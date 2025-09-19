Halász BenceVilágos AdrianaKrizsán Xéniaatlétikai vb

Ilyen még nem történt a magyarokkal az atlétikai vb-n

Hajrájához érkezett a tokiói atlétikai világbajnokság, de az utolsó három versenynapon még összesen huszonegy aranyérem talál gazdára. A pénteki lesz az első versenynap a viadal során, amelyen egyetlen atléta sem szerepel magyar színekben. A szokatlanul összeállított programban pénteken kezdődik a női hétpróba, amelyben sérülés miatt nem indul az előző, budapesti atlétikai vb negyedik helyezettje, Krizsán Xénia. A vajdasági Világos Adriana Szerbiának nyerhet érmet, bár eddig a globális világversenyek nem jöttek össze neki.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 9:16
Nagy valószínűséggel Budapest után a tokiói atlétikai vb-n is Halász Bence bronza jelenti majd a magyar csapat egyetlen érmét (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
Magyarország egy bronzéremmel áll a tokiói atlétikai világbajnokság éremtáblázatán Halász Bence kalapácsvetésben szerzett harmadik helyével, s reálisan nézve ez már nem is fog változni, bár szombaton 20 kilométeres gyaloglásban még lesz indulónk: a nők között Spiller Tiziana, a férfiak mezőnyében Venyercsán Bence vág neki a távnak. A pénteki viszont az első olyan versenynapja lesz az atlétikai vb-nek, amelyen magyar színekben senki sem versenyez, miután a hétpróba a Budapesten kis híján érmet nyert Krizsán Xénia nélkül veszi kezdetét.

Venyercsán Bence a 35 kilométeres táv után 20 km-en is szerepel majd a magyar csapat tagjaként a tokiói atlétikai vb-n
Venyercsán Bence a 35 kilométeres táv után 20 km-en is szerepel majd a magyar csapat tagjaként a tokiói atlétikai vb-n (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Rendkívül furcsán állították össze az idei programot a szervezők. A női hétpróba és a férfi tízpróba a szokásoknak megfelelően két-két napon át zajlik majd, de szombaton mindkét nem összetett atlétái pályán lesznek, hasonló átfedés nem szokott lenni.

Budapest és Tokió magyar éremtermése megegyezhet

Két évvel ezelőtti, a budapesti vb-n Halász Bence bronzérmet szerzett, akárcsak idén Tokióban.

A hazai világbajnokságon hétpróbában volt még magyar éremre, néhány pillanatig sokan azt is hihették, hogy Krizsán Xénia bronzérmes lett, végül a negyedik helyen zárt. Ő viszont sérülés miatt Tokióba nem utazott el, s más magyar induló sem lesz végül ebben a versenyszámban. 

Atlétikai vb: Világos Adriana éremesélyes, de nem magyar színekben

Ha a magyar csapat nem is ad atlétát a pénteki programba, a vajdasági Világos Adriana ott lesz a stadionban, a női gerelyhajítás selejtezőjében.

A szerb színekben versenyző Világos még csak huszonegy éves, de már kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes – a müncheni dobogója után lapunknak is nyilatkozott –, a budapesti vb-n és a párizsi olimpián viszont lemaradt a döntőről. Most Tokióba a világ idei második legjobb eredményével érkezett, azaz az éremesélyesek között számolnak vele.

Világos Adriana egyébként egy éve a Nemzeti Sportnak úgy nyilatkozott, hogy a magyar szövetség nem tett neki közvetlen ajánlatot, hogy magyar színekben folytassa pályafutását. Ha történne is hasonló, Világosnak a jelenlegi szabályok alapján nagy áldozatot kellene hoznia, ugyanis aki nemzetiséget vált, annak három évet várnia kell, mire világversenyen képviselheti „új hazáját”.

 

