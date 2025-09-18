Rendkívüli

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

magyar válogatottVarga BarnabásTóth BarnaFIFA-világranglistaMarco Rossi

Megvan Varga Barnabás helyettese? Marco Rossinak üzent a csatár

Tóth Barna örülne, ha ő pótolhatná a sárga lapok miatt eltiltott Varga Barnabást az örmények elleni világbajnoki selejtezőn, ezért a következő három bajnoki mérkőzésen igyekszik olyan teljesítményt nyújtani, amivel meggyőzi Marco Rossi szövetségi kapitányt. A Paks magyar válogatott labdarúgója arról is beszélt, milyen érzés volt bekerülni a nemzeti együttesbe, amely visszacsúszott a FIFA-világranglistán a szeptemberi vb-selejtezők után.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 12:52
Tóth Barna (jobbra) szívesen pótolná Varga Barnabást az örmények ellen Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tolna vármegyei csapat harmincéves támadója az m4sport.hu-nak adott interjúban felidézte a Marco Rossi válogatottjában történt bemutatkozását, amely az írek elleni 2-2-es döntetlen alkalmával történt meg, és beszélt a nemzeti csapatnál szerzett tapasztalatairól, valamint arról is, hogy hogyan készül a Paks következő NB I-es összecsapásaira.

A Marco Rossi-vezette magyar válogatott három helyet rontott a világranglistán
A Marco Rossi-vezette magyar válogatott három helyet rontott a világranglistán (Fotó: Illyés Tibor/MTI Fotószerkesztőség)

– Tudtam, hogy nagyon különleges érzés lesz, nagyszerű közegbe érkeztem. Elsőre sok volt az újdonság, de nagyon élveztem. A hangulat változó, meccsfüggő is, de mindenki nyitott a másikra, bárkivel lehet néhány szót váltani, vagy inni egy kávét. Egyáltalán nincs klikkesedés – mesélt a telki edzőtáborban tapasztaltakról Tóth Barna, aki a 80. percben állt be Dublinban, de – mint emlékeztetett rá – a meccsnek abban a szakaszában már a védekezésen volt a hangsúly.

– Nem sikerült megtartanunk az előnyt, az utolsó pillanatokban buktuk el a három pontot. Sajnáltam, hogy a támadói vénám nem nagyon tudott előjönni, de az első a védekezés volt. Az írek nagyon nyomtak, érződött rajtuk, hogy komoly erőt képviselnek. Megtapasztaltam, milyen magas szinten vannak párharcokban, légi párharcokban, amelyek pont az erősségeim közé tartoznak.

Marco Rossinak bizonyítana, Varga Barnabás helyére pályázik

Tóth Barna hozzátette, a válogatottban is szeretné még megmutatni azokat az erényeit, amelyeket a Paksban már sikerült, így többek között a kapu elé érkezést és a taktikai fegyelmezettséget, illetve azt, hogy mire képes a pozíciós játékban.

A portugálok elleni hazai vb-selejtezőn ugyan nem játszott, de a támadó szerint a kispadról is nagyszerű élmény volt átélni a Puskás Aréna hangulatát.

– Melegíteni is csodás volt a magyar szurkolók előtt. A meccs közben folyamatosan próbáltam koncentráltan nézni a játékot, készítettem magam arra, hogy akár csak öt percre is beszálljak. Ebben a helyzetben kevésbé tudtam átadni magam az érzelmeknek, de a meccs előtt és a végén is hidegrázós volt a hangulat.

Tóth Barna a Paks következő három bajnoki mérkőzésére úgy készül, hogy azokon olyan teljesítményt nyújtson, amellyel meg tudja győzni Marco Rossit az újabb válogatott meghívó érdekében, s akár az eltiltott Varga Barnabást is szívesen pótolná az örmények elleni meccsen.

Nem tudom, hogyan sakkoznak, de nagyon örülnék, ha én pótolhatnám Varga Barnit. Nem tudom, más játékosokkal szokott-e egyeztetni (a kapitány), nagyon sűrű volt a program a végén, így erről a lehetőségről nem beszéltünk.  

Visszaesett a magyar válogatott a FIFA-világranglistán

A magyar válogatott három helyet rontva a 41. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, csütörtökön nyilvánosságra hozott világranglistáján, amelyet már az Európa-bajnok spanyolok vezetnek.

A FIFA honlapja alapján Marco Rossi szövetségi kapitány csapata azért esett vissza, mert a szeptemberi világbajnoki selejtezőkön előbb Írországban (61.) 2-2-es döntetlent játszott, majd a Puskás Arénában 3-2-re kikapott a Nemzetek Ligája-győztes, s a nemzetközi rangsorban az ötödik helyre előre lépő portugáloktól.

A magyarok soron következő vb-selejtezős ellenfele, Örményország két pozíciót javítva a 103., míg az eddig éllovas, vb-címvédő argentinok a harmadik helyre csúsztak vissza, ugyanis a spanyolok mellett a franciák is megelőzték őket.

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):

1. (2.) Spanyolország 1875,37 pont 
2. (3.) Franciaország 1870,92 
3. (1.) Argentína 1870,32 
4. (4.) Anglia 1820,44 
5. (6.) Portugália 1779,55 
6. (5.) Brazília 1761,6 
7. (7.) Hollandia 1754,17 
8. (8.) Belgium 1739,54 
9. (10.) Horvátország 1714,2 
10. (11.) Olaszország 1710,06 
...41. (38.) Magyarország 1492,18 
...61. (60.) Írország 1397,52 
...103. (105.) Örményország 1219,55 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekLengyel Tamás

Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert, Hernádi Judit is képbe került

Csépányi Balázs avatarja

Az RTL sztárja vészjósló dolgokat mondott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu