A célba érkezés volt a fő magyar cél az atlétikai világbajnokságon

Az atlétikai vb-n a férfiak 20 kilométeres gyaloglásában négy kilométerrel a vége előtt kétszeres vb-győztes Jamanisi Tosikazu vezetett, a második helyen haladó spanyol Paul McGrathot is kezdte leszakítani, ekkor azonban megkapta harmadik figyelmeztetését, amiért két percre ki kellett állnia. Ezzel a hazai aranyálmok szertefoszlottak, elöl pedig a spanyol haladt a győzelem felé, s még másfél kilométerrel a cél előtt is úgy tűnt, ő ünnepelhet majd a végén. A mögötte haladó kínai Vang Csao-csao és a brazil Caio Bonfim azonban jobban bírta a végét nála. Különösen a dél-amerikaiban maradt rengeteg tartalék a hajrára és végül minden vetélytársát megelőzve, 1:18:35 órás idővel megszerezte karrierje első világbajnoki címét, a kínai és spanyol riválisa előtt. A 34 éves Bonfim egy hete második lett 35 kilométeren, míg a tavalyi olimpián szintén ezüstöt nyert 20 kilométeren.

Venyercsán Bence a tokiói atlétikai vb-n (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Venyercsán Bence verseny háromnegyedében a mezőny hátsó részében gyalogolt, azt követően viszont ritmust váltott és sorra előzte meg riválisait, végül pedig 1:23:06 órás eredménnyel a 32. helyen zárt.

Az elején óvatosabb iramban kezdtem, és igyekeztem rátalálni a megfelelő tempóra és ez viszonylag hamar sikerült is. Az utolsó öt-hat kilométeren mentem nagyobb tempót, mert éreztem, hogy van még bennem. És ebben a szakaszban előztem többeket. Azt gondolom, a 32. hely reális és megmutatja, hogy most hol vagyok ebben a mezőnyben

– nyilatkozta Venyercsán Bence.

A magyar csapat számára véget ért az atlétikai vb

A nőknél a spanyol María Pérez diadalmaskodott, így a 35 kilométerhez hasonlóan megvédte címét. A 15. kilométer végén az élbolyból a táv olimpiai ötödikje, a mexikói Alegna González ritmust váltott, amit csak Pérez bírt el, majd nem sokkal később ő indult meg, ez pedig eldöntötte az aranyérem sorsát. A mezőny egyetlen magyar indulója, Spiller Tiziana karrierje első felnőtt világversenyén kiegyensúlyozott versenyt produkált. A verseny első harmadában a 40. hely környékén gyalogolt, a táv második felében pedig néhány helyet javítani tudott és végül a 36. pozícióban ért célba.