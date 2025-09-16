Rendkívüli

Meghalt Robert Redford + galéria

Halász BenceEthan KatzbergSzabados Árminatlétikai vbkalapácsvetés

Halász Bence történelmet írt a vb-döntőben, az olimpiai bajnok mindenkit sokkolt

Három magyar kalapácsvető is bejutott a fináléba a tokiói atlétikai vb-n, s közülük Halász Bence az egyik fő aranyesélyes volt az olimpiai bajnok és címvédő kanadai Ethan Katzberg mellett. Mindketten nagy dobással kezdtek, de az első sorozatban Katzberg mellett Merlin Hummel is Halász elé került. Aztán a második sorozatban Katzberg 84,70-re javította a világbajnoki csúcsot, amivel az arany eldőlt. Halász Bence 82,69-cel lett bronzérmes, amivel rekordot döntött. Szabados Ármin nyolcadik, Rába Dániel tizenegyedik lett első vb-döntőjében.

Koczó Dávid
2025. 09. 16. 14:10
A magyar aranyesélyes, Halász Bence kezdte meg az tokiói atlétikai vb kalapácsvető döntőjét Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

1983 óta rendeznek atlétikai vb-t, azóta szabadtéren tizenöt magyar éremnek örülhettünk, de aranynak még nem. A tizenöt korábbi dobogós helyből kettőt Halász Bence szerzett, aki 2019-ben Dohában, majd 2023-ban Budapesten is a férfi kalapácsvetés bronzérmese lett. Tokióba Halász Bence még vérmesebb reményekkel érkezhetett, hiszen 83,18 méterrel övé volt a világbajnokság előtt az év legnagyobb dobása. Közel volt hozzá az amerikai Rudy Winkler és a címvédő és olimpiai bajnok kanadai Ethan Katzberg, akik szintén bejutottak a döntőbe, akárcsak Szabados Ármin és Rába Dániel.

Canada's athlete Ethan Katzberg competes in the men's hammer throw Group B qualification during the World Athletics Championships in Tokyo on September 15, 2025. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Ethan Katzberg a kalapácsvetés olimpiai bajnoka, de a tokiói atlétikai vb előtti hetekben Halász Bence kétszer is legyőzte. Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev

Az elmúlt években Kanada hirtelen a kalapácsvetés első számú nagyhatalma lett, a nőknél Camryn Rogers ugyanúgy Budapest, majd Párizs bajnoka lett, mint a férfiak között Katzberg, s Rogers Tokióban is a trónon maradt, óriási, majdnem háromméteres fölénnyel nyerte a hétfői női döntőt. A férfiak fináléjában sokkal nagyobb csatára lehetett számítani.

 

Halász Bence nagy dobással kezdett

Halász Bence rögtön elsőre jelezte, hogy nem lőtte el a puskaporát a vb előtti hetekben: 81,51 méterig jutott. Azonban Katzberg sem óvatoskodott: 82,66-tal az élre állt. A kanadai a tavalyi olimpiai döntőt hamar lezárta, itt azért még egyáltalán nem dőlt el a verseny az első nagy dobásával. Csakhogy egyikük sem vezetett a sorozat végén: a német Merlin Hummel 82,77-es, óriási egyéni csúccsal kezdett.

 

Katzberg kidobta a világból a kalapácsot a vb-döntőben

Másodikra Halász nem javított, Katzberg viszont alaposan: 84,70 méterre javította a világbajnoki csúcsot, amit egyébként nem sokan sajnálnak, mert így a kategória mellől elkerül a fehérorosz doppingkirály, Ivan Tyihon neve.

Halász Bence és az előzetesen remélt történelmi magyar aranyérem szempontjából pedig oda jutottunk, hogy a szombathelyi versenyzőtől több mint másfél méteres egyénicsúcs-javítás kellett volna a válaszhoz.

Tyihon 2007-ben 83,63-mal nyert, azóta senki nem dobott 82 méter felett vb-döntőben. Idén viszont többen is.

Halász Bence ugyanis harmadikra javított, de a 82,69-es dobása néhány centivel elmaradt attól, hogy megelőzze a második helyen Hummelt.

Mindeközben Szabados Ármin kihasználta az új lebonyolítást, 76,21 méterrel a kilencedik helyre hozta magát három sorozat után, azaz dobhatott negyediket. Rába Dániel viszont nem, 75,22-vel a 11. helyen végzett a világbajnokságon.

 

Szabados Ármin dobásról dobásra javult

Szabados pedig nem elégedett meg a négy dobással, tovább javított, amivel a tokiói olimpiai ezüstérmes Eivind Henriksent golyózta ki a versenyből. A tizenkilenc éves Szabados Ármin minden sorozatban javítani tudott első vb-döntőjében:

  • 75,65
  • 75,69
  • 76,21
  • 77,15

Az ötödik sorozatra már nem maradt erő, de Szabados szereplése előrevetíti, hogy versenyez ő majd még nagyobb célokért is vb-n, mint az idei nyolcadik hely.

 

Minden idők legjobb vb-döntője

Az ötödik sorozatban a tavalyi olimpiai bronzérmes Mihajlo Kohan is 82 méter fölé dobott, de ezzel nem lépett fel a dobogóra (82,02).

Soha korábban nem volt még olyan, hogy a vb-döntőben kettőnél többen dobták volna túl a 82 métert, idén négyen is.

A korábbi legjobb bronzérmes eredmény 81,60 volt (2007, Libor Charfreitag). Ez immár 82,69, és Halász Bence neve szerepel mellette. A magyar kalapácsvető tehát történelmet írt, de nem egészen úgy, ahogy álmodtunk róla, bár így is a pályafutása harmadik vb-bronzát szerezte meg.

Katzberg a miheztartás végett egyébként kétszer dobott még 83 méter felett, ő volt a legjobb ebben a döntőben.

Atlétikai vb, férfi kalapácsvetés, döntő

  1. Ethan Katzberg (kanadai) 84,70 méter
  2. Merlin Hummel (német) 82,77
  3. Halász Bence (magyar) 82,69
  4. Mihajlo Kohan (ukrán) 82,02
  5. Rudy Winkler (amerikai) 78,52
  6. Thomas Mardal (norvég) 78,02
  7. Pawel Fajdek (lengyel) 77,75
  8. Szabados Ármin (magyar) 77,15
  9. Eivind Henriksen (norvég) 76,47
  10. Trey Knight (amerikai) 76,11
  11. Rába Dániel (magyar) 75,22
  12. Denzel Comenentia (holland) 74,68

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kisfaludy László
idezojelektanárképzés

A tanártovábbképzés megújulása történelmi lépés

Kisfaludy László avatarja

Közel 25 ezer óvodapedagógus, tanító és tanár jelentkezett az új típusú tartalmi megújító képzésekre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.