Halász Benceatlétikai vbkalapácsvetés

Új rendszer az atlétikai vb-n, Halász Bence döntőjét is érinti a fontos változás

Kedden 14 órakor rendezik a tokiói atlétikai világbajnokság magyar szempontból legnagyobb érdeklődéssel várt döntőjét. Férfi-kalapácsvetésben Halász Bence az egyik nagy esélyes, mellette még két magyar, Szabados Ármin és Rába Dániel is bejutott a fináléba. A döntőt új lebonyolítás szerint rendezik, s ennek magyar szempontból is lesz jelentősége, igaz, aligha Halász Bence versenyére nézve.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 13:33
Halász Bence, a tokiói atlétikai vb-n a kalapácsvetés egyik fő esélyese, a döntő új lebonyolítás szerint zajlik három magyarral Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
Halász Bence a világ idei legjobb eredményével érkezett a tokiói atlétikai vb-re, így mindenképp az aranyesélyesek körébe tartozik. Biztos győzelmet persze ez önmagában még nem ér, tizenkét éve például Pars Krisztián érkezett ranglistaelsőként a moszkvai világbajnokságra, aztán ezüstérmesként távozott. Parsot akkor Pawel Fajdek előzte meg, a lengyel az idei döntőben is ott lesz, de nem ő számít Halász Bence fő riválisának, hanem a kanadai címvédő és olimpiai bajnok, Ethan Katzberg. A fináléban ott lesz még két magyar kalapácsvető, Szabados Ármin és Rába Dániel, s az új lebonyolítás hatással lehet a versenyükre.

Tokió, 2025. szeptember 15. Rába Dániel a férfi kalapácsvetés selejtezőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon 2025. szeptember 15-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Három, négy, öt vagy hat dobás? Nehéz megtippelni, meddig tart Rába Dániel döntője a tokiói atlétikai vb-n, az új lebonyolításban (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Az nem változik, hogy három dobása mindenkinek lesz a fináléban, a régi rendszerben három kör után négyen kiestek, s a maradék nyolc versenyző kapott további három lehetőséget a javításra.

Halász Bence döntője: mi változott?

Az új rendszer elve hasonló, ám három sorozat után csak két kalapácsvető esik ki, onnantól kezdve viszont minden sorozat után újabb két versenyző befejezi a finálét.

Azaz mindössze hat kalapácsvető lesz, aki hatot is dobhat, kettő-kettő atléta pedig öt, négy, illetve három dobással zárja a döntőt.

A változtatás Halász Bence és a többi nagy esélyes döntőjét kevésbé érintheti, Szabados Ármin és Rába Dániel versenyére nagyobb hatással lehet. A finálé magyar idő szerint 14 órakor kezdődik.

Az összes hasonló ügyességi szám döntőjét így rendezik a tokiói vb-n, de eddig nagy felfordulást nem okozott, nem volt még olyan, aki a korábbi rendszer alapján kiesett volna három sorozat után, s az új esélyt megragadva most mégis betört az első nyolc közé.

 

