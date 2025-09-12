Még el sem kezdődött az atlétikai vb, máris változtatni kellett a programon

2018-ban a súlylökő Márton Anita sikerét ünnepeltük első magyar atlétikai vb-aranyként, bár ott van még Siska Xénia 1985-ös 60 m gátas sikere is: azt a párizsi fedett pályás versenyt nem hívták világbajnokságnak, de ma már a fedett pályás vb-k sorában ott szerepel a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) honlapján. Ami biztos: szabad téren még vár az első vb-címére a magyar atlétika – hét ezüst és nyolc bronz a mérleg –, de lehet, hogy már csak jövő keddig. Halász Bence a tavalyi olimpia ezüstérmeseként és kétszeres világbajnoki bronzérmesként utazott Tokióba, ám idén minden korábbinál jobb formát mutat. A Dobó SE kalapácsvetője az idényt úgy kezdte, hogy hivatalosan még 81 méter feletti eredménye sem volt, ehhez képest most Halász Bence budapesti Gyulai Memorialon elért 83,18 méteres kísérlete a világ idei legjobb eredménye.

Halász Bence (balra) a magyar, az idén Budapesten világcsúcsot ugrott Armand Duplantis (sárgában) a nemzetközi atlétika legnagyobb sztárja (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

– A párizsi olimpia után arra jutottunk, hogy ha még jobb akarok lenni, és jóval nagyobbakat dobni, akkor újítani kell.

Gyökeresen változtattunk a terhelés elosztásán, előtérbe helyeztük a dinamika fejlesztését. Csaknem tíz kilótól szabadultam meg, miközben acélos tudtam maradni, erős és teherbíró

– árulta el a formajavulása titkát az SzPressnek Halász Bence, aki nem érzi tehernek, hogy esélyesként számolnak vele.

Mikor versenyez a vb-n Halász Bence?

Tavaly az olimpián a kanadai Ethan Katzberg verhetetlen volt, most viszont szoros lehet a csata az aranyéremért. Halász idei legjobbjától mindössze két centivel maradt el az amerikai Rudy Winkler, Katzberg 82,73-ig jutott, s további három versenyző (Yann Chaussinand, Mihajlo Kohan, Merlin Hummel) ért el idén 81 méter feletti eredményt.

A férfi kalapácsvetés selejtezőjét magyar idő szerint hétfő hajnalban, 02.00-tól rendezik, a finálé kedden 14.01-kor kezdődik.

Halász négy éve, a szintén Tokióban rendezett olimpián elvérzett a selejtezőben, ám akkor épphogy visszatért a térdműtétje után, most viszont élete formájában van.