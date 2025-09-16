Halász Bence történelmet írt a vb-döntőben, az olimpiai bajnok mindenkit sokkolt

1983 óta rendeznek atlétikai vb-t, azóta szabadtéren tizenöt magyar éremnek örülhettünk, de aranynak még nem. A tizenöt korábbi dobogós helyből kettőt Halász Bence szerzett, aki 2019-ben Dohában, majd 2023-ban Budapesten is a férfi kalapácsvetés bronzérmese lett. Tokióba Halász Bence még vérmesebb reményekkel érkezhetett, hiszen 83,18 méterrel övé volt a világbajnokság előtt az év legnagyobb dobása. Közel volt hozzá az amerikai Rudy Winkler és a címvédő és olimpiai bajnok kanadai Ethan Katzberg, akik szintén bejutottak a döntőbe, akárcsak Szabados Ármin és Rába Dániel.

Ethan Katzberg a kalapácsvetés olimpiai bajnoka, de a tokiói atlétikai vb előtti hetekben Halász Bence kétszer is legyőzte. Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev

Az elmúlt években Kanada hirtelen a kalapácsvetés első számú nagyhatalma lett, a nőknél Camryn Rogers ugyanúgy Budapest, majd Párizs bajnoka lett, mint a férfiak között Katzberg, s Rogers Tokióban is a trónon maradt, óriási, majdnem háromméteres fölénnyel nyerte a hétfői női döntőt. A férfiak fináléjában sokkal nagyobb csatára lehetett számítani.

Halász Bence nagy dobással kezdett

Halász Bence rögtön elsőre jelezte, hogy nem lőtte el a puskaporát a vb előtti hetekben: 81,51 méterig jutott. Azonban Katzberg sem óvatoskodott: 82,66-tal az élre állt. A kanadai a tavalyi olimpiai döntőt hamar lezárta, itt azért még egyáltalán nem dőlt el a verseny az első nagy dobásával. Csakhogy egyikük sem vezetett a sorozat végén: a német Merlin Hummel 82,77-es, óriási egyéni csúccsal kezdett.

Katzberg kidobta a világból a kalapácsot a vb-döntőben

Másodikra Halász nem javított, Katzberg viszont alaposan: 84,70 méterre javította a világbajnoki csúcsot, amit egyébként nem sokan sajnálnak, mert így a kategória mellől elkerül a fehérorosz doppingkirály, Ivan Tyihon neve.

Halász Bence és az előzetesen remélt történelmi magyar aranyérem szempontjából pedig oda jutottunk, hogy a szombathelyi versenyzőtől több mint másfél méteres egyénicsúcs-javítás kellett volna a válaszhoz.

Tyihon 2007-ben 83,63-mal nyert, azóta senki nem dobott 82 méter felett vb-döntőben. Idén viszont többen is.

Halász Bence ugyanis harmadikra javított, de a 82,69-es dobása néhány centivel elmaradt attól, hogy megelőzze a második helyen Hummelt.

Mindeközben Szabados Ármin kihasználta az új lebonyolítást, 76,21 méterrel a kilencedik helyre hozta magát három sorozat után, azaz dobhatott negyediket. Rába Dániel viszont nem, 75,22-vel a 11. helyen végzett a világbajnokságon.

Szabados Ármin dobásról dobásra javult

Szabados pedig nem elégedett meg a négy dobással, tovább javított, amivel a tokiói olimpiai ezüstérmes Eivind Henriksent golyózta ki a versenyből. A tizenkilenc éves Szabados Ármin minden sorozatban javítani tudott első vb-döntőjében:

75,65

75,69

76,21

77,15

Az ötödik sorozatra már nem maradt erő, de Szabados szereplése előrevetíti, hogy versenyez ő majd még nagyobb célokért is vb-n, mint az idei nyolcadik hely.

Minden idők legjobb vb-döntője

Az ötödik sorozatban a tavalyi olimpiai bronzérmes Mihajlo Kohan is 82 méter fölé dobott, de ezzel nem lépett fel a dobogóra (82,02).

Soha korábban nem volt még olyan, hogy a vb-döntőben kettőnél többen dobták volna túl a 82 métert, idén négyen is.

A korábbi legjobb bronzérmes eredmény 81,60 volt (2007, Libor Charfreitag). Ez immár 82,69, és Halász Bence neve szerepel mellette. A magyar kalapácsvető tehát történelmet írt, de nem egészen úgy, ahogy álmodtunk róla, bár így is a pályafutása harmadik vb-bronzát szerezte meg.