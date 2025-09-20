Bődületes bomba a Real Madrid meccsén, a szurkolók Puskás-díjat követelnek + videó

Eddig megállíthatatlanul robog a Real Madrid az idényben, az összes mérkőzését megnyerte, ötöt a bajnokságban, egyet a Bajnokok Ligájában húzott be – mindezt úgy, hogy két meccset is tíz emberrel fejezett be Xabi Alonso gárdája. A legutóbbi bajnokin például Dean Huijsent már a 32. percben kiállították, a blancók ennek ellenére is 2-1-re legyőzték a Real Sociedadot.
Szombaton az Espanyol elleni találkozó következett. A kisebbik barcelonai gárda váratlanul jól kezdte az idényt. Azok után, hogy az előző idényt a tizennegyedik helyen zárták, most három győzelemmel és egy döntetlennel a harmadikon tanyáznak a katalánok, a másik madridi topcsapatot, az Atléticót már legyűrték.
Militao bombagóljával vezetett a Real Madrid
Az első húsz percben cserben csordogált a Real Madrid és az Espanyol összecsapása, aztán Éder Militao megunta a gurigázást, tolt egyet a labdán és nagyjából harminc méterről bődületes erejű lövést eresztett meg a kapura. Íme:
Erre megérte várni. Ezt a madridi szurkolók is így gondolták, akik a közösségi oldalakon már az idény góljának kiáltották ki a találatot, sőt, a Puskás-díjat is megszavaznák a brazil védőnek.
Kylian Mbappé is betalált
A folytatásban is a Real Madrid tartotta a labdát, ám az Espanyol hálóőrének, Marko Dmitrovicsnak továbbra sem akadt sok dolga, a félidő végéhez érve 1-1 volt a kaput eltalált lövések aránya. A szünet előtt még Kylian Mbappé előtt adódott nagy lehetőség, de a francia csatár közelről nem találta el a kaput.
Ha közelről nem megy, messziről kell próbálkozni – gondolhatta Mbappé, aki a térfélcsere után a tizenhatos vonaláról célzott, és a lövése a jobb alsóban kötött ki.
A folytatásban nem forgott veszélyben a Real Madrid győzelme, sőt, a házigazda növelhette volna az előnyét, ám Vinícius Júnior csak a kapufát találta el. Így maradt a 2-0, a királyi gárda öt forduló után is hibátlan teljesítménnyel vezet. Az Espanyol a veresége ellenére is maradt a harmadik helyen, legalábbis egyelőre.
La Liga, 5. forduló
péntek
szombat
vasárnap