alkmaar csapatát erősítve a nemzetközi porondon 11 főtáblás, valamint 6 selejtezős meccsen szerepelt a Konferencialigában. Két gól és hat gólpassz szerepel Kerkez neve mellett az európai színtéren.

Itt találkozott angol, belga, olasz, ukrán, ciprusi, svájci, portugál, skót vagy éppen bosnyák ellenfelekkel is, de a spanyollal egyszer sem. Erre példa utánpótlásszinten volt, akkor épp az Atlético Madrid U19-es gárdája ellen – 2021 őszén előbb 1-1-es döntetlent játszott a matracosokkal, majd 3-0-ra kikapott az olasz AC Milan korosztályos csapatával.

 

