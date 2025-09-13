Xabi Alonso hiába pörölt, nehéz helyzetbe került a Real Madrid

A Real Madridnak általában nem szokott túl sok gondot okozni a Real Sociedad, és a szombati bajnoki kezdetén semmi sem utalt semmi arra, hogy most más lenne a helyzet. Arda Güler a 2. percben góllal nyitotta a mérkőzést, de ezt még megúszták a hazaiak, les miatt visszavonták a találatot. Nem kellett azonban sokáig várni a következőre, tíz perccel később Kylian Mbappé csapott le egy elrontott passzra, aztán a tizenhatos vonaláról vette be a Sociedad kapuját.

Kylian Mbappé góllal járult hozzá a Real Madrid sikeréhez. Fotó: AFP/Ander Gillenea

Emberhátrányba került a Real Madrid

A Real Madrid vezetőedzőjének kedve szerint alakult tehát a mérkőzés, a 32. percben viszont Jesús Gil Manzano játékvezetőnek sikerült elrontania Xabi Alonso kedvét. Lerántás miatt ugyanis kiállította Dean Huijsent, aki hiába jelezte, hogy nem utolsó emberként szabálytalankodott, a játékvezetőt nem sikerült meggyőznie, felmutatta a piros lapot, amelyet aztán a VAR is jóváhagyott. Xabi Alonso pedig nem akart hinni a szemének.

Xabi Alonso can’t believe it, what a disgrace.



pic.twitter.com/2QKo8Z6Hz2 — TC (@totalcristiano) September 13, 2025

De a csapatot látszólag nem zavarta meg, hogy megfogyatkozott, olyannyira nem, hogy a szünet előtt Mbappé remek csele után Gülernél talált gazdára a labda, aki közelről bal külsővel immáron érvényes gólt is szerzett.

Dani Carvajal kezezése után nagy esélyt kaptak a hazaiak a szépítésre, Mikel Oyarzabal élt is vele, belőtte a büntetőt. A folytatásban a Real Sociedad a nagy mezőnyfölényét nem tudta gólra váltani, így 2-1-re elbukta a mérkőzést, és nem tudott elmozdulni a kiesőzóna határól. A Real Madrid sem mozdult el a helyéről, az élről, négy forduló után is őrzi makulátlan mérlegét a La Ligában. Xabi Alonso azért a győzelem ellenére is megmondta a magáét a játékvezetőnek.