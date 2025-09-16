Halász BenceEthan Katzbergatlétikai vb

Kanadában rettegnek Halász Bence miatt, az olimpiai bajnok hátrányban a vb-döntőben

Ma történelmet írhat a magyar kalapácsvető, aki hazánk első szabadtéri világbajnoka lehet atlétikában. Halász Bence a tavalyi párizsi olimpián Ethan Katzberg mögött ezüstérmes volt, de most a tokiói atlétikai vb-n könnyen fordulhat a kocka. A kanadai bajuszos óriás a legutóbbi két alkalommal kikapott Halásztól, aki vezeti az idei világranglistát, és erre figyelmeztetnek Kanadában is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 10:11
A bajuszos kanadai óriás, Ethan Katzberg tavaly győzött Halász Bence ellen az olimpián, most az atlétikai vb-n fordulhat a kocka Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV Forrás: AFP
Halász Bence ma magyar sporttörténelmet írhat Tokióban. Papíron most a magyar kalapácsvető a hazai idő szerint kedden 14 órakor kezdődő döntő legnagyobb esélyese az atlétikai vb-n. Halász vezeti a világranglistát, a nyári Gyulai Memorialon 83,18 métert dobott, aminél 2025-ben eddig senki sem tudott nagyobbat. Így az olimpiai bajnok Ethan Katzberg sem, én hazájában féltik is a magyar riválistól a 201 centis, bajuszos kanadai óriást.

Halász Bence a fő esélyese a kalapácsvetés döntőjének az atlétikai vb-n, ezt Kanadában is így látják.
Halász Bence a fő esélyese a kalapácsvetés döntőjének az atlétikai vb-n, ezt Kanadában is így látják. Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev

„Katzbergnek nehézséget okozhat a döntő, mivel az idei év harmadik legjobb dobásával 82,73 méterről indul, lemaradva a magyar Halász Bence 83,18 méteres és az amerikai Rudy Winkler 83,16 méteres eredményétől. Halász ezüstérmet szerzett az aranyérmes Katzberg mögött a párizsi olimpián. A kanadai azonban az elmúlt két versenyen, amelyen mindketten részt vettek, a második helyen végzett Halász mögött” – figyelmeztet a kanadai Timescolonist.com cikke.

Nem véletlenül tartanak Kanadában Halász Bencétől, aki most megtörheti Ethan Katzberg uralmát. A 23 éves kanadai a 2023-as budapesti atlétikai vb-n robbant be, amikor 81,25 méteres dobással megszerezte az aranyérmet – Halász Bence akkor hazai pályán bronzérmes volt mögötte.

Aztán tavaly a párizsi olimpián a magyar kalapácsvető már ezüstérmes volt az újra nyerő Katzberg mögött, és ha a sorminta folytatódik, akkor Halásznak a 2023-bas bronz és a 2024-es ezüst után most arany következhet Tokióban.

Halász Bence nem fog felsülni a magyar olimpiai bajnok szerint

Halász a selejtezőben visszafogta magát, 78,42 méterrel biztosan, de csak a negyedik helyen jutott be a mai döntőbe, míg Katzberg 81,85 méterre repítette a kalapácsot. Az 1996-os atlantai olimpián aranyérmes Kiss Balázs szerint azonban emiatt nincs ok az aggodalomra, hiszen Halász idén bombaformában van.

– Olyannak ismerem Bencét, aki tökéletesen képes uralni az idegeit, és hozza azt a formát, ami elvárt egy világbajnoki dobogós helyezéshez. Esetében aligha fordulhat elő az, ami velem az 1997-es világbajnokságon megesett. A görög főváros előtti valamennyi viadalomat megnyertem, de az athéni döntőben egyszerűen képtelen voltam meglelni az ideális mozgássort, és csak a negyedik helyen végeztem – fogalmazott a Borsnak Kiss Balázs.

Olimpiai bajnokunk szerint nem véletlen, hogy Halász idén sorozatban szórta a 80-81 méteres dobásokat, amire a vb-döntőben is képes lehet. Egy biztos: nagy csata várható Halász, Katzberg és az amerikai Rudy Winkler között a világbajnoki aranyért.

Atlétikai vb, Tokió, férfi kalapácsvetés, döntő:
14.00 – három magyar résztvevő: Halász Bence, Szabados Ármin (77,20), Rába Dániel (76,21).

