Halász Bence első dobása döntött, magyar szenzáció az atlétikai vb-n

A Dobó SE olimpiai ezüstérmes és kétszeres vb-harmadik dobója, Halász Bence a férfikalapácsvetés egyik aranyesélyeseként érkezett a tokiói atlétikai világbajnokságra. A 76,50 méteres selejtezőszint nem is jelentett neki gondot, a nyitósorozat második dobójaként egy szemre könnyednek tűnő kísérlettel 78,42 méterig hajította a kalapácsot, ezzel letudta a hétfői versenyét és készülhet a kedd esti fináléra. – Nagyon jól érzem magam, bár őszintén szólva tegnap délutántól már kifejezetten izgultam. Nagyon sokat számít, főleg ilyen időben, hogy gyorsan összejött, és így a lehető legtöbb energiát el lehet menteni a holnapi döntőre. A kör egyébként nagyon jó, lehet benne jól teljesíteni. Ez most jó volt, s majd akkor lesz a döntőben ennél is jobb, ha bátran állok oda és csinálom meg a dobásokat – mondta Halász az MTI-nek.

Halász Bence után Szabados Ármin, majd Rába Dániel is bejutott a férfikalapácsvetés döntőjébe a tokiói atlétikai vb-n (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

Halász Bence mellett Szabados Ármin és Rába Dániel is döntős

A második selejtezőcsoportban további két magyar szerepelt, közülük a 19 éves Szabados Ármin másodjára 77,20 métert dobott, így ő is ott lesz a kedden, közép-európai idő szerint 14.01-kor kezdődő fináléba. Rába Dánielnek mindez szintén sikerült, neki utoljára is kellett javítania, és ez 76,21 méteres kísérlettel össze is jött – noha elmaradt a szinttől, a 11. legjobb dobással ő is ott lesz a keddi döntőben.

A hétfő reggeli vb-programban még két magyar szerepelt. Női rúdugrásban Klekner Hanga a 425 cm-es magasságon még sikeresen átjutott, de a 445 cm már nem sikerült neki, így 25. helyen zárt és nem került döntőbe. Női 400 méteres gátfutásban pedig Mátó Sára az előfutamában 56,11 másodperccel, a hetedik helyen végzett, ezzel nem jutott elődöntőbe.

Célfotó döntött férfimaratonfutásban

A napot a férfiak maratonfutása indította, melyre a magas páratartalom és a meleg rányomta bélyegét: a favoritok közé számító kenyai és etióp futók nem bírták jól a körülményeket, annak ellenére, hogy nem volt erős a tempó. A legvégéig a tanzániai Alphonce Felix Simbu, a német Amanal Petros és az olasz Ilias Aouani tartott ki. A három futó egyszerre ért be a stadionba, ahol Petros indított hosszú hajrát, mellyel úgy tűnt, eldöntötte a versenyt, de hiába vezetett biztosan Simbu előtt, az afrikai a futó az utolsó méteren utolérte és előtte dobta be magát a célba. Simbu Tanzánia történetének első világbajnoki aranyérmét szerezte meg.