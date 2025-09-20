Rendkívüli

Real Madridla ligaEspanyolKylian MbappéÉder Militao

Bődületes bomba a Real Madrid meccsén, a szurkolók Puskás-díjat követelnek + videó

A Real Madrid továbbra is legyőzhetetlen, szombaton az idényt szintén nagyszerűen kezdő Espanyol sem bírt Xabi Alonso csapatával. Éder Militao életerős bombával ugrasztotta talpra a Santiago Bernabéu közönségét, majd Kylian Mbappé állította be a 2-0-s végeredményt, így öt forduló után is hibátlan a Real Madrid a La Ligában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 18:12
Gólszerzők egymás közt: Kylian Mbappé és Éder Militao Fotó: AFP/Oscar Del Pozo
Eddig megállíthatatlanul robog a Real Madrid az idényben, az összes mérkőzését megnyerte, ötöt a bajnokságban, egyet a Bajnokok Ligájában húzott be – mindezt úgy, hogy két meccset is tíz emberrel fejezett be Xabi Alonso gárdája. A legutóbbi bajnokin például Dean Huijsent már a 32. percben kiállították, a blancók ennek ellenére is 2-1-re legyőzték a Real Sociedadot.

Éder Militaónak volt oka az ünneplésre, ő lőtte a Real Madrid első gólját
Éder Militaónak volt oka az ünneplésre, ő lőtte a Real Madrid első gólját (Fotó: AFP/Oscar Del Pozo)

Szombaton az Espanyol elleni találkozó következett. A kisebbik barcelonai gárda váratlanul jól kezdte az idényt. Azok után, hogy az előző idényt a tizennegyedik helyen zárták, most három győzelemmel és egy döntetlennel a harmadikon tanyáznak a katalánok, a másik madridi topcsapatot, az Atléticót már legyűrték.

Militao bombagóljával vezetett a Real Madrid

Az első húsz percben cserben csordogált a Real Madrid és az Espanyol összecsapása, aztán Éder Militao megunta a gurigázást, tolt egyet a labdán és nagyjából harminc méterről bődületes erejű lövést eresztett meg a kapura. Íme:

Erre megérte várni. Ezt a madridi szurkolók is így gondolták, akik a közösségi oldalakon már az idény góljának kiáltották ki a találatot, sőt, a Puskás-díjat is megszavaznák a brazil védőnek.

Kylian Mbappé is betalált

A folytatásban is a Real Madrid tartotta a labdát, ám az Espanyol hálóőrének, Marko Dmitrovicsnak továbbra sem akadt sok dolga, a félidő végéhez érve 1-1 volt a kaput eltalált lövések aránya. A szünet előtt még Kylian Mbappé előtt adódott nagy lehetőség, de a francia csatár közelről nem találta el a kaput.

Ha közelről nem megy, messziről kell próbálkozni – gondolhatta Mbappé, aki a térfélcsere után a tizenhatos vonaláról célzott, és a lövése a jobb alsóban kötött ki.

A folytatásban nem forgott veszélyben a Real Madrid győzelme, sőt, a házigazda növelhette volna az előnyét, ám Vinícius Júnior csak a kapufát találta el. Így maradt a 2-0, a királyi gárda öt forduló után is hibátlan teljesítménnyel vezet. Az Espanyol a veresége ellenére is maradt a harmadik helyen, legalábbis egyelőre.

La Liga, 5. forduló

péntek

  • Real Betis–Real Sociedad 3-1 (1-1)

szombat

  • Girona–Levante 0-4 (0-1)
  • Real Madrid–Espanyol 2-0 (1-0)
  • Alavés–Sevilla 18.30
  • Villarreal–Osasuna 18.30
  • Valencia–Athletic Bilbao 21.00

vasárnap

  • Rayo Vallecano–Celta Vigo 14.00
  • Real Mallorca–Atlético Madrid 16.15
  • Elche–Real Oviedo 18.30
  • FC Barcelona–Getafe 21.00

 

 

