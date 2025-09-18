birkózásZágrábkötöttfogású birkózás

Világbajnoki döntőbe jutott egy magyar birkózó

A nehézsúlyú Vitek Dáriusz megnyerte az elődöntőjét, így fináléba jutott a kötöttfogásúaknál a zágrábi birkózó-világbajnokság csütörtöki versenynapján.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 18:31
Vitek Dáriusz
A nehézsúlyú Vitek Dáriusz világbajnoki döntőbe jutott Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 25 éves magyar sportoló két nagyszerű fordítás után – a kirgiz Nurmanbet Rajmalij Ulut három-, míg a dél-koreai Li Szengcsant ötpontos hátrányból verte – taktikus meccsen az ukrán Mikola Kucsmijt is felülmúlta, és hasonló összecsapásra készült a fehérorosz Pavel Hlincsuk ellen is.

Zágráb, 2025. szeptember 18. Vitek Dáriusz (pirosban) és a semleges színekben induló fehérorosz Pavel Hlincsuk a horvátországi birkózó világbajnokság férfi kötöttfogású -130 kg-os súlycsoportjának elődöntőjében a Zágráb Arénában 2025. szeptember 18-án. Vitek Dáriusz győzött és bejutott a másnapi döntőbe. MTI/Illyés Tibor
 A nehézsúlyú Vitek Dáriusz megnyerte az elődöntőjét, így fináléba jutott a kötöttfogásúaknál a zágrábi birkózó-világbajnokság csütörtöki versenynapján
Fotó: Illyés Tibor/MTI Fotószerkesztõség

„Teljes mértékben sikerült végrehajtani a meccstervet. Az én lenti birkózásom nem túl jó, éreztem, hogy nem tudom megpörgetni, ezért inkább nem akartam energiát pocsékolni. 

Fordított helyzetben kicsit megijedtem, amikor kiemelt, de aztán észbe kaptam, jól mozdultam bele, de őszintén szólva úgy terveztem, hogy a második menetben is én küldetem le

 – értékelt Vitek, aki a nap folyamán mindig csak a következő összecsapására koncentrált, és szokásával ellentétben ezúttal a súlycsoportja többi meccsét sem igazán nézte. 

„Fura érzés döntősnek lenni, de remélem, hozzá fogok szokni a jövőben.” A döntőben a két éve világbajnok iráni Amin Mirzazadeh lesz az ellenfele, ahogy Vitek fogalmazott, ő nagy falat lesz, „mélyen tarsolyba kell majd nyúlni” a fináléban, hogy valami „okosságot” előhúzzon.

A 77 kilós Fritsch Róbert kikapott az elődöntőben az olimpiai bajnok Kuszaka Naótól a kötöttfogásúaknál a zágrábi birkózó-világbajnokság csütörtöki napján. A magyar sportoló pénteken a bronzéremért lép szőnyegre.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Ő Péter. Miniszterelnök a Facebookon

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.