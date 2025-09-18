Elhunyt a váci aranycsapat válogatott legendája, Csank Jánost sokkolta a hír

Rendkívüli

Rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusznál, lefoglalták fegyverét, eljárást indítottak ellene

Szerda késő este elhuny Nagy Tibor, korábbi 17-szeres magyar válogatott labdarúgó, a Vác 1994-ben NB I-es bajnok aranycsapatának meghatározó játékosa és kapitánya. Egy héttel a 63. születésnapja előtt ment el a váci legenda, akinek a halála sokkolta egykori sikeredzőjét. Csank János lapunknak nyilatkozott Nagy Tiborról, a volt szövetségi kapitányt nagyon fájdalmasan érintette a szomorú hír.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 11:23
Elhunyt a Csank János-vezette váci bajnokcsapat kapitánya, Nagy Tibor
Elhunyt a Csank János-vezette váci bajnokcsapat kapitánya, Nagy Tibor Fotó: Mirkó István
Csank János az éjjel tudta meg, hogy korábbi meghatározó váci játékosa, Nagy Tibor szerda késő este szívinfarktust kapott, ami miatt előbb a váci kórházba szállították, onnan pedig a Honvédkórházba került, de az életét már nem sikerült megmenteni. A korábbi szövetségi kapitányt sokkolta Nagy Tibor halála, nehezen találta a szavakat, amikor lapunknak felvette a telefont ma délelőtt.

Nagy Tibor a váci bajnokcsapat legendája volt, a halála nagyon mélyen érintette Csank János volt szövetségi kapitányt
Nagy Tibor a váci bajnokcsapat legendája volt, a halála nagyon mélyen érintette Csank János volt szövetségi kapitányt Fotó: Mirkó István

– Én is csak most hallottam a hírt, éjszaka kaptam egy sms-t róla – árulta el Csank János. – Sajnos abból a váci aranycsapatból Füle Antal után ő ment el következőnek. Fájdalmas ezt elfogadni, Tibor csapatkapitány és válogatott is volt, meghatározó tagja volt a Vácnak, kivételes tudású játékos volt.

Nagy Tibor Újpesten nevelkedett, a katonai szolgálata után Gödön folytatta karrierjét, onnan került 1986-ban Vácra, ahol végül be is fejezte a pályafutását, és 352 NB I-es mérkőzésen lépett pályára. Csapatkapitánya volt az 1994-ben bajnoki címet szerző Vácnak, amelynek Csank János volt a sikeredzője.

Csank János: Az ő halála nagyon fájdalmasan érint

– Megmondom őszintén, hogy nagyon megérintett Tibor halála, hiszen még fiatalnak is mondhatom, 62-es születésű volt. Nehezen találom a szavakat… – folytatta Csank János. – Mostanában nem találkoztam vele, talán Füle temetésén láttam utoljára, elsodort egymástól az élet. Természetesen figyelemmel követtem, hogy feltűnt itt-ott csapatoknál, de az utóbbi időben nagy volt a csend körülötte.

Épp érdeklődni akartam felőle… Ha meghal valaki, az sosem könnyű, de az ő elvesztése nagyon fájdalmasan érint. Totális vezér volt, a nagy Vác nem létezett Nagy Tibor nélkül.

Nagy Tibor az 1994-es bajnoki címet megelőző két idényben ezüstérmes volt a Váccal, amelynek színeiben háromszor szerepelt a Magyar Kupa döntőjében is. Egy féléves indonéziai kitérőt követően 2000-ig játszott Vácon, majd a Fóton töltött két év után az akkor már harmadosztályú Vácnál fejezte be pályafutását 40 évesen, 2002-ben.

A középpályást és belső védőt is játszó Nagy Tibor a magyar válogatottban Mészöly Kálmán idejében, 1991 januárjában mutatkozott be és 17-szer lépett pályára a nemzeti csapatban, egy gólt szerzett, az az ukránok ellen 2-1-es győzelmet ért. Íme:

Edzőként is dolgozott Vácon, ahol igazi legendának számít. Legutóbb a Nógrád vármegyei I. osztályú Bánk csapatánál tevékenykedett.

A váci legenda, Nagy Tibor és a rejtély a Wikipédia-oldalán

Nagy Tibor 2022-ben adott nagyinterjút a Magyar Nemzetnek, amelyből az is kiderült, hogy valaki meghamisította a róla szóló Wikipédia-szócikket. Legalábbis az tévesen szerepel ott, hogy történelemtanári végzettsége volt.

– Gépipari technikumot végeztem, nem tanultam tanárnak. Nem tudom, ki tette bele az életrajzomba – tisztázta a dolgokat.

Nagy Tibor akkor elismerősen beszélt Csank Jánosról is, aki a váci időszaka után a magyar válogatott szövetségi kapitánya is volt:

– Nem is vitás, elsősorban Csank érdeme a váci sikerkorszak. Az ő mentalitása, alázatos hozzáállása meghatározta a csapatot. Ráadásul nagyon jól válogatta össze az embereket, a csapatszellem is kiváló volt. S nem igaz, hogy csak futottunk, rengeteget taktikáztunk, modern futballt játszott az akkori Vác. Nagyon korrekt volt a kapcsolatunk. Néhányszor megbüntetett, mert előtte sem hallgattam el a véleményemet, de pontosan tudom, hogy elsősorban neki köszönhetem, amit futballistaként elértem.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

