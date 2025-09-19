Vitek DáriusvbLőrincz ViktorDeák-Bárdos Mihálybirkózás

Vitek Dárius vb-döntője szenzációsan indult, de aztán kitoltak vele

Egy hetet kellett várunk arra, hogy legyen magyar érem a zágrábi, birkózó-világbajnokságon, de pénteken két versenyzőnk is dobogós lett. Előbb Fritsch Róbert (kötöttfogás, 77 kg) megnyerte a bronzmeccsét, majd Vitek Dárius (kötöttfogás, 130 kg) elveszítette a döntőjét, de az ezüstje is hatalmas siker.

2025. 09. 19. 20:32
a Zágráb Arénában 2025. szeptember 19-én
Vitek Dáriusz (kékben) és a későbbi győztes iráni Amin Mirzazadeh a horvátországi birkózó világbajnokság férfi kötöttfogású -130 kg-os súlycsoportjának döntőjében Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az idei somorjai kontinensviadalon második Eb-bronzát szerző, 25 éves Vitek Dárius (130 kg, BHSE) még csütörtökön vesztes helyzetekből fordítva haladt előre. Az U23-as Ázsia-bajnok Nurmanbet Rajmali Ulut 0-3-ról 4-3-ra múlta felül, majd 0-5-ről 9-5-nél tussal a koreai Li Szejung-csant. Az Eb-3. ukrán Nikolaj Kucsmij ellen viszont kellett az első passzivitási pont, mert ennek köszönhetően nyert 1-1-gyel (ebben a szakágban ez az új szabály). 

Vitek Dárius még csötörtökön négy győzelemmel került be a vb-döntőbe
Vitek Dárius még csötörtökön négy győzelemmel került be a vb-döntőbe (Fotó: Róth Tamás)

Vitek Dárius alig hitte el, hogy bejutott a vb-döntőbe

Az elődöntőben a 97 kilóból felrándult, nehézsúlyban igen mozgékony, U23-as vb-győztes fehérorosz, de egyéni induló Pavel Hlincsukkal csatázott. Előzetesen honfitársunk azt ígérte, hogy ez egy taktikus, „unalmas” meccs lesz, és tartotta is a szavát, behúzta az első passzivitási pontot, a visszaintésnél okosan kivédekezte riválisa veszélyes emelését, az újabb sikeres 1-1 után pedig joggal kérdezhette Lőrincz Viktor szövetségi kapitányt: „Akkor most vb-döntős vagyok?” Bizony az lett!

– Nem nagyon terveztem előre a sorsolás után, csak mindig eggyel tekintettem előre, még a többi nehézsúlyú meccset sem nagyon néztem. Az első meccseimet magamnak tettem nehézzé, aztán viszont előtérbe került a taktika. Az elődöntő úgy alakult, ahogy gondoltam, örülök, hogy sikerült megvalósítani, mondjuk a kiemelésénél oda kellett figyelnem. A döntőben az iráni ellen ki kell találnom valami okosságot, az izgalmasabb lesz – mondta Vitek Dárius, akinek a személyében két évtizeddel Deák-Bárdos Mihály 2005-ös budapesti sikere után jutott be újra magyar nehézsúlyú birkózó a világbajnoki döntőbe.

Vitek Dáriusra a pénteki fináléban a vb-címvédő és olimpiai bronzérmes, 27 éves iráni Amin Mirzazadeh várt.

Fritsch Róbert ötpontos hátrányból fordított a bronzmeccsen

Előtte azonban még a 77 kilogrammos súlycsoport egyik bronzmeccsén Fritsch Róbert lépett szőnyegre a kazah Demeu Zsadrajev ellen. A 31 éves Fritsch csütörtökön a világelső Ázsia-bajnok, üzbég Aram Vardanjan, a kellemetlen stílusú moldovai Alexandrin Gutu és a horvát Antonio Kamenjasevic legyőzése után az elődöntőben kikapott az olimpiai bajnok japán Kuszaka Naótól, pénteken pedig a bronzéremért a kazahok olimpiai és vb-ezüstérmese, Demeu Zsadrajev ellen léphetett szőnyegre. S a helyosztót Fritsch ötpontos hátrányból fordítva 6-5-re nyerte meg!

Fritsch Róbert végül legyűrte kazah ellenfelét a bronzmeccsen
Fritsch Róbert végül legyűrte kazah ellenfelét a bronzmeccsen (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

– Nagyon hosszú út volt ez az első éremig az olimpiai súlycsoportban, de remélem, nem az utolsó – fogalmazott Fritsch, aki korábban az ötkarikás játékokon nem szereplő 72 kilósok között remekelt, jutott Eb-aranyig és vb-ezüstig.

Vitek: Túl hamar elfáradtam

Fritsch köszönetet mondott a családjának és valamennyi edzőjének, aki kicsit is hozzárakott ehhez a sikerhez. Úgy zárta a szavait, hogy jön a királykategória, a nehézsúly, neki pedig az lenne a nap fénypontja, ha Vitek Dárius nyerné a döntőt és együtt ünnepelhetnének. Vitek szenzációsan kezdett, egy kontratámadásból billentéssel földre vitte az ellenfelét, elhúzott 2-0-ra, de gyorsan 2-1 lett, majd később Mirzazdeh kétszer is kitolta a szőnyegről, ami a specialitása, így a szünetben már az iráni vezetett 3-2-re. Fordulás után pedig levitellel és pörgetéssel 7-2-re húzott el. S ez lett a végeredmény is, de Vitek Dárius vb-ezüstje is hatalmas siker.

– Jól kezdtem, de rosszul folytattam. Az volt a terv, hogy nekiesek és én küldetem le először. Szerencsés szituáció volt, amikor sikerült bebillenteni és mögé ugrani. Megmondom őszintén, túl hamar elfáradtam, nem így terveztem. Az Eb óta fáj a derekam, a pörgetésnél nagyon megszorult, onnan hogy felálltunk, már nem is nagyon tudtam bármit is indítani – értékelt az MTI-nek Vitek, aki úgy vélte, amíg nem fáradt el, addig nem volt erősebb a riválisa. 

Vitek az egész világbajnokságot tekintve elégedett a teljesítményével, még ha most fáj is neki a döntős vereség.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu