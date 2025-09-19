Vitek Dárius vb-döntője szenzációsan indult, de aztán kitoltak vele

Az idei somorjai kontinensviadalon második Eb-bronzát szerző, 25 éves Vitek Dárius (130 kg, BHSE) még csütörtökön vesztes helyzetekből fordítva haladt előre. Az U23-as Ázsia-bajnok Nurmanbet Rajmali Ulut 0-3-ról 4-3-ra múlta felül, majd 0-5-ről 9-5-nél tussal a koreai Li Szejung-csant. Az Eb-3. ukrán Nikolaj Kucsmij ellen viszont kellett az első passzivitási pont, mert ennek köszönhetően nyert 1-1-gyel (ebben a szakágban ez az új szabály).

Vitek Dárius még csötörtökön négy győzelemmel került be a vb-döntőbe (Fotó: Róth Tamás)

Vitek Dárius alig hitte el, hogy bejutott a vb-döntőbe

Az elődöntőben a 97 kilóból felrándult, nehézsúlyban igen mozgékony, U23-as vb-győztes fehérorosz, de egyéni induló Pavel Hlincsukkal csatázott. Előzetesen honfitársunk azt ígérte, hogy ez egy taktikus, „unalmas” meccs lesz, és tartotta is a szavát, behúzta az első passzivitási pontot, a visszaintésnél okosan kivédekezte riválisa veszélyes emelését, az újabb sikeres 1-1 után pedig joggal kérdezhette Lőrincz Viktor szövetségi kapitányt: „Akkor most vb-döntős vagyok?” Bizony az lett!

– Nem nagyon terveztem előre a sorsolás után, csak mindig eggyel tekintettem előre, még a többi nehézsúlyú meccset sem nagyon néztem. Az első meccseimet magamnak tettem nehézzé, aztán viszont előtérbe került a taktika. Az elődöntő úgy alakult, ahogy gondoltam, örülök, hogy sikerült megvalósítani, mondjuk a kiemelésénél oda kellett figyelnem. A döntőben az iráni ellen ki kell találnom valami okosságot, az izgalmasabb lesz – mondta Vitek Dárius, akinek a személyében két évtizeddel Deák-Bárdos Mihály 2005-ös budapesti sikere után jutott be újra magyar nehézsúlyú birkózó a világbajnoki döntőbe.

Vitek Dáriusra a pénteki fináléban a vb-címvédő és olimpiai bronzérmes, 27 éves iráni Amin Mirzazadeh várt.

Fritsch Róbert ötpontos hátrányból fordított a bronzmeccsen

Előtte azonban még a 77 kilogrammos súlycsoport egyik bronzmeccsén Fritsch Róbert lépett szőnyegre a kazah Demeu Zsadrajev ellen. A 31 éves Fritsch csütörtökön a világelső Ázsia-bajnok, üzbég Aram Vardanjan, a kellemetlen stílusú moldovai Alexandrin Gutu és a horvát Antonio Kamenjasevic legyőzése után az elődöntőben kikapott az olimpiai bajnok japán Kuszaka Naótól, pénteken pedig a bronzéremért a kazahok olimpiai és vb-ezüstérmese, Demeu Zsadrajev ellen léphetett szőnyegre. S a helyosztót Fritsch ötpontos hátrányból fordítva 6-5-re nyerte meg!