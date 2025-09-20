Jöhet a történelmi ringháború? Crawford akár Bivoltól is elveheti a félnehézsúlyú vb-öveit

Megtörtént az, ami a profi boksz történetében még soha. Az amerikai Terence Crawford (42-0, 31 KO) egészen simán legyőzte Saul Canelo Alvarezt (63-3-2, 39 KO), és a sportág első olyan bunyósa lett, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerzett, ráadásul már az ötödik súlycsoportban lett világbajnok. A 37 éves amerikai bebizonyította, tényleg ő jelenleg a világ legjobb profi ökölvívója, bár a pályáját korábban egyengető Bob Arum a secondsout.com portálon odaszúrt egyet neki, miután a világ legjobbjának azt a Naoya Inouet (31-0, 27 KO) nevezte meg, aki vasárnap védte meg a kispehelysúlyú vitathatatlan bajnoki címét.

Crawford újra történelmet írhat, meglehet a hatodik súlycsoport vb-címe is (Fotó: BBC)

Crawford félelmetes mutatói az amerikai nagyságát igazolják

Crawford azonban nemcsak a vitathatatlan bajnoki címekben rekorder, hiszen 2014 óta mondhatja magát világbajnoknak, az elsőt még könnyűsúlyban szerezte Ricky Burns (45-8-1, 17 KO) ellen, míg vasárnap hajnalban már nagyközépsúlyban lett valamennyi nagy szervezet – WBA, WBC, WBO és IBF – bajnoka. Utoljára 18 évvel ezelőtt (!), 2007-ben hagyta el vesztesen a ringet, miután a pekingi olimpián való szereplésért küzdve kikapott attól a Szamán Alitól, aki a profik között később szép karriert futott be (27-3, 14 KO).

Crawford amatőr statisztikája:

70 hivatalos meccs

58 győzelem

12 vereség

Crawford profi statisztikája:

42 meccs

42 győzelem

31 KO

öt súlycsoportban vb-cím, három súlycsoportban – kisváltósúlyban, váltósúlyban és nagyközépsúlyban – vitathatatlan bajnoki cím.

Egyre-másra jönnek az új kihívások

Egyedül a középsúly hiányzik a Crawford által meghódított súlycsoportokból, ugyanis, hogy Canelo ellen ringbe léphessen, egyszerre két súlycsoportot lépett fel. Nos, ha a rövidesen 38. születésnapját ünneplő amerikai is úgy akarja, akkor akár az eddig kihagyott középsúlyt is meghódíthatja, ugyanis a súlycsoport legjobbja, a kazah Janibek Alimkhanuly (17-0, 12 KO) a közösségi oldalán jelezte, kész összecsapni Crawforddal.

Ám az igazi csemege az lenne, ha Crawford ismét feljebb lépne egyet, és megmérkőzne a félnehézsúy vitathatatlan bajnokával, Dmitrij Bivollal (24-1, 12 KO).

Kettejük karrierje abban hasonlít, hogy az orosz bunyós is simán kipontozta Canelót 2022. május 7-én – mindhárom pontozó 115-113-ra Bivolt látta jobbnak –, valamint sokan azt tartják, hogy ők ketten a sportág legnagyobb művészei a ringben.