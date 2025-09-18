Elhunyt a váci aranycsapat válogatott legendája, Csank Jánost sokkolta a hír

Csank János az éjjel tudta meg, hogy korábbi meghatározó váci játékosa, Nagy Tibor szerda késő este szívinfarktust kapott, ami miatt előbb a váci kórházba szállították, onnan pedig a Honvédkórházba került, de az életét már nem sikerült megmenteni. A korábbi szövetségi kapitányt sokkolta Nagy Tibor halála, nehezen találta a szavakat, amikor lapunknak felvette a telefont ma délelőtt.

Nagy Tibor a váci bajnokcsapat legendája volt, a halála nagyon mélyen érintette Csank János volt szövetségi kapitányt Fotó: Mirkó István

– Én is csak most hallottam a hírt, éjszaka kaptam egy sms-t róla – árulta el Csank János. – Sajnos abból a váci aranycsapatból Füle Antal után ő ment el következőnek. Fájdalmas ezt elfogadni, Tibor csapatkapitány és válogatott is volt, meghatározó tagja volt a Vácnak, kivételes tudású játékos volt.

Nagy Tibor Újpesten nevelkedett, a katonai szolgálata után Gödön folytatta karrierjét, onnan került 1986-ban Vácra, ahol végül be is fejezte a pályafutását, és 352 NB I-es mérkőzésen lépett pályára. Csapatkapitánya volt az 1994-ben bajnoki címet szerző Vácnak, amelynek Csank János volt a sikeredzője.

Csank János: Az ő halála nagyon fájdalmasan érint

– Megmondom őszintén, hogy nagyon megérintett Tibor halála, hiszen még fiatalnak is mondhatom, 62-es születésű volt. Nehezen találom a szavakat… – folytatta Csank János. – Mostanában nem találkoztam vele, talán Füle temetésén láttam utoljára, elsodort egymástól az élet. Természetesen figyelemmel követtem, hogy feltűnt itt-ott csapatoknál, de az utóbbi időben nagy volt a csend körülötte.

Épp érdeklődni akartam felőle… Ha meghal valaki, az sosem könnyű, de az ő elvesztése nagyon fájdalmasan érint. Totális vezér volt, a nagy Vác nem létezett Nagy Tibor nélkül.

Nagy Tibor az 1994-es bajnoki címet megelőző két idényben ezüstérmes volt a Váccal, amelynek színeiben háromszor szerepelt a Magyar Kupa döntőjében is. Egy féléves indonéziai kitérőt követően 2000-ig játszott Vácon, majd a Fóton töltött két év után az akkor már harmadosztályú Vácnál fejezte be pályafutását 40 évesen, 2002-ben.

A középpályást és belső védőt is játszó Nagy Tibor a magyar válogatottban Mészöly Kálmán idejében, 1991 januárjában mutatkozott be és 17-szer lépett pályára a nemzeti csapatban, egy gólt szerzett, az az ukránok ellen 2-1-es győzelmet ért. Íme: