Bődületes bomba a Real Madrid meccsén, a szurkolók Puskás-díjat követelnek + videó

Eddig megállíthatatlanul robog a Real Madrid az idényben, az összes mérkőzését megnyerte, ötöt a bajnokságban, egyet a Bajnokok Ligájában húzott be – mindezt úgy, hogy két meccset is tíz emberrel fejezett be Xabi Alonso gárdája. A legutóbbi bajnokin például Dean Huijsent már a 32. percben kiállították, a blancók ennek ellenére is 2-1-re legyőzték a Real Sociedadot.

Éder Militaónak volt oka az ünneplésre, ő lőtte a Real Madrid első gólját (Fotó: AFP/Oscar Del Pozo)

Szombaton az Espanyol elleni találkozó következett. A kisebbik barcelonai gárda váratlanul jól kezdte az idényt. Azok után, hogy az előző idényt a tizennegyedik helyen zárták, most három győzelemmel és egy döntetlennel a harmadikon tanyáznak a katalánok, a másik madridi topcsapatot, az Atléticót már legyűrték.

Militao bombagóljával vezetett a Real Madrid

Az első húsz percben cserben csordogált a Real Madrid és az Espanyol összecsapása, aztán Éder Militao megunta a gurigázást, tolt egyet a labdán és nagyjából harminc méterről bődületes erejű lövést eresztett meg a kapura. Íme:

MILITAO WHAT THE HELL WHAT A GOAL pic.twitter.com/hiT6yQuW3F — WolfRMFC (@WolfRMFC) September 20, 2025

MILITAO WITH A ROCKET FROM WAY OUT 💥 pic.twitter.com/XwwqFJBsIP — ESPN FC (@ESPNFC) September 20, 2025

Erre megérte várni. Ezt a madridi szurkolók is így gondolták, akik a közösségi oldalakon már az idény góljának kiáltották ki a találatot, sőt, a Puskás-díjat is megszavaznák a brazil védőnek.

Kylian Mbappé is betalált

A folytatásban is a Real Madrid tartotta a labdát, ám az Espanyol hálóőrének, Marko Dmitrovicsnak továbbra sem akadt sok dolga, a félidő végéhez érve 1-1 volt a kaput eltalált lövések aránya. A szünet előtt még Kylian Mbappé előtt adódott nagy lehetőség, de a francia csatár közelről nem találta el a kaput.

Ha közelről nem megy, messziről kell próbálkozni – gondolhatta Mbappé, aki a térfélcsere után a tizenhatos vonaláról célzott, és a lövése a jobb alsóban kötött ki.

A folytatásban nem forgott veszélyben a Real Madrid győzelme, sőt, a házigazda növelhette volna az előnyét, ám Vinícius Júnior csak a kapufát találta el. Így maradt a 2-0, a királyi gárda öt forduló után is hibátlan teljesítménnyel vezet. Az Espanyol a veresége ellenére is maradt a harmadik helyen, legalábbis egyelőre.