Szoboszlai megdöbbenhet azon, amit Carragher most állít róla

A címvédő Liverpool hibátlanul kezdte a Premier League új idényét, az első négy mérkőzésen szerzett tizenkét ponttal bizonyítva, hogy Arne Slot együttese idén is komoly erőt képvisel. Több játékos is kiemelkedően teljesít, de Jamie Carragher szerint van valaki, aki eddig messze a legnagyobb meglepetést okozta: Szoboszlai Dominik – írja cikkében a liverpooli Rousing The Kop.

A Liverpool játékosai – köztük Szoboszlai Dominik – jó hangulatban készültek az Atlético Madrid elleni mai BL-meccsre (Fotó: AFP)

A magyar válogatott csapatkapitánya az Anfielden eddig is kulcsszerepet játszott, ám az idei szezonban váratlan pozícióban, jobbhátvédként vált meghatározóvá. Conor Bradley, Jeremie Frimpong és Joe Gomez sérülése miatt Slot kényszerből helyezte a védelem jobb oldalára Szoboszlait, aki azonban gyorsan bizonyította sokoldalúságát.

– Ő az abszolút pozitív meglepetés – szögezte le Carragher a Sky Sports csatornán, és ezen honfitársunk megdöbbenhet a rengeteg, sokszor indokolatlan kritika után, amit már be kellett nyelnie a Pool korábbi legendájától. – Mindig is megosztotta a szurkolókat a középpályán betöltött szerepe miatt, de a jobbhátvéd pozíciója, még ha korai is ezt határozottan kimondani, nagyon passzol hozzá. Rengeteget fut fel és le, képes befelé húzódni, nagy pluszt ad a csapatnak – tette hozzá Carragher.

Így fest a Rousing The Kop cikkének eleje

Szoboszlai védekezésben és támadásban egyaránt hatékony: a passzai pontosak, a munkabírása kiemelkedő, és több alkalommal is döntő szerepet játszott abban, hogy a Liverpool meg tudta nyerni a meccsét. Mindez különösen értékes egy olyan időszakban, amikor Slot együttese a sok új érkező játékos miatt még nem állt teljesen össze – áll a liverpooli portál cikkében.

Szoboszlai Dominik ma az Atlético Madrid ellen visszakerülhet a középpályára

A Bajnokok Ligája nyitányán az Atlético Madrid ellen azonban könnyen lehet, hogy Szoboszlai visszakerül eredeti posztjára, a középpályára, mert már Bradley, Frimpong és Gomez is bevethető. A középpályán pedig a sérült Alexis Mac Allister kiesése miatt különösen nagy szükség lehet honfitársunk játékára.