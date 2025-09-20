CrawfordBivolvitathatatlan bajnoktörténelemprofi boksz

Jöhet a történelmi ringháború? Crawford akár Bivoltól is elveheti a félnehézsúlyú vb-öveit

Alig ért véget a Saul Canelo Alvarez elleni csúcsmeccse és lett a profi ökölvívás első olyan harcosa, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnok lett, a 37 éves amerikai ringművész előtt máris egy újabb történelmi lehetőség vetődött fel. Ugyanis Terence Crawford újabb súlycsoportot lépve összecsaphatna a félnehézsúly vitathatatlan bajnokával, Dmitrij Bivollal. Ha ezt megcsinálná és nyerne, újra történelmet írna a sportágban.

Molnár László
2025. 09. 20. 9:03
Crawford és Bivol összecsapása szenzáció lenne a profi boksz számára Forrás: Ring Magazine
Megtörtént az, ami a profi boksz történetében még soha. Az amerikai Terence Crawford (42-0, 31 KO) egészen simán legyőzte Saul Canelo Alvarezt (63-3-2, 39 KO), és a sportág első olyan bunyósa lett, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerzett, ráadásul már az ötödik súlycsoportban lett világbajnok. A 37 éves amerikai bebizonyította, tényleg ő jelenleg a világ legjobb profi ökölvívója, bár a pályáját korábban egyengető Bob Arum a secondsout.com portálon odaszúrt egyet neki, miután a világ legjobbjának azt a Naoya Inouet (31-0, 27 KO) nevezte meg, aki vasárnap védte meg a kispehelysúlyú vitathatatlan bajnoki címét. 

Crawford újra történelmet írhat, meglehet a hatodik súlycsoport vb-címe is
Crawford újra történelmet írhat, meglehet a hatodik súlycsoport vb-címe is (Fotó: BBC)

Crawford félelmetes mutatói az amerikai nagyságát igazolják

Crawford azonban nemcsak a vitathatatlan bajnoki címekben rekorder, hiszen 2014 óta mondhatja magát világbajnoknak, az elsőt még könnyűsúlyban szerezte Ricky Burns (45-8-1, 17 KO) ellen, míg vasárnap hajnalban már nagyközépsúlyban lett valamennyi nagy szervezet – WBA, WBC, WBO és IBF – bajnoka. Utoljára 18 évvel ezelőtt (!), 2007-ben hagyta el vesztesen a ringet, miután a pekingi olimpián való szereplésért küzdve kikapott attól a Szamán Alitól, aki a profik között később szép karriert futott be (27-3, 14 KO).

Crawford amatőr statisztikája:

  • 70 hivatalos meccs
  • 58 győzelem
  • 12 vereség

Crawford profi statisztikája:

  • 42 meccs
  • 42 győzelem
  • 31 KO
  • öt súlycsoportban vb-cím, három súlycsoportban – kisváltósúlyban, váltósúlyban és nagyközépsúlyban – vitathatatlan bajnoki cím.

Egyre-másra jönnek az új kihívások

Egyedül a középsúly hiányzik a Crawford által meghódított súlycsoportokból, ugyanis, hogy Canelo ellen ringbe léphessen, egyszerre két súlycsoportot lépett fel. Nos, ha a rövidesen 38. születésnapját ünneplő amerikai is úgy akarja, akkor akár az eddig kihagyott középsúlyt is meghódíthatja, ugyanis a súlycsoport legjobbja, a kazah Janibek Alimkhanuly (17-0, 12 KO) a közösségi oldalán jelezte, kész összecsapni Crawforddal.

Ám az igazi csemege az lenne, ha Crawford ismét feljebb lépne egyet, és megmérkőzne a félnehézsúy vitathatatlan bajnokával, Dmitrij Bivollal (24-1, 12 KO). 

Kettejük karrierje abban hasonlít, hogy az orosz bunyós is simán kipontozta Canelót 2022. május 7-én – mindhárom pontozó 115-113-ra Bivolt látta jobbnak –, valamint sokan azt tartják, hogy ők ketten a sportág legnagyobb művészei a ringben.

Bivol már sok lenne Crawfordnak – mondja egy bunyós, aki mindkettővel bokszolt

A szakemberek szerint Crawford nem is két, hanem valójában három súlycsoportot ugrott azért, hogy Canelo ellen történelmet írjon, ugyanis nagyváltósúlyban mindössze egy címmeccset vívott, amikor megszerezte a WBA világbajnoki övét Israil Madrimov (10-2-1, 7 KO) ellen. Azt, hogy azonnal még feljebb lépjen a félnehézsúlyba, pont az üzbég bokszoló tartja kizártnak. Hogy miért mérvadó a véleménye? Nos, a secondsout.com portál megírta, hogy a 30 éves Madrimov az egyik olyan bunyós, aki mindkét vitathatatlan bajnok ellen bokszolt már. Crawford címmeccsen pontozta ki, míg Bivolnak több esetben is edzőpartnere volt.

Bivol amatőr statisztikája

  • 283 meccs
  • 268 győzelem
  • 15 vereség

Bivol profi statisztikája

  • 25 meccs
  • 24 győzelem
  • 1 vereség
  • 12 KO
  • a félnehézsúly vitathatatlan bajnoka

– Már Canelo is megérezte Bivol ellen, milyen is az igazi félnehézsúlyú bunyós ellen ringbe lépni. Crawford pedig még nála s nagyobb kockázatot vállalna egy ilyen összecsapással. 

Egyszerűen túl sok lenne, ha Terence feljebb akarna lépni félnehézbe. Túl nagy a súlykülönbség, ráadásul mindkettőjük stílusa hasonló. Ezért nem lehet Bivol ellen úgy harcolni, úgy visszavágni neki, mint Canelo ellen.

Bivolnak briliáns amatőr stílusa van, minden taktikai elem a repertoárjában van – mondta Madrimov, aki egyetért azzal, ha újabb súlycsoportot akar meghódítani az amerikai,az a középsúly legyen.

A Crawford–Madrimov címmeccs összefoglalója:

