Ilyen még nem történt a magyarokkal az atlétikai vb-n

Magyarország egy bronzéremmel áll a tokiói atlétikai világbajnokság éremtáblázatán Halász Bence kalapácsvetésben szerzett harmadik helyével, s reálisan nézve ez már nem is fog változni, bár szombaton 20 kilométeres gyaloglásban még lesz indulónk: a nők között Spiller Tiziana, a férfiak mezőnyében Venyercsán Bence vág neki a távnak. A pénteki viszont az első olyan versenynapja lesz az atlétikai vb-nek, amelyen magyar színekben senki sem versenyez, miután a hétpróba a Budapesten kis híján érmet nyert Krizsán Xénia nélkül veszi kezdetét.

Venyercsán Bence a 35 kilométeres táv után 20 km-en is szerepel majd a magyar csapat tagjaként a tokiói atlétikai vb-n (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Rendkívül furcsán állították össze az idei programot a szervezők. A női hétpróba és a férfi tízpróba a szokásoknak megfelelően két-két napon át zajlik majd, de szombaton mindkét nem összetett atlétái pályán lesznek, hasonló átfedés nem szokott lenni.

Budapest és Tokió magyar éremtermése megegyezhet

Két évvel ezelőtti, a budapesti vb-n Halász Bence bronzérmet szerzett, akárcsak idén Tokióban.