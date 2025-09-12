Még el sem kezdődött az atlétikai vb, máris változtatni kellett a programon

Rendkívüli

Szombaton, magyar idő szerint alig fél órával éjfél után elkezdődik a tokiói atlétikai világbajnokság. A tizenhét fős magyar csapat egyetlen éremvárományosa Halász Bence, neki viszont idei formája alapján reális esélye van arra is, hogy megszerezze a magyar atlétika első szabadtéri vb-aranyát. Az idei toplistát vezető Halász Bence hétfő hajnalban a selejtezőben áll dobókörbe, a férfi kalapácsvetés döntője kedden lesz.

Koczó Dávid
2025. 09. 12. 5:25
Halász Bence szenzációs formában, övé az idei legnagyobb dobás a tokiói atlétikai világbajnokság előtt Fotó: Csudai Sándor
2018-ban a súlylökő Márton Anita sikerét ünnepeltük első magyar atlétikai vb-aranyként, bár ott van még Siska Xénia 1985-ös 60 m gátas sikere is: azt a párizsi fedett pályás versenyt nem hívták világbajnokságnak, de ma már a fedett pályás vb-k sorában ott szerepel a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) honlapján. Ami biztos: szabad téren még vár az első vb-címére a magyar atlétika – hét ezüst és nyolc bronz a mérleg –, de lehet, hogy már csak jövő keddig. Halász Bence a tavalyi olimpia ezüstérmeseként és kétszeres világbajnoki bronzérmesként utazott Tokióba, ám idén minden korábbinál jobb formát mutat. A Dobó SE kalapácsvetője az idényt úgy kezdte, hogy hivatalosan még 81 méter feletti eredménye sem volt, ehhez képest most Halász Bence budapesti Gyulai Memorialon elért 83,18 méteres kísérlete a világ idei legjobb eredménye.

Budapest 20250812 Atlétika 2025 Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj verseny Fotó Árvai Károly Nemzeti Sport Halász Bence Spiriev Attila Armand Duplantis kupa serleg trófea
Halász Bence (balra) a magyar, az idén Budapesten világcsúcsot ugrott Armand Duplantis (sárgában) a nemzetközi atlétika legnagyobb sztárja (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

– A párizsi olimpia után arra jutottunk, hogy ha még jobb akarok lenni, és jóval nagyobbakat dobni, akkor újítani kell. 

Gyökeresen változtattunk a terhelés elosztásán, előtérbe helyeztük a dinamika fejlesztését. Csaknem tíz kilótól szabadultam meg, miközben acélos tudtam maradni, erős és teherbíró

 – árulta el a formajavulása titkát az SzPressnek Halász Bence, aki nem érzi tehernek, hogy esélyesként számolnak vele.

Mikor versenyez a vb-n Halász Bence?

Tavaly az olimpián a kanadai Ethan Katzberg verhetetlen volt, most viszont szoros lehet a csata az aranyéremért. Halász idei legjobbjától mindössze két centivel maradt el az amerikai Rudy Winkler, Katzberg 82,73-ig jutott, s további három versenyző (Yann Chaussinand, Mihajlo Kohan, Merlin Hummel) ért el idén 81 méter feletti eredményt.

A férfi kalapácsvetés selejtezőjét magyar idő szerint hétfő hajnalban, 02.00-tól rendezik, a finálé kedden 14.01-kor kezdődik.

Halász négy éve, a szintén Tokióban rendezett olimpián elvérzett a selejtezőben, ám akkor épphogy visszatért a térdműtétje után, most viszont élete formájában van.

Halász mellett Rába Dániel és Szabados Ármin indul a hagyományosan legjobb magyar eredményekkel kecsegtető atlétikai számban, tőlük, ahogy a magyar csapat minden más atlétájától a döntőbe jutás óriási eredmény lenne Tokióban.

Atlétikai vb: hőség Tokióban

A vb első magyar indulói esetében persze nincs is szó selejtezőről: Venyercsán Bence és Madarász Viktória is rajthoz áll holnap 35 kilométeres gyaloglásban, ennek – így a teljes vb-nek – a rajtját tegnap hozták előre fél órával, 0.30-ra a tokiói hőség miatt, amely rányomhatja bélyegét az egész világbajnokságra.

– Nem hiszem, hogy nagy titok, Tokióban a hőség kihívást jelent, ahogy a 2021-es olimpián is történt – erősítette meg a WA elnöke, Sebastian Coe, aki kiemelte, a szervezet minden tőle telhetőt megtesz majd az atléták egészségének érdekében.

Coe a női versenyek tisztasága értelmében is fontos döntést hozott a vb előtt: aki a nők között akar indulni Tokióban, annak ehhez kötelező génteszten kell átesnie.

Atlétikai vb, a magyar indulók

Enyingi Patrik, Molnár Attila (400 méteres síkfutás), Böndör Márton (rúdugrás), Halász Bence, Rába Dániel, Szabados Ármin (kalapácsvetés), Venyercsán Bence (20 és 35 kilométeres gyaloglás), Takács Boglárka (100 és 200 méteres síkfutás), Kozák Luca, Tóth Anna (100 méteres gátfutás), Mátó Sára (400 méteres gátfutás), Bátori Lilianna (magasugrás), Klekner Hanga (rúdugrás), Németh Zsanett (kalapácsvetés), Szabó Nóra (maratoni futás), Spiller Tiziana (20 kilométeres gyaloglás), Madarász Viktória (35 kilométeres gyaloglás).

 

 

