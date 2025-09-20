vbVenyercsán BenceSpiller Tizianagyaloglás

A célba érkezés volt a fő magyar cél az atlétikai világbajnokságon

A tokiói atlétikai világbajnokságon a 20 kilométeres gyaloglást a férfiaknál a brazil Caio Bonfim, a nőnél a spanyol María Pérez nyerte meg. Ami a magyar indulókat illeti, Venyercsán Bence a 32. helyen zárt, Spiller Tiziana a 36. helyen végzett. Ezzel a magyar küldöttség számára véget ért a világbajnokság, amelyet a kalapácsvető Halász Bence révén egy bronzéremmel zárt.

2025. 09. 20.
Spiller Tiziana
Az atlétikai vb-n a férfiak 20 kilométeres gyaloglásában négy kilométerrel a vége előtt kétszeres vb-győztes Jamanisi Tosikazu vezetett, a második helyen haladó spanyol Paul McGrathot is kezdte leszakítani, ekkor azonban megkapta harmadik figyelmeztetését, amiért két percre ki kellett állnia. Ezzel a hazai aranyálmok szertefoszlottak, elöl pedig a spanyol haladt a győzelem felé, s még másfél kilométerrel a cél előtt is úgy tűnt, ő ünnepelhet majd a végén. A mögötte haladó kínai Vang Csao-csao és a brazil Caio Bonfim azonban jobban bírta a végét nála. Különösen a dél-amerikaiban maradt rengeteg tartalék a hajrára és végül minden vetélytársát megelőzve, 1:18:35 órás idővel megszerezte karrierje első világbajnoki címét, a kínai és spanyol riválisa előtt. A 34 éves Bonfim egy hete második lett 35 kilométeren, míg a tavalyi olimpián szintén ezüstöt nyert 20 kilométeren.

Venyercsán Bence a tokiói atlétikai vb-n
Venyercsán Bence a tokiói atlétikai vb-n (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Venyercsán Bence verseny háromnegyedében a mezőny hátsó részében gyalogolt, azt követően viszont ritmust váltott és sorra előzte meg riválisait, végül pedig 1:23:06 órás eredménnyel a 32. helyen zárt.

Az elején óvatosabb iramban kezdtem, és igyekeztem rátalálni a megfelelő tempóra és ez viszonylag hamar sikerült is. Az utolsó öt-hat kilométeren mentem nagyobb tempót, mert éreztem, hogy van még bennem. És ebben a szakaszban előztem többeket. Azt gondolom, a 32. hely reális és megmutatja, hogy most hol vagyok ebben a mezőnyben 

 – nyilatkozta Venyercsán Bence. 

A magyar csapat számára véget ért az atlétikai vb

A nőknél a spanyol María Pérez diadalmaskodott, így a 35 kilométerhez hasonlóan megvédte címét. A 15. kilométer végén az élbolyból a táv olimpiai ötödikje, a mexikói Alegna González ritmust váltott, amit csak Pérez bírt el, majd nem sokkal később ő indult meg, ez pedig eldöntötte az aranyérem sorsát. A mezőny egyetlen magyar indulója, Spiller Tiziana karrierje első felnőtt világversenyén kiegyensúlyozott versenyt produkált. A verseny első harmadában a 40. hely környékén gyalogolt, a táv második felében pedig néhány helyet javítani tudott és végül a 36. pozícióban ért célba.

– Abszolút elégedett vagyok, mert nagyon egyenletes versenyt tudtam gyalogolni, ilyenre korábbról nem is nagyon emlékszem. Szinte egyforma volt az első és a második tíz kilométer – mondta az MTI-nek a 21 éves atléta.

A BHSE sportolója a nyári U23-as Európa-bajnokságon 10 kilométeren a hetedik, az egyetemi világjátékokon pedig 20 kilométeren a 11. helyen végzett. Utóbbin pedig 1:33:18 órás egyéni csúcsot gyalogolt, amitől most bő két perccel elmaradt, ám így sincs benne hiányérzet.

– A fő célom elsősorban az volt, hogy beérjek a célba, és, hogy a végén azt érezzem, kiadtam magamból azt, ami bennem volt. Örülök, hogy ez sikerült – mondta el versenyzőnk.

Ezzel a magyar küldöttség számára véget ért a világbajnokság, melyet a kalapácsvető Halász Bence révén egy bronzéremmel zárt.
 

Eredmények:

férfi 20 km gyaloglás: 1. Caio Bonfim (Brazília) 1:18:35 óra, 2. Vang Csao-csao (Kína) 1:18:43, 3. Paul McGrath (Spanyolország) 1:18:45, …32. Venyercsán Bence 1:23:06

női 20 km gyaloglás: 1. María Pérez (Spanyolország) 1:25:54 óra, 2. Alegna González (Mexikó) 1:26:06, 3. Fudzsii Nanako (Japán) 1:26:18, …36. Spiller Tiziana 1:35:32


 

