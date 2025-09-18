Megvan Varga Barnabás helyettese? Marco Rossinak üzent a csatár

A tolna vármegyei csapat harmincéves támadója az m4sport.hu-nak adott interjúban felidézte a Marco Rossi válogatottjában történt bemutatkozását, amely az írek elleni 2-2-es döntetlen alkalmával történt meg, és beszélt a nemzeti csapatnál szerzett tapasztalatairól, valamint arról is, hogy hogyan készül a Paks következő NB I-es összecsapásaira.

A Marco Rossi-vezette magyar válogatott három helyet rontott a világranglistán (Fotó: Illyés Tibor/MTI Fotószerkesztőség)

– Tudtam, hogy nagyon különleges érzés lesz, nagyszerű közegbe érkeztem. Elsőre sok volt az újdonság, de nagyon élveztem. A hangulat változó, meccsfüggő is, de mindenki nyitott a másikra, bárkivel lehet néhány szót váltani, vagy inni egy kávét. Egyáltalán nincs klikkesedés – mesélt a telki edzőtáborban tapasztaltakról Tóth Barna, aki a 80. percben állt be Dublinban, de – mint emlékeztetett rá – a meccsnek abban a szakaszában már a védekezésen volt a hangsúly.

– Nem sikerült megtartanunk az előnyt, az utolsó pillanatokban buktuk el a három pontot. Sajnáltam, hogy a támadói vénám nem nagyon tudott előjönni, de az első a védekezés volt. Az írek nagyon nyomtak, érződött rajtuk, hogy komoly erőt képviselnek. Megtapasztaltam, milyen magas szinten vannak párharcokban, légi párharcokban, amelyek pont az erősségeim közé tartoznak.

Marco Rossinak bizonyítana, Varga Barnabás helyére pályázik

Tóth Barna hozzátette, a válogatottban is szeretné még megmutatni azokat az erényeit, amelyeket a Paksban már sikerült, így többek között a kapu elé érkezést és a taktikai fegyelmezettséget, illetve azt, hogy mire képes a pozíciós játékban.

A portugálok elleni hazai vb-selejtezőn ugyan nem játszott, de a támadó szerint a kispadról is nagyszerű élmény volt átélni a Puskás Aréna hangulatát.

– Melegíteni is csodás volt a magyar szurkolók előtt. A meccs közben folyamatosan próbáltam koncentráltan nézni a játékot, készítettem magam arra, hogy akár csak öt percre is beszálljak. Ebben a helyzetben kevésbé tudtam átadni magam az érzelmeknek, de a meccs előtt és a végén is hidegrázós volt a hangulat.

Tóth Barna a Paks következő három bajnoki mérkőzésére úgy készül, hogy azokon olyan teljesítményt nyújtson, amellyel meg tudja győzni Marco Rossit az újabb válogatott meghívó érdekében, s akár az eltiltott Varga Barnabást is szívesen pótolná az örmények elleni meccsen.

Nem tudom, hogyan sakkoznak, de nagyon örülnék, ha én pótolhatnám Varga Barnit. Nem tudom, más játékosokkal szokott-e egyeztetni (a kapitány), nagyon sűrű volt a program a végén, így erről a lehetőségről nem beszéltünk.

Visszaesett a magyar válogatott a FIFA-világranglistán

A magyar válogatott három helyet rontva a 41. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, csütörtökön nyilvánosságra hozott világranglistáján, amelyet már az Európa-bajnok spanyolok vezetnek.