Egy magyar atlétanő világbajnok lehet szombaton, de nem magyar színekben

A tokiói atlétikai vb hetedik versenynapja lett az első, amelyen magyar versenyző nem volt érdekelt, ugyanakkor a szerbiai Világos Adriana révén volt magyar nemzetiségű versenyző. A kétszeres U20-as világbajnok, kétszeres felnőtt Európa-bajnoki ezüstérmes 21 éves dobó a világ idei második legjobb eredményével, 67,22 méterrel, azaz a szám egyik esélyeseként érkezett a japán fővárosba. A selejtező szintet 62,50 méterben állapították meg, Világos Adriána első két dobása 61,22 és 61,11 lett, harmadikra viszont 66,06-ot dobott. Ezzel az első csoport legjobb eredményével biztosította helyét a szombat esti döntőben.

Világos Adriana aranyesélyes (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség)

Világos Adriana: Kicsit stresszesebb lett

– Kicsit stresszesebb lett, mint amire számítottam, vagy mint, amiben bíztam, de örülök, hogy sikerült – nyilatkozott az MTI-nek. – Elég rossz emlékeim vannak a selejtezőkről és tényleg nehéz volt, de abban bízom, hogy ezzel az utolsó dobással kijött belőlem a stressz, és remélem, ez önbizalmat ad holnapra.

Világos elárulta, hogy a feszültséget nem csökkentette benne a nyitódobása, mert azzal ugyan ebben a csoportban ötödik lett volna, de tudta, hogy a mezőny második felében sokan vannak, aki 61 méter feletti eredményre képesek. Így pedig mindenképpen kellett egy jó kísérlet.

– Az utolsó dobásnál azt éreztem, hogy most mindent vagy semmit. Szerencsére jól sikerült, és nagyon boldog vagyok, hogy megvan a döntő – tette hozzá.

Később kiderült, hogy Világos Adriána az első helyen került be a döntőbe. Idén csak az osztrák Victoria Hudson dobott nagyobbat nála, 67,76-ot, aki a selejtezőben 62,85-at ért el, és ezt csak a harmadik kísérletére, mert az első két dobása csupán 58,81 és 59,07 volt. Világos Adriána mögött a selejtezőt az ausztrál Mackenzie Little zárta a második helyen, 65,54-gyel. A döntőben azonban mindeni tiszta lappal indul.

A pénteki döntők eredményei:

férfi 200 m (1,4 méter/másodperces hátszél): 1. Noah Lyles (Egyesült Államok) 19,52 másodperc, 2. Kenneth Bednarek (Egyesült Államok) 19,.58, 3. Bryan Levell (Jamaica) 19,64