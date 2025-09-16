Új rendszer az atlétikai vb-n, Halász Bence döntőjét is érinti a fontos változás

Halász Bence a világ idei legjobb eredményével érkezett a tokiói atlétikai vb-re, így mindenképp az aranyesélyesek körébe tartozik. Biztos győzelmet persze ez önmagában még nem ér, tizenkét éve például Pars Krisztián érkezett ranglistaelsőként a moszkvai világbajnokságra, aztán ezüstérmesként távozott. Parsot akkor Pawel Fajdek előzte meg, a lengyel az idei döntőben is ott lesz, de nem ő számít Halász Bence fő riválisának, hanem a kanadai címvédő és olimpiai bajnok, Ethan Katzberg. A fináléban ott lesz még két magyar kalapácsvető, Szabados Ármin és Rába Dániel, s az új lebonyolítás hatással lehet a versenyükre.

Három, négy, öt vagy hat dobás? Nehéz megtippelni, meddig tart Rába Dániel döntője a tokiói atlétikai vb-n, az új lebonyolításban (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Az nem változik, hogy három dobása mindenkinek lesz a fináléban, a régi rendszerben három kör után négyen kiestek, s a maradék nyolc versenyző kapott további három lehetőséget a javításra.

Halász Bence döntője: mi változott?

Az új rendszer elve hasonló, ám három sorozat után csak két kalapácsvető esik ki, onnantól kezdve viszont minden sorozat után újabb két versenyző befejezi a finálét.