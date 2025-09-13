Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Márki-Zay Péter és a tiszások uszító akciója miatt

Real Madridla ligaReal Sociedad

Xabi Alonso hiába pörölt, nehéz helyzetbe került a Real Madrid

Már a szombati mérkőzés korai szakaszában megszerezte a vezetést a királyi gárda a Real Sociedad otthonában, aztán viszont meg kellett dolgoznia a három pontért a La Liga 4. fordulójában. Többek között azért is, mert egy órát emberhátrányban játszott végig a 2-1-es Real Madrid-győzelemmel véget ért meccsen.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 19:05
A Real Madrid edzője, Xabi Alonso nem értette a játékvezető döntését Fotó: AFP/Ander Gillenea
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Real Madridnak általában nem szokott túl sok gondot okozni a Real Sociedad, és a szombati bajnoki kezdetén semmi sem utalt semmi arra, hogy most más lenne a helyzet. Arda Güler a 2. percben góllal nyitotta a mérkőzést, de ezt még megúszták a hazaiak, les miatt visszavonták a találatot. Nem kellett azonban sokáig várni a következőre, tíz perccel később Kylian Mbappé csapott le egy elrontott passzra, aztán a tizenhatos vonaláról vette be a Sociedad kapuját.

Kylian Mbappé góllal járult hozzá a Real Madrid sikeréhez
Kylian Mbappé góllal járult hozzá a Real Madrid sikeréhez. Fotó: AFP/Ander Gillenea

Emberhátrányba került a Real Madrid

A Real Madrid vezetőedzőjének kedve szerint alakult tehát a mérkőzés, a 32. percben viszont Jesús Gil Manzano játékvezetőnek sikerült elrontania Xabi Alonso kedvét. Lerántás miatt ugyanis kiállította Dean Huijsent, aki hiába jelezte, hogy nem utolsó emberként szabálytalankodott, a játékvezetőt nem sikerült meggyőznie, felmutatta a piros lapot, amelyet aztán a VAR is jóváhagyott. Xabi Alonso pedig nem akart hinni a szemének.

De a csapatot látszólag nem zavarta meg, hogy megfogyatkozott, olyannyira nem, hogy a szünet előtt Mbappé remek csele után Gülernél talált gazdára a labda, aki közelről bal külsővel immáron érvényes gólt is szerzett. 

Dani Carvajal kezezése után nagy esélyt kaptak a hazaiak a szépítésre, Mikel Oyarzabal élt is vele, belőtte a büntetőt. A folytatásban a Real Sociedad a nagy mezőnyfölényét nem tudta gólra váltani, így 2-1-re elbukta a mérkőzést, és nem tudott elmozdulni a kiesőzóna határól. A Real Madrid sem mozdult el a helyéről, az élről, négy forduló után is őrzi makulátlan mérlegét a La Ligában. Xabi Alonso azért a győzelem ellenére is megmondta a magáét a játékvezetőnek.

La Liga, 4. forduló

péntek:

  • Sevilla–Elche 2-2 (1-0)

szombat:

  • Getafe–Real Oviedo 2-0 (2-0)
  • Real Sociedad–Real Madrid 1-2 (0-2)
  • Athletic Bilbao–Alavés 18.30
  • Atlético Madrid–Villarreal 21.00

vasárnap:

  • Celta Vigo–Girona 14.00
  • Levante–Real Betis 16.15
  • Osasuna–Rayo Vallecano 18.30
  • FC Barcelona–Valencia 21.00

hétfő:

  • Espanyol–Real Mallorca 21.00

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Bánó Attila avatarja

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu