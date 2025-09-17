Rendkívüli

Teli tárral – egykori helyettese szerint Ruszin-Szendi így jelent meg a Tisza-fórumon

LiverpoolJamie CarragherBajnokok LigájaAtlético MadridSzoboszlai Dominik

Szoboszlai megdöbbenhet azon, amit Carragher most állít róla

A Liverpool ma megkezdi a szereplését a labdarúgó Bajnokok Ligájában, Arne Slot együttese magyar idő szerint 21 órakor az Atlético Madridot fogadja. Mondhatjuk, hogy a találkozó előtt a Vörösök legendája, Jamie Carragher „megdöbbentő” kijelentést tett, mert a többnyire csak kritizáló, és Szoboszlai Dominiket különösen sokszor bíráló korábbi védő szerint a szezonban a magyar válogatott csapatkapitánya a legnagyobb pozitív meglepetés azáltal, hogy milyen kiválóan helytáll a jobbhátvéd posztján is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 10:30
Szoboszlai Dominik nagy dicséretet kapott (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A címvédő Liverpool hibátlanul kezdte a Premier League új idényét, az első négy mérkőzésen szerzett tizenkét ponttal bizonyítva, hogy Arne Slot együttese idén is komoly erőt képvisel. Több játékos is kiemelkedően teljesít, de Jamie Carragher szerint van valaki, aki eddig messze a legnagyobb meglepetést okozta: Szoboszlai Dominik írja cikkében a liverpooli Rousing The Kop.

A Liverpool játékosai – köztük Szoboszlai Dominik – jó hangulatban készültek az Atlético Madrid elleni mai BL-meccsr
A Liverpool játékosai – köztük Szoboszlai Dominik – jó hangulatban készültek az Atlético Madrid elleni mai BL-meccsre (Fotó: AFP)

A magyar válogatott csapatkapitánya az Anfielden eddig is kulcsszerepet játszott, ám az idei szezonban váratlan pozícióban, jobbhátvédként vált meghatározóvá. Conor Bradley, Jeremie Frimpong és Joe Gomez sérülése miatt Slot kényszerből helyezte a védelem jobb oldalára Szoboszlait, aki azonban gyorsan bizonyította sokoldalúságát.

– Ő az abszolút pozitív meglepetés – szögezte le Carragher a Sky Sports csatornán, és ezen honfitársunk megdöbbenhet a rengeteg, sokszor indokolatlan kritika után, amit már be kellett nyelnie a Pool korábbi legendájától. – Mindig is megosztotta a szurkolókat a középpályán betöltött szerepe miatt, de a jobbhátvéd pozíciója, még ha korai is ezt határozottan kimondani, nagyon passzol hozzá. Rengeteget fut fel és le, képes befelé húzódni, nagy pluszt ad a csapatnak – tette hozzá Carragher.

Így fest a Rousing The Kop cikkének eleje

Szoboszlai védekezésben és támadásban egyaránt hatékony: a passzai pontosak, a munkabírása kiemelkedő, és több alkalommal is döntő szerepet játszott abban, hogy a Liverpool meg tudta nyerni a meccsét. Mindez különösen értékes egy olyan időszakban, amikor Slot együttese a sok új érkező játékos miatt még nem állt teljesen össze – áll a liverpooli portál cikkében.

Szoboszlai Dominik ma az Atlético Madrid ellen visszakerülhet a középpályára

A Bajnokok Ligája nyitányán az Atlético Madrid ellen azonban könnyen lehet, hogy Szoboszlai visszakerül eredeti posztjára, a középpályára, mert már Bradley, Frimpong és Gomez is bevethető. A középpályán pedig a sérült Alexis Mac Allister kiesése miatt különösen nagy szükség lehet honfitársunk játékára. 

Akár így is felállhat ma este a Liverpool – Kerkez Milos nélkül, mert a Burnley elleni meccsen a balhátvédnek vasárnap nem volt jó napja:

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu