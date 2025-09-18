Világbajnoki döntőbe jutott egy magyar birkózó

A 25 éves magyar sportoló két nagyszerű fordítás után – a kirgiz Nurmanbet Rajmalij Ulut három-, míg a dél-koreai Li Szengcsant ötpontos hátrányból verte – taktikus meccsen az ukrán Mikola Kucsmijt is felülmúlta, és hasonló összecsapásra készült a fehérorosz Pavel Hlincsuk ellen is.

A nehézsúlyú Vitek Dáriusz megnyerte az elődöntőjét, így fináléba jutott a kötöttfogásúaknál a zágrábi birkózó-világbajnokság csütörtöki versenynapján

Fotó: Illyés Tibor/MTI Fotószerkesztõség

„Teljes mértékben sikerült végrehajtani a meccstervet. Az én lenti birkózásom nem túl jó, éreztem, hogy nem tudom megpörgetni, ezért inkább nem akartam energiát pocsékolni.

Fordított helyzetben kicsit megijedtem, amikor kiemelt, de aztán észbe kaptam, jól mozdultam bele, de őszintén szólva úgy terveztem, hogy a második menetben is én küldetem le

– értékelt Vitek, aki a nap folyamán mindig csak a következő összecsapására koncentrált, és szokásával ellentétben ezúttal a súlycsoportja többi meccsét sem igazán nézte.

„Fura érzés döntősnek lenni, de remélem, hozzá fogok szokni a jövőben.” A döntőben a két éve világbajnok iráni Amin Mirzazadeh lesz az ellenfele, ahogy Vitek fogalmazott, ő nagy falat lesz, „mélyen tarsolyba kell majd nyúlni” a fináléban, hogy valami „okosságot” előhúzzon.

A 77 kilós Fritsch Róbert kikapott az elődöntőben az olimpiai bajnok Kuszaka Naótól a kötöttfogásúaknál a zágrábi birkózó-világbajnokság csütörtöki napján. A magyar sportoló pénteken a bronzéremért lép szőnyegre.