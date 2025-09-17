Szabálytalannak vélt dobással győzték le Halász Bencét a világbajnokságon

Halász Bence öt sorozatban is 80 méter felett teljesített az atlétikai világbajnokságon, a férfikalapácsvetés keddi döntőjében. A magyar atléta végül 82,69 m-es kísérlettel vb-bronzérmes lett – pályafutása során már harmadszor –, miután a kanadai Ethan Katzberg 84,70 m-es világbajnoki rekorddal győzött, és a német Merlin Hummel is nyolc centiméterrel felülmúlta Halászt. Az olimpiai bajnokként a budapesti címét megvédő Katzberg győzelmében előzetesen kételkedtek Kanadában, de a 23 éves atléta lehengerlő finálét produkálva ismét aranyérmes lett.
Katzberg szabálytalannak hitte a vb-címet érő dobását
– Először úgy véltem, szabálytalan a dobás, mert szektoron kívül landol a kalapács – mondta Katzberg a világbajnoki csúcsot érő dobásáról. – Szerencsére épphogy, de belül maradt. Elhihetik, nem éppen volt kényelmes az a néhány pillanat.
Nem hittem volna, hogy a szezon végén is még ilyen erős marad a mezőny, hogy négyen is 82 méter felett dobunk, de éppen ez motivált engem pluszban.
Hihetetlen, hogy megint felértem a világ tetejére.
Hummel is Halász Bence előtt zárt férfikalapácsvetésben
A szintén 23 éves Hummel eredménye Katzbergénél is meglepőbb volt, hiszen korábban sosem jutott 82 méter fölé, de az idei Universiadén is ezüstérmes német atléta bravúros egyéni csúccsal állhatott fel a világbajnoki dobogóra.
– Nem hiszem, hogy most teljesen fel tudom fogni, úgy sokkolt ez a verseny, de jó értelemben. Talán később tisztábban tudok majd gondolkodni – nyilatkozta Hummel a döntőt követő pillanatokban.
– A 82,77 méteres dobás nagyon különleges pillanat volt, de most már az a célom, hogy ezt mindig elérjem, elvégre tudom, hogy képes vagyok rá.
A későbbi cél pedig a 85 méteres álomhatár teljesítése lesz.
A tokiói atlétikai vb szerdai programjában egy magyar lesz érdekelt: Takács Boglárka közép-európai idő szerint 12.30-tól fut a női 200 méteres síkfutás első előfutamának 5-ös pályáján.